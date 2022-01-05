Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Мигранты собираются на белорусско-польской границе в попытке пересечь ее на пограничном переходе Брузги-Кузница-Белостоцкая - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Ortadoğu ve Afrika'dan AB'ye gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Varşova Minsk'i istikrarı bozmakla; Minsk ise AB'yi krizin asıl sorumlusu olmakla suçluyor.
https://tr.sputniknews.com/20220105/polonya-belarus-sinirina-duvar-orecek-1052412053.html
Polonya, Belarus sınırına duvar örecek
Polonya, Belarus sınırına duvar örecek
Polonya, geçen yıl göçmen krizinin yaşandığı Belarus sınırına duvar örecek. Duvarın inşası haziran ayında bitecek. 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T02:41+0300
2022-01-05T02:42+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
polonya
belarus
göçmen krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050818372_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_22c831d3a904931f61af780f24b41595.jpg
Polonya basınında çıkan haberlere göre, Polonya İçişleri Bakanlığı ile Sınır Muhafızlığı, Polonya-Belarus sınırına duvar inşası için sözleşme imzaladı.Polonya Sınır Muhafızlığından Tuğgeneral Wioletta Gorzkowska, inşası haziranda bitecek duvarın, gerekli ve acil bir yatırım olduğunu vurguladı.Gorzkowska, Polonya sınırının güçlendirilmesinin yanı sıra lojistik açıdan stratejik bir yatırım olacağını dile getirdiği duvarın, Belarus sınırının 186 kilometrelik bölümünde inşa edileceğini söyledi.Duvarın 5.5 metre yüksekliğe sahip olacağı, inşasında 50 ton çelik kullanılacağı, tel örgüyle destekleneceği, son teknoloji elektronik ve kamera sistemleriyle donatılacağı, ayrıca 22 kapıya sahip olacağı duyuruldu.Polonya-Belarus sınırına yapılacak duvarın maliyetinin, yaklaşık 130 milyon doları bulacağı kaydedildi.
polonya
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050818372_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e6e490706737cf6d6dc39d4b7884177a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
polonya, belarus, göçmen krizi

Polonya, Belarus sınırına duvar örecek

02:41 05.01.2022 (güncellendi: 02:42 05.01.2022)
© REUTERS / BelTA / Oksana ManchukBelarus-Polonya sınırındaki durum
Belarus-Polonya sınırındaki durum - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / BelTA / Oksana Manchuk
Abone ol
Polonya, geçen yıl göçmen krizinin yaşandığı Belarus sınırına duvar örecek. Duvarın inşası haziran ayında bitecek.
Polonya basınında çıkan haberlere göre, Polonya İçişleri Bakanlığı ile Sınır Muhafızlığı, Polonya-Belarus sınırına duvar inşası için sözleşme imzaladı.
Polonya Sınır Muhafızlığından Tuğgeneral Wioletta Gorzkowska, inşası haziranda bitecek duvarın, gerekli ve acil bir yatırım olduğunu vurguladı.
Gorzkowska, Polonya sınırının güçlendirilmesinin yanı sıra lojistik açıdan stratejik bir yatırım olacağını dile getirdiği duvarın, Belarus sınırının 186 kilometrelik bölümünde inşa edileceğini söyledi.

Duvarın 5.5 metre yüksekliğe sahip olacağı, inşasında 50 ton çelik kullanılacağı, tel örgüyle destekleneceği, son teknoloji elektronik ve kamera sistemleriyle donatılacağı, ayrıca 22 kapıya sahip olacağı duyuruldu.
Polonya-Belarus sınırına yapılacak duvarın maliyetinin, yaklaşık 130 milyon doları bulacağı kaydedildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
03:36Staj ücretine devlet katkısı 5 eğitim yılı uzatıldı
03:04Trump, Kongre baskınının yıl dönümünde yapacağı konuşmayı iptal etti
02:55Arjantin'de rekor koronavirüs vakası kaydedildi
02:52ABD Başkanı Biden: Kovid-19 vakaları daha da artacak
02:41Polonya, Belarus sınırına duvar örecek
02:26Putin, Rus füze üreticisi KTRV şirketinin genel müdürü ile görüştü
02:17Macron'dan Kovid-19 aşısı yaptırmayanlara 'sosyal baskı' mesajı
02:09Belçika'da memurlar, yöneticilerin mesai dışında aramalarını cevaplamayabilecek
02:06Fransa'da günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor
01:50İngiltere'de bireysel borçlanma son 16 ayın en yüksek seviyesinde
01:47Müslümanların Olimpiyatlara katılmasını yasaklayan bildiriye Rusya Müftüler Konseyi’nden yalanlama
01:38Bayern Münih Onursal Başkanı Hoeness: Aşı yaptırmayanları dışlamalıyız
01:32Galaxy S21 FE Türkiye’de satışta
01:21Gazprom ve Yunan Depa Commercial, 'Avrupa'ya göre daha rekabetçi fiyattan' yeni anlaşma imzaladı
01:17Kendisine şiddet uygulayan kocasını bıçaklayarak öldürdü
01:16Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko karşılaşması Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
01:13BM, finansman eksikliği sebebiyle Yemen'deki insani yardımları askıya aldı
01:03TRT ve TUSAŞ ortaklığıyla hazırlanan 'Aslan Hürkuş Kayıp Elmas' animasyon filminin galası yapıldı
01:01Rus kayakçı Nepryaeva, Tour de Ski yarışmasını kazandı
00:51Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Bugün resmen iç savaş naraları atmaya başladın, bu millet bunları yemez