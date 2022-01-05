https://tr.sputniknews.com/20220105/onlyfans-fotograflari-internete-sizdirildi-gozyaslari-icinde-anlatti-1052427656.html

OnlyFans fotoğrafları internete sızdırılan Lottie Moss gözyaşlarına hakim olamadı

OnlyFans fotoğrafları internete sızdırılan Lottie Moss gözyaşlarına hakim olamadı

Dünyaca ünlü model Katie Moss'un üvey kardeşi Lottie Moss, gözyaşları içerisinde bir video kaydederek, telefon numarası ve OnlyFans üzerinden sattığı... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T13:37+0300

2022-01-05T13:37+0300

2022-01-05T13:46+0300

yaşam

kate moss

sızdırma

müstehcen görüntü

müstehcen video

onlyfans

lottie moss

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/05/1052427477_0:0:729:411_1920x0_80_0_0_d4047015d08f7569fa4676022659942e.jpg

İngiliz top model Kate Moss'un kız kardeşi Lottie Moss'un telefon numarası ve özel fotolarının eskiden kendisine yakın olan biri tarafından internete sızdırıldığı ortaya çıktı.Sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda olayı gözyaşları içinde anlatan 23 yaşındaki Lottie Moss, müstehcen görüntülerini istediği kişilere internet üzerinden satmasına imkan tanıyan platform OnlyFans'daki fotoğraflarının ve telefon numarasının sızdırıldığını söyledi.Takipçilerinden gelen bir mesajı okuyan Moss, şu ifadeleri aktardı:OnlyFans profilinde bazı fotoğraflarını herkese açık yayınlayan ancak bazı özel fotoğraflarını yalnızca abone olan takipçileriyle ayda 14 sterlin, çıplak bir videosunu ise 1000 sterlin karşılığında paylaşan Moss, takipçilerinin kendisine ait görüntüleri herkese açık yayınlama konusunda teşvik edildiğini de söyledi. Moss, fotoğraflarını sızdıran kişiyi mahkemeye vereceğini belirtti.Lottie Moss, daha önce OnlyFans üzerinden müstehcen görüntüler yayınlayarak ayda 70 bin sterlin kazandığını açıklamıştı. Ancak bu paylaşımları, Lottie'nin çalıştığı mankenlik ajansından çıkarılmasına neden olmuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kate moss, sızdırma, müstehcen görüntü, müstehcen video, onlyfans, lottie moss