Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220105/reuters-abdnin-afrika-boynuzu-ozel-temsilcisi-feltman-gorevi-birakiyor-yerine-satterfield-gececek-1052439870.html
Reuters: ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Feltman görevi bırakıyor, yerine Satterfield geçecek
Reuters: ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Feltman görevi bırakıyor, yerine Satterfield geçecek
Nisan ayında göreve gelen ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Feltman'ın görevi bırakacağı, yerine ise ABD'nin Türkiye büyükelçisi Satterfield'ın geleceği... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T18:05+0300
2022-01-05T18:04+0300
dünya
abd
afrika
david satterfield
boynuz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/1051809581_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_fbecea0b2c9810caaf02b83f00fcecb0.jpg
Reuters'ın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Jeffrey Feltman'ın yerine ABD'nin Türkiye büyükelçisi Satterfield gelecek. ABD Dışişleri Bakanlığı ise, konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi olarak göreve 2021'in Nisan ayında getirilen Feltman, kısa süre içinde kendini iki krizin ortasında bulmuştu: Etiyopya'da Tigray Halk Kurtuluş Cephesi ve Başbakan Abiy Ahmed'in ordusu arasında derinleşen kriz ile ekimde Sudan'da ordunun sivil yönetimi bir darbe ile devirmesi.Ankara'dan önce, Suudi Arabistan, Lübnan, Tunus ve Suriye'de görev yapan Satterfield, 'ın bir görevinin ise Türkiye'nin son zamanlarda Afrika ülkelerinde artan drone satışları olacağı belirtiliyor. Satterfield ise Ankara'daki görevini aralık ayında yemin eden eski Cumhuriyetçi senatör Jeff Blake'e devredecek.Washington yönetimi de, Aralık ayında Etiyopya'ya silahlı insansız hava aracı satışını Türkiye ile birlikte artırdı. Kaynaklar, hükümetin silahları isyancı savaşçılara karşı kullandığına dair artan kanıtlar olduğunu söyledi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/1051809581_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_c33838d06901e7c8109bccb28b77f4b2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, afrika, david satterfield, boynuz

Reuters: ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Feltman görevi bırakıyor, yerine Satterfield geçecek

18:05 05.01.2022
© İBB/ONUR GUNALİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, görev süresi tamamlanan ABD eski Ankara Büyükelçisi David Satterfield’ı ağırladı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, görev süresi tamamlanan ABD eski Ankara Büyükelçisi David Satterfield’ı ağırladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© İBB/ONUR GUNAL
Abone ol
Nisan ayında göreve gelen ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Feltman'ın görevi bırakacağı, yerine ise ABD'nin Türkiye büyükelçisi Satterfield'ın geleceği belirtildi.
Reuters'ın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Jeffrey Feltman'ın yerine ABD'nin Türkiye büyükelçisi Satterfield gelecek.
ABD Dışişleri Bakanlığı ise, konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.
ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi olarak göreve 2021'in Nisan ayında getirilen Feltman, kısa süre içinde kendini iki krizin ortasında bulmuştu: Etiyopya'da Tigray Halk Kurtuluş Cephesi ve Başbakan Abiy Ahmed'in ordusu arasında derinleşen kriz ile ekimde Sudan'da ordunun sivil yönetimi bir darbe ile devirmesi.
Ankara'dan önce, Suudi Arabistan, Lübnan, Tunus ve Suriye'de görev yapan Satterfield, 'ın bir görevinin ise Türkiye'nin son zamanlarda Afrika ülkelerinde artan drone satışları olacağı belirtiliyor.
Satterfield ise Ankara'daki görevini aralık ayında yemin eden eski Cumhuriyetçi senatör Jeff Blake'e devredecek.
Washington yönetimi de, Aralık ayında Etiyopya'ya silahlı insansız hava aracı satışını Türkiye ile birlikte artırdı.
Kaynaklar, hükümetin silahları isyancı savaşçılara karşı kullandığına dair artan kanıtlar olduğunu söyledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:02Mercedes Benz, dünya çapında 800 binden fazla aracı arıza nedeniyle geri çağırdı
19:01AK Partili Akbaşoğlu: Toplumsal kaos oluşturma yaklaşımını sergiliyorlar
18:53Blinken: Eski Bosna Hersek yöneticilerinin ABD'ye girişi yasaklandı
18:48Bekir Bozdağ: Kuran öğrenimine karşı çıkmak, Ortaçağ zihniyetinin CHP’de tezahürüdür
18:40ABD'de toplu konut dairelerinde yangın: 13 ölü
18:34Tanju Özcan kendisine 'zeka yoksunusunuz’ diyen AK Partili Akbay'ı toplantıdan dışarı çıkarttırdı
18:27Veteriner Nural: Yasaklı ırklar, ömür boyu 5-10 metrekarelik kafeste yaşamak zorunda kalacak
18:25Eczacı Kılınç: Ücretsiz olsun diye mücadele ederken, şu an parasıyla dahi HPV aşısına ulaşamıyoruz
18:12The Weeknd çatı katını 22.5 milyon dolara satıyor
18:07e-Devlet'te trafik kazası tutanak hizmeti başladı
18:05Reuters: ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Feltman görevi bırakıyor, yerine Satterfield geçecek
17:59Türkiye’de 4 kişilik ailenin açlık sınırı 3.526,5 TL, yoksulluk sınırı ise 10.119,8 TL oldu
17:56'Türkiye Ekonomisinin Çöküşü' adlı tweet serisi NFT olarak satışa çıkartıldı
17:46Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Hak-İş heyetini kabul etti
17:46Faik Öztrak: Tüketiciye görülmemiş bir tsunami geliyor, çok büyük bir sosyal felaket kapıda
17:38Tanju Özcan’dan Kılıçdaroğlu’na ‘cumhurbaşkanı adaylığı’ yanıtı: Bolu'da meclis çoğunluğu da bizde
17:36Haberleşme masrafı aile başına yıllık 4 bin 200 lirayı aştı: Bin lirası vergi
17:25Fenerbahçe, taraftarlarından gelen tepkiler sonrası bilet fiyatlarında indirime gitti
17:24Sevgilisinin evinde başkasına ait tampon bulan kadın, firmayla temasa geçip üretim tarihini sordu
17:16Karısına yumruk atarak merdivenden yuvarladı