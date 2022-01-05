https://tr.sputniknews.com/20220105/politico-cumhuriyetciler-senatonun-kuzey-akim-2ye-yonelik-yaptirimlari-onaylayacagindan-emin-1052408725.html

Politico: Cumhuriyetçiler, Senato'nun Kuzey Akım-2'ye yönelik yaptırımları onaylayacağından emin

Politico: Cumhuriyetçiler, Senato'nun Kuzey Akım-2'ye yönelik yaptırımları onaylayacağından emin

ABD Senatosu'nun Cumhuriyetçi üyelerinin ve senatörlerin büyük bir kısmının, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına karşı yeni yaptırımların uygulanmasından yana... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T00:14+0300

2022-01-05T00:14+0300

2022-01-05T00:14+0300

dünya

abd

kuzey akım-2

tasarı

yaptırım

senato

cumhuriyetçi

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Politico'nun haberine göre, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına karşı yaptırım öngören tasarının Senato’da onaylanması için 60 oya ihtiyaç var.Bazı Demokrat üyelerin tasarıya destek verdiği belirtiliyor. Tasarı, Senato'dan geçmesi durumunda, önce Temsilciler Meclisi'ne, ardından Başkan Joe Biden'a yönlendirilecek.Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz tarafından sunulan tasarı, onaylandıktan 15 gün içinde Beyaz Saray idaresinin Kuzey Akım-2’ye karşı yaptırımlar uygulamasını öngörüyor.Tasarıda, 'kara listeye' alınacak kişiler için ABD’ye giriş yasağının getirilmesi, ABD’deki varlıklarının dondurulması ve ABD’li vatandaş ve şirketlerin bu kişilerle iş yapmasının yasaklanması öneriliyor.Senato’da aynı zamanda Demokrat Robert Menendez’in sunduğu ve ancak Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması durumunda, Kuzey Akım-2 ve diğer yaptırımların uygulanması öngören tasarı da görüşülüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220103/rus-disisleri-abd-kuzey-akim-2ye-yeni-yaptirimlar-getirebilir-1052364163.html

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abd, kuzey akım-2, tasarı, yaptırım, senato, cumhuriyetçi