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OnlyFans fotoğrafları internete sızdırılan Lottie Moss gözyaşlarına hakim olamadı
OnlyFans fotoğrafları internete sızdırılan Lottie Moss gözyaşlarına hakim olamadı
Dünyaca ünlü model Katie Moss'un üvey kardeşi Lottie Moss, gözyaşları içerisinde bir video kaydederek, telefon numarası ve OnlyFans üzerinden sattığı... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T13:37+0300
2022-01-05T13:46+0300
yaşam
kate moss
sızdırma
müstehcen görüntü
müstehcen video
onlyfans
lottie moss
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İngiliz top model Kate Moss'un kız kardeşi Lottie Moss'un telefon numarası ve özel fotolarının eskiden kendisine yakın olan biri tarafından internete sızdırıldığı ortaya çıktı.Sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda olayı gözyaşları içinde anlatan 23 yaşındaki Lottie Moss, müstehcen görüntülerini istediği kişilere internet üzerinden satmasına imkan tanıyan platform OnlyFans'daki fotoğraflarının ve telefon numarasının sızdırıldığını söyledi.Takipçilerinden gelen bir mesajı okuyan Moss, şu ifadeleri aktardı:OnlyFans profilinde bazı fotoğraflarını herkese açık yayınlayan ancak bazı özel fotoğraflarını yalnızca abone olan takipçileriyle ayda 14 sterlin, çıplak bir videosunu ise 1000 sterlin karşılığında paylaşan Moss, takipçilerinin kendisine ait görüntüleri herkese açık yayınlama konusunda teşvik edildiğini de söyledi. Moss, fotoğraflarını sızdıran kişiyi mahkemeye vereceğini belirtti.Lottie Moss, daha önce OnlyFans üzerinden müstehcen görüntüler yayınlayarak ayda 70 bin sterlin kazandığını açıklamıştı. Ancak bu paylaşımları, Lottie'nin çalıştığı mankenlik ajansından çıkarılmasına neden olmuştu.
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kate moss, sızdırma, müstehcen görüntü, müstehcen video, onlyfans, lottie moss

OnlyFans fotoğrafları internete sızdırılan Lottie Moss gözyaşlarına hakim olamadı

13:37 05.01.2022 (güncellendi: 13:46 05.01.2022)
© DHALottie Moss
Lottie Moss - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© DHA
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Dünyaca ünlü model Katie Moss'un üvey kardeşi Lottie Moss, gözyaşları içerisinde bir video kaydederek, telefon numarası ve OnlyFans üzerinden sattığı fotoğraflarının internete sızdırıldığını söyledi.
İngiliz top model Kate Moss'un kız kardeşi Lottie Moss'un telefon numarası ve özel fotolarının eskiden kendisine yakın olan biri tarafından internete sızdırıldığı ortaya çıktı.
Sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda olayı gözyaşları içinde anlatan 23 yaşındaki Lottie Moss, müstehcen görüntülerini istediği kişilere internet üzerinden satmasına imkan tanıyan platform OnlyFans'daki fotoğraflarının ve telefon numarasının sızdırıldığını söyledi.
Takipçilerinden gelen bir mesajı okuyan Moss, şu ifadeleri aktardı:
"Grup sohbetindeki çocuklara OnlyFans hesabına abone olmalarını ve fotoğraflarını annenin Instagram hesabına sızdırmalarını söylüyor."
OnlyFans profilinde bazı fotoğraflarını herkese açık yayınlayan ancak bazı özel fotoğraflarını yalnızca abone olan takipçileriyle ayda 14 sterlin, çıplak bir videosunu ise 1000 sterlin karşılığında paylaşan Moss, takipçilerinin kendisine ait görüntüleri herkese açık yayınlama konusunda teşvik edildiğini de söyledi.
Moss, fotoğraflarını sızdıran kişiyi mahkemeye vereceğini belirtti.
Lottie Moss, daha önce OnlyFans üzerinden müstehcen görüntüler yayınlayarak ayda 70 bin sterlin kazandığını açıklamıştı. Ancak bu paylaşımları, Lottie'nin çalıştığı mankenlik ajansından çıkarılmasına neden olmuştu.
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