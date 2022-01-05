https://tr.sputniknews.com/20220105/polisi-gorunce-uyusturucuyu-yere-firlatti-1052425520.html

Polisi görünce uyuşturucuyu yere fırlattı

Polisi görünce uyuşturucuyu yere fırlattı

İstanbul'da sokakta yürüdüğü esnada polisi fark eden genç, cebindeki uyuşturucuyu hızlıca yere attı. Yerdeki peçeteye sarılı uyuşturucu fark eden polis, genci... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T13:05+0300

2022-01-05T13:05+0300

2022-01-05T13:05+0300

türkiye

istanbul

türkiye

polis

uyuşturucu

gbt

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İstanbul Kağıthane’de meydana gelen olayda, üzerinde uyuşturucu madde olan bir kişi arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada, duvar dibinde bekleyen polisi fark edince elindeki içinde uyuşturucu olan peçeteyi yere attı. İlk başta durumdan şüphelenmeyen polis, gençlerden şüphelenerek GBT sorgusu yaptı.Yaşanan bu olay sürecinde genç yakalanmamak için uyuşturucu maddeyi yere atarken, arkadan gelen başka biri ise içinde eroin olan peçeteye tekme atarak yol kenarına göndermeye çalıştı. Gençler yapılan sorgularının bir olumsuzluk olmadığı için gönderildi.Uyuşturucuyu yere atan genç gözaltına alındıPolis ekipleri, yerdeki peçetede uyuşturucu madde olduğunu anlayınca gençleri yakaladı. Uyuşturucu maddeyi yere atan gencin Feryat K. olduğunu belirleyen polis ekipler, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Feryat K., Yahya Kemal Mahallesi’nde gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. İki parça halinde toplam 56.20 gram eroin ele geçirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220105/ogluna-doner-arasinda-uyusturucu-gonderen-baba-tutuklandi-1052417361.html

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istanbul, türkiye, polis, uyuşturucu, gbt