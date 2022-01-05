https://tr.sputniknews.com/20220105/polonya-belarus-sinirina-duvar-orecek-1052412053.html
Polonya, Belarus sınırına duvar örecek
Polonya, Belarus sınırına duvar örecek
Polonya, geçen yıl göçmen krizinin yaşandığı Belarus sınırına duvar örecek. Duvarın inşası haziran ayında bitecek. 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T02:41+0300
2022-01-05T02:41+0300
2022-01-05T02:42+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
polonya
belarus
göçmen krizi
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Polonya basınında çıkan haberlere göre, Polonya İçişleri Bakanlığı ile Sınır Muhafızlığı, Polonya-Belarus sınırına duvar inşası için sözleşme imzaladı.Polonya Sınır Muhafızlığından Tuğgeneral Wioletta Gorzkowska, inşası haziranda bitecek duvarın, gerekli ve acil bir yatırım olduğunu vurguladı.Gorzkowska, Polonya sınırının güçlendirilmesinin yanı sıra lojistik açıdan stratejik bir yatırım olacağını dile getirdiği duvarın, Belarus sınırının 186 kilometrelik bölümünde inşa edileceğini söyledi.Duvarın 5.5 metre yüksekliğe sahip olacağı, inşasında 50 ton çelik kullanılacağı, tel örgüyle destekleneceği, son teknoloji elektronik ve kamera sistemleriyle donatılacağı, ayrıca 22 kapıya sahip olacağı duyuruldu.Polonya-Belarus sınırına yapılacak duvarın maliyetinin, yaklaşık 130 milyon doları bulacağı kaydedildi.
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polonya, belarus, göçmen krizi
Polonya, Belarus sınırına duvar örecek
02:41 05.01.2022 (güncellendi: 02:42 05.01.2022)
Polonya, geçen yıl göçmen krizinin yaşandığı Belarus sınırına duvar örecek. Duvarın inşası haziran ayında bitecek.
Polonya basınında çıkan haberlere göre, Polonya İçişleri Bakanlığı ile Sınır Muhafızlığı, Polonya-Belarus sınırına duvar inşası için sözleşme imzaladı.
Polonya Sınır Muhafızlığından Tuğgeneral Wioletta Gorzkowska, inşası haziranda bitecek duvarın, gerekli ve acil bir yatırım olduğunu vurguladı.
Gorzkowska, Polonya sınırının güçlendirilmesinin yanı sıra lojistik açıdan stratejik bir yatırım olacağını dile getirdiği duvarın, Belarus sınırının 186 kilometrelik bölümünde inşa edileceğini söyledi.
Duvarın 5.5 metre yüksekliğe sahip olacağı, inşasında 50 ton çelik kullanılacağı, tel örgüyle destekleneceği, son teknoloji elektronik ve kamera sistemleriyle donatılacağı, ayrıca 22 kapıya sahip olacağı duyuruldu.
Polonya-Belarus sınırına yapılacak duvarın maliyetinin, yaklaşık 130 milyon doları bulacağı kaydedildi.