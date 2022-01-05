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https://tr.sputniknews.com/20220105/politico-cumhuriyetciler-senatonun-kuzey-akim-2ye-yonelik-yaptirimlari-onaylayacagindan-emin-1052408725.html
Politico: Cumhuriyetçiler, Senato'nun Kuzey Akım-2'ye yönelik yaptırımları onaylayacağından emin
Politico: Cumhuriyetçiler, Senato'nun Kuzey Akım-2'ye yönelik yaptırımları onaylayacağından emin
ABD Senatosu'nun Cumhuriyetçi üyelerinin ve senatörlerin büyük bir kısmının, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına karşı yeni yaptırımların uygulanmasından yana... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T00:14+0300
2022-01-05T00:14+0300
dünya
abd
kuzey akım-2
tasarı
yaptırım
senato
cumhuriyetçi
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Politico'nun haberine göre, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına karşı yaptırım öngören tasarının Senato’da onaylanması için 60 oya ihtiyaç var.Bazı Demokrat üyelerin tasarıya destek verdiği belirtiliyor. Tasarı, Senato'dan geçmesi durumunda, önce Temsilciler Meclisi'ne, ardından Başkan Joe Biden'a yönlendirilecek.Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz tarafından sunulan tasarı, onaylandıktan 15 gün içinde Beyaz Saray idaresinin Kuzey Akım-2’ye karşı yaptırımlar uygulamasını öngörüyor.Tasarıda, 'kara listeye' alınacak kişiler için ABD’ye giriş yasağının getirilmesi, ABD’deki varlıklarının dondurulması ve ABD’li vatandaş ve şirketlerin bu kişilerle iş yapmasının yasaklanması öneriliyor.Senato’da aynı zamanda Demokrat Robert Menendez’in sunduğu ve ancak Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması durumunda, Kuzey Akım-2 ve diğer yaptırımların uygulanması öngören tasarı da görüşülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220103/rus-disisleri-abd-kuzey-akim-2ye-yeni-yaptirimlar-getirebilir-1052364163.html
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abd, kuzey akım-2, tasarı, yaptırım, senato, cumhuriyetçi

Politico: Cumhuriyetçiler, Senato'nun Kuzey Akım-2'ye yönelik yaptırımları onaylayacağından emin

00:14 05.01.2022
© SputnikKuzey Akım2
Kuzey Akım2 - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© Sputnik
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ABD Senatosu'nun Cumhuriyetçi üyelerinin ve senatörlerin büyük bir kısmının, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına karşı yeni yaptırımların uygulanmasından yana oy kullanacağından emin olduğu öne sürüldü. Bunun için Cumhuriyetçilerin, en az 10 Demokrat senatörün desteğine ihtiyacı var.
Politico'nun haberine göre, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına karşı yaptırım öngören tasarının Senato’da onaylanması için 60 oya ihtiyaç var.
Bazı Demokrat üyelerin tasarıya destek verdiği belirtiliyor. Tasarı, Senato'dan geçmesi durumunda, önce Temsilciler Meclisi'ne, ardından Başkan Joe Biden'a yönlendirilecek.
Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz tarafından sunulan tasarı, onaylandıktan 15 gün içinde Beyaz Saray idaresinin Kuzey Akım-2’ye karşı yaptırımlar uygulamasını öngörüyor.
Tasarıda, 'kara listeye' alınacak kişiler için ABD’ye giriş yasağının getirilmesi, ABD’deki varlıklarının dondurulması ve ABD’li vatandaş ve şirketlerin bu kişilerle iş yapmasının yasaklanması öneriliyor.
Senato’da aynı zamanda Demokrat Robert Menendez’in sunduğu ve ancak Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması durumunda, Kuzey Akım-2 ve diğer yaptırımların uygulanması öngören tasarı da görüşülüyor.
Kuzey Akım-2 - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
EKONOMİ
Rus Dışişleri: ABD, Kuzey Akım-2’ye yeni yaptırımlar getirebilir
3 Ocak, 19:19
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