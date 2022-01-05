Olcan Adın: Türkiye'de o kadar güzel yeni stat varken Süper Kupa finali neden Katar'da?

Galatasaray ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Olcan Adın, Süper Kupa finalinin Katar'da oynanacak olmasını eleştirdi.Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Adın, "Ülkemizde o kadar güzel yeni yapılan statlar varken niye Katar'a gidilip maç yapılır? Ayrıca niye taraftarları bu finalden mahrum bırakılır anlamış değilim. Biri anlatırsa sevinirim" ifadelerini kullandı.Bu akşam 20.45'te başlayacak Beşiktaş - Antalyaspor arasında oynanacak Süper Kupa maçını 5 bin seyircinin stattan izlemesi bekleniyor. Maçı izlemek için Katar'ın başkenti Doha'daki Ahmed Bin Ali Stadı'na gelecek olan Türkiye vatandaşı taraftarlara giriş ücretsiz olacak.
Profesyonel futbol kariyeri boyunca Galatasaray ve Trabzonspor gibi takımların formasını giyen Olcan Adın, bugün Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak olan Süper Kupa finalinin neden Katar'da gerçekleşeceğini sordu.
Galatasaray ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Olcan Adın, Süper Kupa finalinin Katar'da oynanacak olmasını eleştirdi.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Adın, "Ülkemizde o kadar güzel yeni yapılan statlar varken niye Katar'a gidilip maç yapılır? Ayrıca niye taraftarları bu finalden mahrum bırakılır anlamış değilim. Biri anlatırsa sevinirim" ifadelerini kullandı.
Bu akşam 20.45'te başlayacak Beşiktaş - Antalyaspor arasında oynanacak Süper Kupa maçını 5 bin seyircinin stattan izlemesi bekleniyor. Maçı izlemek için Katar'ın başkenti Doha'daki Ahmed Bin Ali Stadı'na gelecek olan Türkiye vatandaşı taraftarlara giriş ücretsiz olacak.