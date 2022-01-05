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Olcan Adın: Türkiye'de o kadar güzel yeni stat varken Süper Kupa finali neden Katar'da?
Olcan Adın: Türkiye'de o kadar güzel yeni stat varken Süper Kupa finali neden Katar'da?
Profesyonel futbol kariyeri boyunca Galatasaray ve Trabzonspor gibi takımların formasını giyen Olcan Adın, bugün Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T16:16+0300
2022-01-05T16:16+0300
spor
katar
futbol
beşiktaş
maç
antalyaspor
süper kupa
twitter
olcan adın
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Galatasaray ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Olcan Adın, Süper Kupa finalinin Katar'da oynanacak olmasını eleştirdi.Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Adın, "Ülkemizde o kadar güzel yeni yapılan statlar varken niye Katar'a gidilip maç yapılır? Ayrıca niye taraftarları bu finalden mahrum bırakılır anlamış değilim. Biri anlatırsa sevinirim" ifadelerini kullandı.Bu akşam 20.45'te başlayacak Beşiktaş - Antalyaspor arasında oynanacak Süper Kupa maçını 5 bin seyircinin stattan izlemesi bekleniyor. Maçı izlemek için Katar'ın başkenti Doha'daki Ahmed Bin Ali Stadı'na gelecek olan Türkiye vatandaşı taraftarlara giriş ücretsiz olacak.
https://tr.sputniknews.com/20211220/2021-super-kupa-final-maci-5-ocakta-katarda-oynanacak-1051939889.html
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katar, futbol, beşiktaş, maç, antalyaspor, süper kupa, twitter , olcan adın

Olcan Adın: Türkiye'de o kadar güzel yeni stat varken Süper Kupa finali neden Katar'da?

16:16 05.01.2022
© AAOlcan Adın: Türkiye'de o kadar güzel yeni stat varken Süper Kupa finali neden Katar'da?
Olcan Adın: Türkiye'de o kadar güzel yeni stat varken Süper Kupa finali neden Katar'da? - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© AA
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Profesyonel futbol kariyeri boyunca Galatasaray ve Trabzonspor gibi takımların formasını giyen Olcan Adın, bugün Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak olan Süper Kupa finalinin neden Katar'da gerçekleşeceğini sordu.
Galatasaray ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Olcan Adın, Süper Kupa finalinin Katar'da oynanacak olmasını eleştirdi.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Adın, "Ülkemizde o kadar güzel yeni yapılan statlar varken niye Katar'a gidilip maç yapılır? Ayrıca niye taraftarları bu finalden mahrum bırakılır anlamış değilim. Biri anlatırsa sevinirim" ifadelerini kullandı.
Bu akşam 20.45'te başlayacak Beşiktaş - Antalyaspor arasında oynanacak Süper Kupa maçını 5 bin seyircinin stattan izlemesi bekleniyor. Maçı izlemek için Katar'ın başkenti Doha'daki Ahmed Bin Ali Stadı'na gelecek olan Türkiye vatandaşı taraftarlara giriş ücretsiz olacak.
2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
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