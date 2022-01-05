https://tr.sputniknews.com/20220105/prof-esin-senol-omicron-hayati-tehdit-etmiyor-ama-hayati-felc-ediyor-asi-tek-cozum-1052444621.html

Prof. Esin Şenol: Omicron hayatı tehdit etmiyor ama hayatı felç ediyor, aşı tek çözüm

Prof. Esin Şenol: Omicron hayatı tehdit etmiyor ama hayatı felç ediyor, aşı tek çözüm

Prof. Esin Davutoğlu Şenol, "Bulaşma hızına göre Omicron hayatı tehdit etmiyor ama hayatı felç ediyor. Bir ortama girdiğinde oradaki herkesi hasta ettiği için... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T21:48+0300

2022-01-05T21:48+0300

2022-01-05T21:48+0300

akşam postasi

vaka

esin davutoğlu şenol

koronavirüs

kovid-19

varyant

omicron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047200197_0:0:1245:700_1920x0_80_0_0_efff4135cbbd011ccc95cb1ba8933785.jpg

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Esin Davutoğlu Şenol, Türkiye'de Omicron varyantının etkisini hissettirmesiyle 10 günde 3'e katlanan vaka sayılarını RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na değerlendirdi.'Hayatı felç etmeye devam edecek'Şenol, "Omicron tam anlamıyla hayatı felç etmekte ve bu sürecek. Virüsler kendi kendilerine huy değiştirmezler onların sinsi katil gibi akılları yoktur. Orijinal virüs, Alfa, Delta ve Omicron olmak üzere 4 adet ana büyük dalga yaşadık. 1. dalganın öldürücülüğü çok daha yüksekti ama biz az biliyorduk ve davranış biçimlerimiz farklıydı. 2. dalgada 6. ayına gelmiş bir bebek gibi biraz etrafı tanıyan bağışıklıkla karşılamış olduk. Alfa'nın ortasında da bazı ülkeler hızlıca aşılamaya başladılar ama biz neredeyse Alfa'nın ortası ile Delta'nın başına doğru aşılanmayı kavuşturmaya çalıştık. Alfa yüzde 55 civarında hastaneye yatış oranı veriyordu sonrasında Delta için çok bulaşıcı demiştik ve yüzde 40 oranında hastaneye yatış oranı vermişti ve hastaneye yatışlar azalmaya başlamıştı. Delta’dan sonra şimdi de Omicron’un pik yaptığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.Neden hızlı yayılıyor?Bulaşma hızına göre Omicron'un hayatı tehdit etmediğini ancak felç ettiğini vurgulayan Prof. Şenol, şunları söyledi:"Omicron çok bulaşıyor ve bunun iki sebebi var. Yapısal bulaşmayı artırıcı mutasyonları var yani virüs kendine yeni bir özellik katmış oluyor. Bir diğeri ise bağışıklık sistemlerimizden bir ölçüde bulaşmayı engellemeyecek kadar kaçıyor. Dolayısıyla aşılı aşısız kim varsa çarparak gidiyor ama çok belli bir fark bu dalgada karşımıza çıkıyor. Virüs zayıflayarak gitmez ama evrimsel silahlanma dediğimiz olay gerçekleşir. İki tür birlikte yaşarken yani insan ve virüs olarak değerlendirirsek insanoğlu tanıdıklık bakımından belleğini derinleştirerek, davranış patenleri bakımından korunaklı davranışa geçerek bir ölçüde silahlanmaya başlar ve bu yüzden bir ölçüde daha dayanıklı oluruz. Salgının ilk evrelerinde çok kırılgan olan grupları kaybettik. Salgında şu an sağ kalanların gücü hissediliyor diyebiliriz. Omicron, biyolojik bütün katmanları bir araya koyduğumuzda daha güçlü ve daha bağışık bir gruba çarpmış oluyor ama şu anda çok hızlı ilerliyor."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

vaka, esin davutoğlu şenol, koronavirüs, kovid-19, varyant, omicron