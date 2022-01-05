https://tr.sputniknews.com/20220105/olcan-adin-turkiyede-o-kadar-guzel-yeni-stat-varken-super-kupa-finali-neden-katarda-1052435978.html

Olcan Adın: Türkiye'de o kadar güzel yeni stat varken Süper Kupa finali neden Katar'da?

Olcan Adın: Türkiye'de o kadar güzel yeni stat varken Süper Kupa finali neden Katar'da?

Profesyonel futbol kariyeri boyunca Galatasaray ve Trabzonspor gibi takımların formasını giyen Olcan Adın, bugün Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T16:16+0300

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spor

katar

futbol

beşiktaş

maç

antalyaspor

süper kupa

twitter

olcan adın

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Galatasaray ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Olcan Adın, Süper Kupa finalinin Katar'da oynanacak olmasını eleştirdi.Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Adın, "Ülkemizde o kadar güzel yeni yapılan statlar varken niye Katar'a gidilip maç yapılır? Ayrıca niye taraftarları bu finalden mahrum bırakılır anlamış değilim. Biri anlatırsa sevinirim" ifadelerini kullandı.Bu akşam 20.45'te başlayacak Beşiktaş - Antalyaspor arasında oynanacak Süper Kupa maçını 5 bin seyircinin stattan izlemesi bekleniyor. Maçı izlemek için Katar'ın başkenti Doha'daki Ahmed Bin Ali Stadı'na gelecek olan Türkiye vatandaşı taraftarlara giriş ücretsiz olacak.

https://tr.sputniknews.com/20211220/2021-super-kupa-final-maci-5-ocakta-katarda-oynanacak-1051939889.html

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