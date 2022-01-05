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https://tr.sputniknews.com/20220105/milli-egitim-bakani-ozer-omicron-nedeniyle-okullarimizda-su-an-alarm-verebilecegimiz-bir-durum-yok-1052418079.html
Milli Eğitim Bakanı Özer: Omicron nedeniyle okullarımızda şu an alarm verebileceğimiz bir durum yok
Milli Eğitim Bakanı Özer: Omicron nedeniyle okullarımızda şu an alarm verebileceğimiz bir durum yok
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada, "Omicron varyantı nedeniyle okullarımızda şu an alarm verebileceğimiz bir durum yok" dedi. 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T10:06+0300
2022-01-05T10:06+0300
2022-01-05T10:06+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
Milli Eğitim Bakanı Özer: Omicron nedeniyle okullarımızda şu an alarm verebileceğimiz bir durum yok
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada, "Omicron varyantı nedeniyle okullarımızda şu an alarm verebileceğimiz bir durum yok" dedi.