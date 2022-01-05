https://tr.sputniknews.com/20220105/mossad-pakistanin-nukleer-silah-uretimine-yardim-eden-sirketleri-bombalatti-1052426733.html

'Mossad, Pakistan'ın nükleer silah üretimine yardım eden şirketleri bombalattı'

'Mossad, Pakistan'ın nükleer silah üretimine yardım eden şirketleri bombalattı'

Neue Zürcher Zeitung gazetesindeki rapora göre, Pakistan'ın nükleer silah geliştirme projesine yardım eden Alman ve İsviçreli firmalara yönelik 1981'de... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T13:19+0300

2022-01-05T13:19+0300

2022-01-05T13:20+0300

almanya

israil

iran

isviçre

pakistan

mossad

bombalama

şirket

abd

jimmy carter

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İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın, Pakistan'a nükleer silah geliştirmede yardım eden Alman ve İsviçreli şirketlere ait bazı binaları bombalattığı ve şirketleri telefonla tehdit ettiği öne sürüldü. İsviçre'de yayın yapan Neue Zürcher Zeitung gazetesindeki rapora göre, 1980'li yıllarda Pakistan, nükleer silah malzemeleri üretmek için İran ile çalıştı. Dönemin ABD başkanı Jimmy Carter 1981'de, Pakistan'ın bu projesine teknik destekte bulunan İsviçreli ve Alman şirketlere diplomatik uyarı yolladı. Carter'ın uyarısından aylar sonra 20 Şubat 1981'de Alman mühendislik firması Cora'nın bir üst düzey çalışanının evi, 18 Mayıs'ta ise bir diğer mühendislik firması Walischmiller'ın Almanya'nın Markdorf kentinde yer alan fabrika binası bombalandı. Bunun yanı sıra nükleer projesinin sahibi olarak bilinen Pakistanlı mühendis Abdul Kadir Han ile İsviçre'nin Zürih kentinde görüşmelerde bulunan Alman mühendis Heinz Mebus'un Erlangen kentindeki ofisinde 6 Kasım'da patlama yaşandı. Patlamaların ardından Pakistan'ın nükleer silah üretimine destek veren diğer İsviçreli ve Alman firmalara, kimliği belirsiz kişiler telefon yoluyla tehditte bulundu. Gazetedeki raporda, Pakistan'ın nükleer silah geliştirmesinin İsrail için bir tehdit oluşturduğu, söz konusu bombalı saldırılar ve telefon tehditlerinin arkasında Mossad'ın olma ihtimalinin bulunduğu kaydedildi. İsviçreli tarihçi ve istihbarat uzmanı Adrian Hanni, gazeteye verdiği demeçte, bombalı saldırıları Mossad'ın planlamasının mümkün olabileceğini, fakat ortada henüz bunu kanıtlayan açık delil olmadığını belirtti. Almanya'da 1981'de yaşanan patlamaları, daha önce adı bilinmeyen Güney Asya Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Örgütü üslenmişti. Olayların ardından bu örgütten bir daha haber alınamamıştı.

almanya

israil

iran

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almanya, israil, iran, isviçre, pakistan, mossad, bombalama, şirket, abd, jimmy carter