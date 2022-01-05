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Türkiye
Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220105/prof-esin-senol-omicron-hayati-tehdit-etmiyor-ama-hayati-felc-ediyor-asi-tek-cozum-1052444621.html
Prof. Esin Şenol: Omicron hayatı tehdit etmiyor ama hayatı felç ediyor, aşı tek çözüm
Prof. Esin Şenol: Omicron hayatı tehdit etmiyor ama hayatı felç ediyor, aşı tek çözüm
Prof. Esin Davutoğlu Şenol, "Bulaşma hızına göre Omicron hayatı tehdit etmiyor ama hayatı felç ediyor. Bir ortama girdiğinde oradaki herkesi hasta ettiği için... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T21:48+0300
2022-01-05T21:48+0300
akşam postasi
vaka
esin davutoğlu şenol
koronavirüs
kovid-19
varyant
omicron
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Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Esin Davutoğlu Şenol, Türkiye'de Omicron varyantının etkisini hissettirmesiyle 10 günde 3'e katlanan vaka sayılarını RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na değerlendirdi.'Hayatı felç etmeye devam edecek'Şenol, "Omicron tam anlamıyla hayatı felç etmekte ve bu sürecek. Virüsler kendi kendilerine huy değiştirmezler onların sinsi katil gibi akılları yoktur. Orijinal virüs, Alfa, Delta ve Omicron olmak üzere 4 adet ana büyük dalga yaşadık. 1. dalganın öldürücülüğü çok daha yüksekti ama biz az biliyorduk ve davranış biçimlerimiz farklıydı. 2. dalgada 6. ayına gelmiş bir bebek gibi biraz etrafı tanıyan bağışıklıkla karşılamış olduk. Alfa'nın ortasında da bazı ülkeler hızlıca aşılamaya başladılar ama biz neredeyse Alfa'nın ortası ile Delta'nın başına doğru aşılanmayı kavuşturmaya çalıştık. Alfa yüzde 55 civarında hastaneye yatış oranı veriyordu sonrasında Delta için çok bulaşıcı demiştik ve yüzde 40 oranında hastaneye yatış oranı vermişti ve hastaneye yatışlar azalmaya başlamıştı. Delta’dan sonra şimdi de Omicron’un pik yaptığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.Neden hızlı yayılıyor?Bulaşma hızına göre Omicron'un hayatı tehdit etmediğini ancak felç ettiğini vurgulayan Prof. Şenol, şunları söyledi:"Omicron çok bulaşıyor ve bunun iki sebebi var. Yapısal bulaşmayı artırıcı mutasyonları var yani virüs kendine yeni bir özellik katmış oluyor. Bir diğeri ise bağışıklık sistemlerimizden bir ölçüde bulaşmayı engellemeyecek kadar kaçıyor. Dolayısıyla aşılı aşısız kim varsa çarparak gidiyor ama çok belli bir fark bu dalgada karşımıza çıkıyor. Virüs zayıflayarak gitmez ama evrimsel silahlanma dediğimiz olay gerçekleşir. İki tür birlikte yaşarken yani insan ve virüs olarak değerlendirirsek insanoğlu tanıdıklık bakımından belleğini derinleştirerek, davranış patenleri bakımından korunaklı davranışa geçerek bir ölçüde silahlanmaya başlar ve bu yüzden bir ölçüde daha dayanıklı oluruz. Salgının ilk evrelerinde çok kırılgan olan grupları kaybettik. Salgında şu an sağ kalanların gücü hissediliyor diyebiliriz. Omicron, biyolojik bütün katmanları bir araya koyduğumuzda daha güçlü ve daha bağışık bir gruba çarpmış oluyor ama şu anda çok hızlı ilerliyor."
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vaka, esin davutoğlu şenol, koronavirüs, kovid-19, varyant, omicron

Prof. Esin Şenol: Omicron hayatı tehdit etmiyor ama hayatı felç ediyor, aşı tek çözüm

21:48 05.01.2022
Akşam Postası
Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Prof. Esin Davutoğlu Şenol, "Bulaşma hızına göre Omicron hayatı tehdit etmiyor ama hayatı felç ediyor. Bir ortama girdiğinde oradaki herkesi hasta ettiği için hizmetlerin durma noktasına gelmesine sebep oluyor" dedi.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Esin Davutoğlu Şenol, Türkiye'de Omicron varyantının etkisini hissettirmesiyle 10 günde 3'e katlanan vaka sayılarını RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na değerlendirdi.

'Hayatı felç etmeye devam edecek'

Şenol, "Omicron tam anlamıyla hayatı felç etmekte ve bu sürecek. Virüsler kendi kendilerine huy değiştirmezler onların sinsi katil gibi akılları yoktur. Orijinal virüs, Alfa, Delta ve Omicron olmak üzere 4 adet ana büyük dalga yaşadık. 1. dalganın öldürücülüğü çok daha yüksekti ama biz az biliyorduk ve davranış biçimlerimiz farklıydı. 2. dalgada 6. ayına gelmiş bir bebek gibi biraz etrafı tanıyan bağışıklıkla karşılamış olduk. Alfa'nın ortasında da bazı ülkeler hızlıca aşılamaya başladılar ama biz neredeyse Alfa'nın ortası ile Delta'nın başına doğru aşılanmayı kavuşturmaya çalıştık. Alfa yüzde 55 civarında hastaneye yatış oranı veriyordu sonrasında Delta için çok bulaşıcı demiştik ve yüzde 40 oranında hastaneye yatış oranı vermişti ve hastaneye yatışlar azalmaya başlamıştı. Delta’dan sonra şimdi de Omicron’un pik yaptığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Neden hızlı yayılıyor?

Bulaşma hızına göre Omicron'un hayatı tehdit etmediğini ancak felç ettiğini vurgulayan Prof. Şenol, şunları söyledi:
"Omicron çok bulaşıyor ve bunun iki sebebi var. Yapısal bulaşmayı artırıcı mutasyonları var yani virüs kendine yeni bir özellik katmış oluyor. Bir diğeri ise bağışıklık sistemlerimizden bir ölçüde bulaşmayı engellemeyecek kadar kaçıyor. Dolayısıyla aşılı aşısız kim varsa çarparak gidiyor ama çok belli bir fark bu dalgada karşımıza çıkıyor. Virüs zayıflayarak gitmez ama evrimsel silahlanma dediğimiz olay gerçekleşir. İki tür birlikte yaşarken yani insan ve virüs olarak değerlendirirsek insanoğlu tanıdıklık bakımından belleğini derinleştirerek, davranış patenleri bakımından korunaklı davranışa geçerek bir ölçüde silahlanmaya başlar ve bu yüzden bir ölçüde daha dayanıklı oluruz. Salgının ilk evrelerinde çok kırılgan olan grupları kaybettik. Salgında şu an sağ kalanların gücü hissediliyor diyebiliriz. Omicron, biyolojik bütün katmanları bir araya koyduğumuzda daha güçlü ve daha bağışık bir gruba çarpmış oluyor ama şu anda çok hızlı ilerliyor."
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