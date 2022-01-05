https://tr.sputniknews.com/20220105/muslumanlarin-olimpiyatlara-katilmasini-yasaklayan-bildiriye-rusya-muftuler-konseyinden-yalanlama-1052411274.html
Müslümanların Olimpiyatlara katılmasını yasaklayan bildiriye Rusya Müftüler Konseyi’nden yalanlama
Müslümanların Olimpiyatlara katılmasını yasaklayan bildiriye Rusya Müftüler Konseyi’nden yalanlama
Dünya İmamlar Konseyi’nin, Çin'deki Uygurların haklarının ihlal edildiğini gerekçe göstererek Pekin’de yapılacak 2022 Kış Olimpiyatları’nı boykot ederek... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T01:47+0300
2022-01-05T01:47+0300
2022-01-05T01:47+0300
spor
rusya
çin
pekin olimpiyatları
rusya müftüler konseyi ve rusya müslümanları dini idaresi
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Dünya İmamlar Konseyi’nin, Çin'deki Uygurların haklarının ihlal edildiğini gerekçe göstererek Müslümanların Pekin Olimpiyatlarına katılmasını yasaklayan, aralarında Rusya Müslümanları Ruhani İdaresi Başkanı Ravil Gaynutdin’in de bulunduğu pek çok ruhani liderin imzası varmış gibi gösterilen bildiri yayınlamasına Rusya’dan tepki geldi.Rusya Müftüler Konseyi’nin sitesinde yayınlanan konuya ilişkin açıklamada, “İnternette, Global Imams Council (Dünya İmamlar Konseyi) adlı bir kuruluş tarafından 2022’de yapılması planlanan Pekin Kış Olimpiyat Oyunlarını boykot etme çağrısını içeren bir açıklama yayınlandı. Belgede, Müftü Şeyh Ravil Gaynutdin'in yanı sıra bir dizi ülkenin baş müftüsü tarafından imzalandığına dair ifadeler var, bu elbette ki apaçık bir yalan ve gerçekle örtüşmüyor” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca ‘Mısır Baş Müftüsü Şeyh Şevki Allam, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic ve diğer ruhani liderlerle yapılan telefon görüşmelerinden sonra bu ülkelerin de ruhani liderlerinin söz konusu belgeyle alakası olmadığının ortaya çıktığı’ kaydedildi.Dünya İmamlar Konseyi’nin sitesinde dün yayınlanan bir açıklamada, Çin'deki Uygurların haklarının ihlal edildiği gerekçe gösterilerek Müslümanların Pekin Olimpiyatlarına katılmasını yasaklanmıştı. Belgede, Ravil Gaynutdin, Şevki Allam ve Husein Kavazovic dahil olmak üzere birçok ruhani liderin imzası olduğu ileri sürülmüştü.ABD, Avustralya, İngiltere, Kanada ve diğer bazı ülkeler, Çin'in insan hakları konusundaki sicilini gerekçe göstererek Pekin’de 4-20 Şubat tarihlerinde yapılacak 2022 Kış Olimpiyatları’nı diplomatik boykot kararı aldıklarını duyurmuştu.
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rusya, çin, pekin olimpiyatları, rusya müftüler konseyi ve rusya müslümanları dini idaresi
Müslümanların Olimpiyatlara katılmasını yasaklayan bildiriye Rusya Müftüler Konseyi’nden yalanlama
Dünya İmamlar Konseyi’nin, Çin'deki Uygurların haklarının ihlal edildiğini gerekçe göstererek Pekin’de yapılacak 2022 Kış Olimpiyatları’nı boykot ederek Müslümanların etkinliğe katılmasını yasakladığı bildiriye ilişkin açıklama yapan Rusya Müftüler Konseyi, söz konusu belgede birçok ruhani liderin imzası bulunmadığını belirtti.
Dünya İmamlar Konseyi’nin, Çin'deki Uygurların haklarının ihlal edildiğini gerekçe göstererek Müslümanların Pekin Olimpiyatlarına katılmasını yasaklayan, aralarında Rusya Müslümanları Ruhani İdaresi Başkanı Ravil Gaynutdin’in de bulunduğu pek çok ruhani liderin imzası varmış gibi gösterilen bildiri yayınlamasına Rusya’dan tepki geldi.
Rusya Müftüler Konseyi’nin sitesinde yayınlanan konuya ilişkin açıklamada, “İnternette, Global Imams Council (Dünya İmamlar Konseyi) adlı bir kuruluş tarafından 2022’de yapılması planlanan Pekin Kış Olimpiyat Oyunlarını boykot etme çağrısını içeren bir açıklama yayınlandı. Belgede, Müftü Şeyh Ravil Gaynutdin'in yanı sıra bir dizi ülkenin baş müftüsü tarafından imzalandığına dair ifadeler var, bu elbette ki apaçık bir yalan ve gerçekle örtüşmüyor” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca ‘Mısır Baş Müftüsü Şeyh Şevki Allam, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic ve diğer ruhani liderlerle yapılan telefon görüşmelerinden sonra bu ülkelerin de ruhani liderlerinin söz konusu belgeyle alakası olmadığının ortaya çıktığı’ kaydedildi.
Dünya İmamlar Konseyi’nin sitesinde dün yayınlanan bir açıklamada, Çin'deki Uygurların haklarının ihlal edildiği gerekçe gösterilerek Müslümanların Pekin Olimpiyatlarına katılmasını yasaklanmıştı. Belgede, Ravil Gaynutdin, Şevki Allam ve Husein Kavazovic dahil olmak üzere birçok ruhani liderin imzası olduğu ileri sürülmüştü.
ABD, Avustralya, İngiltere, Kanada ve diğer bazı ülkeler, Çin'in insan hakları konusundaki sicilini gerekçe göstererek Pekin’de 4-20 Şubat tarihlerinde yapılacak 2022 Kış Olimpiyatları’nı diplomatik boykot kararı aldıklarını duyurmuştu.