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Nihat Özdemir, Katar Futbol Federasyonu Başkanı Al Thani'yi ziyaret etti
Nihat Özdemir, Katar Futbol Federasyonu Başkanı Al Thani'yi ziyaret etti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yönetim kurulu üyeleriyle Doha'da Katar Futbol Federasyonu Başkanı Sheikh Hamad Bin Khalifa Bin Ahmad... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T22:50+0300
2022-01-05T22:55+0300
katar
türkiye futbol federasyonu (tff)
nihat özdemir
ziyaret
spor
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TFF'den yapılan açıklamaya göre ziyarette, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Akın, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Katar Futbol Federasyonu Başkan Vekili Saud Al-Mohanndi yer aldı.Ziyarette TFF ile Katar Futbol Federasyonu arasında sportif iş birliği ve Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası finalleri konuları görüşüldü. Özdemir ve Al Thani, ortak çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.Başkan Özdemir ve beraberindeki heyet, Al Thani'ye Turkcell Süper Kupa organizasyonuna ev sahipliği yapmaları, TFF ile Beşiktaş ve Antalyaspor kulüplerini ağırlamalarından dolayı teşekkür etti.İki Federasyon Başkanı ziyaret anısına karşılıklı hediye takdimlerinde bulundu. Başkan Özdemir, Al Thani'ye milli futbolcuların imzaladığı A Milli Takım formasını hediye ederken, Al Thani de Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu üyelerine Katar Milli Takımı forması takdim etti.
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katar, türkiye futbol federasyonu (tff), nihat özdemir, ziyaret

Nihat Özdemir, Katar Futbol Federasyonu Başkanı Al Thani'yi ziyaret etti

22:50 05.01.2022 (güncellendi: 22:55 05.01.2022)
© İHANihat Özdemir, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Doha'da Katar Futbol Federasyonu Başkanı Sheikh Hamad Bin Khalifa Bin Ahmad Al Thani
Nihat Özdemir, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Doha'da Katar Futbol Federasyonu Başkanı Sheikh Hamad Bin Khalifa Bin Ahmad Al Thani - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© İHA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yönetim kurulu üyeleriyle Doha'da Katar Futbol Federasyonu Başkanı Sheikh Hamad Bin Khalifa Bin Ahmad Al Thani'ye ziyarette bulundu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre ziyarette, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Akın, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Katar Futbol Federasyonu Başkan Vekili Saud Al-Mohanndi yer aldı.
Ziyarette TFF ile Katar Futbol Federasyonu arasında sportif iş birliği ve Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası finalleri konuları görüşüldü. Özdemir ve Al Thani, ortak çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Başkan Özdemir ve beraberindeki heyet, Al Thani'ye Turkcell Süper Kupa organizasyonuna ev sahipliği yapmaları, TFF ile Beşiktaş ve Antalyaspor kulüplerini ağırlamalarından dolayı teşekkür etti.
İki Federasyon Başkanı ziyaret anısına karşılıklı hediye takdimlerinde bulundu. Başkan Özdemir, Al Thani'ye milli futbolcuların imzaladığı A Milli Takım formasını hediye ederken, Al Thani de Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu üyelerine Katar Milli Takımı forması takdim etti.
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