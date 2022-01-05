Milli Eğitim Bakanı Özer: Omicron nedeniyle okullarımızda şu an alarm verebileceğimiz bir durum yok

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada, "Omicron varyantı nedeniyle okullarımızda şu an alarm verebileceğimiz bir durum yok" dedi.