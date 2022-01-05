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Polisi görünce uyuşturucuyu yere fırlattı
Polisi görünce uyuşturucuyu yere fırlattı
İstanbul'da sokakta yürüdüğü esnada polisi fark eden genç, cebindeki uyuşturucuyu hızlıca yere attı. Yerdeki peçeteye sarılı uyuşturucu fark eden polis, genci... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T13:05+0300
2022-01-05T13:05+0300
türkiye
istanbul
türkiye
polis
uyuşturucu
gbt
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İstanbul Kağıthane’de meydana gelen olayda, üzerinde uyuşturucu madde olan bir kişi arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada, duvar dibinde bekleyen polisi fark edince elindeki içinde uyuşturucu olan peçeteyi yere attı. İlk başta durumdan şüphelenmeyen polis, gençlerden şüphelenerek GBT sorgusu yaptı.Yaşanan bu olay sürecinde genç yakalanmamak için uyuşturucu maddeyi yere atarken, arkadan gelen başka biri ise içinde eroin olan peçeteye tekme atarak yol kenarına göndermeye çalıştı. Gençler yapılan sorgularının bir olumsuzluk olmadığı için gönderildi.Uyuşturucuyu yere atan genç gözaltına alındıPolis ekipleri, yerdeki peçetede uyuşturucu madde olduğunu anlayınca gençleri yakaladı. Uyuşturucu maddeyi yere atan gencin Feryat K. olduğunu belirleyen polis ekipler, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Feryat K., Yahya Kemal Mahallesi’nde gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. İki parça halinde toplam 56.20 gram eroin ele geçirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220105/ogluna-doner-arasinda-uyusturucu-gonderen-baba-tutuklandi-1052417361.html
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istanbul, türkiye, polis, uyuşturucu, gbt

Polisi görünce uyuşturucuyu yere fırlattı

13:05 05.01.2022
© İHA / DOĞAN CAN CESURPolisi görünce uyuşturucuyu yere fırlattı
Polisi görünce uyuşturucuyu yere fırlattı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© İHA / DOĞAN CAN CESUR
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İstanbul'da sokakta yürüdüğü esnada polisi fark eden genç, cebindeki uyuşturucuyu hızlıca yere attı. Yerdeki peçeteye sarılı uyuşturucu fark eden polis, genci gözaltına aldı.
İstanbul Kağıthane’de meydana gelen olayda, üzerinde uyuşturucu madde olan bir kişi arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada, duvar dibinde bekleyen polisi fark edince elindeki içinde uyuşturucu olan peçeteyi yere attı. İlk başta durumdan şüphelenmeyen polis, gençlerden şüphelenerek GBT sorgusu yaptı.
Yaşanan bu olay sürecinde genç yakalanmamak için uyuşturucu maddeyi yere atarken, arkadan gelen başka biri ise içinde eroin olan peçeteye tekme atarak yol kenarına göndermeye çalıştı. Gençler yapılan sorgularının bir olumsuzluk olmadığı için gönderildi.

Uyuşturucuyu yere atan genç gözaltına alındı

Polis ekipleri, yerdeki peçetede uyuşturucu madde olduğunu anlayınca gençleri yakaladı. Uyuşturucu maddeyi yere atan gencin Feryat K. olduğunu belirleyen polis ekipler, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Feryat K., Yahya Kemal Mahallesi’nde gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. İki parça halinde toplam 56.20 gram eroin ele geçirildi.
Oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
TÜRKİYE
Oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba tutuklandı
09:49
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