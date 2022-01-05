Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220105/mercedes-benz-dunya-capinda-800-binden-fazla-araci-ariza-nedeniyle-geri-cagirdi-1052441396.html
Mercedes Benz, dünya çapında 800 binden fazla aracı arıza nedeniyle geri çağırdı
Mercedes Benz, dünya çapında 800 binden fazla aracı arıza nedeniyle geri çağırdı
Alman otomobil şirketi Mercedes Benz, dünya genelinde 800 binden fazla aracı soğutma sistemlerinde yaşanan arıza nedeniyle geri çağırdı. 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T19:02+0300
2022-01-05T19:00+0300
dünya
geri çağırma
arıza
mercedes-benz
mercedes
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104184/37/1041843746_0:2:2000:1127_1920x0_80_0_0_eb56cc22f879731cfc1b5281384cbc54.jpg
Dünyaca ünlü Alman otomobil şirketi Mercedes Benz’den yapılan açıklamada, 800 binden fazla aracın soğutma sistemindeki pompada arıza olduğu gerekçesiyle geri çağırıldığı bildirildi. Şirket, araç sahiplerinden araçlarını mümkün olduğunca kullanmamalarını isteyerek, teknik kusurlar nedeniyle araçların kullanılması halinde yangın riskinin oluşabileceği konusunda bilgilendirme yaptı.Daimler sözcüsü, Ocak 2017 ile Ekim 2021 arasında üretilen SUV GLE, GLS, GLC ve G-Serisi'nin yanı sıra C, E ve S-sınıfı dizel model serilerindeki su pompalarında da arıza bulunduğunu belirterek, araç sahiplerinden ilgili en yakın Mercedes bayisine giderek araçlarını tamir ettirmeleri istendi.Geri çağrılan 800 binden fazla aracın 240 bininin Almanya’da olduğu açıklandı. Mercedes Benz, birçok sanayi kuruluşu gibi Covid-19 salgını nedeniyle yedek parça sıkıntısı çektiğini ve müşterilerin bu durumu anlayışla karşılamasını istedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104184/37/1041843746_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_8acab8d3a8cd24ad0f0e2c8e83e08181.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
geri çağırma, arıza, mercedes-benz, mercedes

Mercedes Benz, dünya çapında 800 binden fazla aracı arıza nedeniyle geri çağırdı

19:02 05.01.2022
© AFP 2021 / PATRIK STOLLARZMercedes-Benz
Mercedes-Benz - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© AFP 2021 / PATRIK STOLLARZ
Abone ol
Alman otomobil şirketi Mercedes Benz, dünya genelinde 800 binden fazla aracı soğutma sistemlerinde yaşanan arıza nedeniyle geri çağırdı.
Dünyaca ünlü Alman otomobil şirketi Mercedes Benz’den yapılan açıklamada, 800 binden fazla aracın soğutma sistemindeki pompada arıza olduğu gerekçesiyle geri çağırıldığı bildirildi. Şirket, araç sahiplerinden araçlarını mümkün olduğunca kullanmamalarını isteyerek, teknik kusurlar nedeniyle araçların kullanılması halinde yangın riskinin oluşabileceği konusunda bilgilendirme yaptı.
Daimler sözcüsü, Ocak 2017 ile Ekim 2021 arasında üretilen SUV GLE, GLS, GLC ve G-Serisi'nin yanı sıra C, E ve S-sınıfı dizel model serilerindeki su pompalarında da arıza bulunduğunu belirterek, araç sahiplerinden ilgili en yakın Mercedes bayisine giderek araçlarını tamir ettirmeleri istendi.
Geri çağrılan 800 binden fazla aracın 240 bininin Almanya’da olduğu açıklandı. Mercedes Benz, birçok sanayi kuruluşu gibi Covid-19 salgını nedeniyle yedek parça sıkıntısı çektiğini ve müşterilerin bu durumu anlayışla karşılamasını istedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:02Mercedes Benz, dünya çapında 800 binden fazla aracı arıza nedeniyle geri çağırdı
19:01AK Partili Akbaşoğlu: Toplumsal kaos oluşturma yaklaşımını sergiliyorlar
18:53Blinken: Eski Bosna Hersek yöneticilerinin ABD'ye girişi yasaklandı
18:48Bekir Bozdağ: Kuran öğrenimine karşı çıkmak, Ortaçağ zihniyetinin CHP’de tezahürüdür
18:40ABD'de toplu konut dairelerinde yangın: 13 ölü
18:34Tanju Özcan kendisine 'zeka yoksunusunuz’ diyen AK Partili Akbay'ı toplantıdan dışarı çıkarttırdı
18:27Veteriner Nural: Yasaklı ırklar, ömür boyu 5-10 metrekarelik kafeste yaşamak zorunda kalacak
18:25Eczacı Kılınç: Ücretsiz olsun diye mücadele ederken, şu an parasıyla dahi HPV aşısına ulaşamıyoruz
18:12The Weeknd çatı katını 22.5 milyon dolara satıyor
18:07e-Devlet'te trafik kazası tutanak hizmeti başladı
18:05Reuters: ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Feltman görevi bırakıyor, yerine Satterfield geçecek
17:59Türkiye’de 4 kişilik ailenin açlık sınırı 3.526,5 TL, yoksulluk sınırı ise 10.119,8 TL oldu
17:56'Türkiye Ekonomisinin Çöküşü' adlı tweet serisi NFT olarak satışa çıkartıldı
17:46Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Hak-İş heyetini kabul etti
17:46Faik Öztrak: Tüketiciye görülmemiş bir tsunami geliyor, çok büyük bir sosyal felaket kapıda
17:38Tanju Özcan’dan Kılıçdaroğlu’na ‘cumhurbaşkanı adaylığı’ yanıtı: Bolu'da meclis çoğunluğu da bizde
17:36Haberleşme masrafı aile başına yıllık 4 bin 200 lirayı aştı: Bin lirası vergi
17:25Fenerbahçe, taraftarlarından gelen tepkiler sonrası bilet fiyatlarında indirime gitti
17:24Sevgilisinin evinde başkasına ait tampon bulan kadın, firmayla temasa geçip üretim tarihini sordu
17:16Karısına yumruk atarak merdivenden yuvarladı