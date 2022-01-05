Melania Trump ilk resmi ziyarette giydiği şapkayı 'Devletin Başı' adlı bir müzayedede satıyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, 'Devletin Başı' isimli bir müzayedede seçkin bazı eşyalarını satışa çıkarmaya hazırlanıyor. 'Türünün tek örneği olan imzalı ürünlerin' alıcı bulacağı ifade edilen müzayedede dikkat çeken parçalardan biri, Trump'ın göreve gelmesinden sonra Beyaz Saray'da ağırladığı ilk resmi ziyaret sırasında Melanie Trump'ın giydiği şapka oldu. Nisan 2018'de Trump ile Beyaz Saray'da görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni ABD Başkanı'nı ziyaret eden lider olmuştu. Macron ve eşi Brigitte, Trump çifti tarafından ağırlanmıştı.Melania Trump'ın ziyaret sırasında giydiği, Hervé Pierre tasarımı ve First Lady imzalı şapka, şapkanın suluboya tablosuyla birlikte 250 bin dolar ya da 1415 Solana kripto parasına alıcı bulacak.Şapkanın tasvir edildiği suluboya tablosunun ressamı Marc-Antoine Coulon, geçen ay eski First Lady'nin ilk NFT'sini yaratan sanatçı olmuştu.
45. ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, eşinin göreve başlamasından sonra Beyaz Saray'da ağırladığı Nisan 2018 tarihli ilk ziyarette giydiği şapkasını, 'Devletin Başı' isimli bir müzayede kapsamında satışa sunuyor.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, 'Devletin Başı' isimli bir müzayedede seçkin bazı eşyalarını satışa çıkarmaya hazırlanıyor.
'Türünün tek örneği olan imzalı ürünlerin' alıcı bulacağı ifade edilen müzayedede dikkat çeken parçalardan biri, Trump'ın göreve gelmesinden sonra Beyaz Saray'da ağırladığı ilk resmi ziyaret sırasında Melanie Trump'ın giydiği şapka oldu.
Nisan 2018'de Trump ile Beyaz Saray'da görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni ABD Başkanı'nı ziyaret eden lider olmuştu. Macron ve eşi Brigitte, Trump çifti tarafından ağırlanmıştı.
Melania Trump'ın ziyaret sırasında giydiği, Hervé Pierre tasarımı ve First Lady imzalı şapka, şapkanın suluboya tablosuyla birlikte 250 bin dolar ya da 1415 Solana kripto parasına alıcı bulacak.
Şapkanın tasvir edildiği suluboya tablosunun ressamı Marc-Antoine Coulon, geçen ay eski First Lady'nin ilk NFT'sini yaratan sanatçı olmuştu.