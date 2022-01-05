https://tr.sputniknews.com/20220105/reuters-abdnin-afrika-boynuzu-ozel-temsilcisi-feltman-gorevi-birakiyor-yerine-satterfield-gececek-1052439870.html

Reuters: ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Feltman görevi bırakıyor, yerine Satterfield geçecek

Reuters: ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Feltman görevi bırakıyor, yerine Satterfield geçecek

Nisan ayında göreve gelen ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Feltman'ın görevi bırakacağı, yerine ise ABD'nin Türkiye büyükelçisi Satterfield'ın geleceği... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T18:05+0300

2022-01-05T18:05+0300

2022-01-05T18:04+0300

dünya

abd

afrika

david satterfield

boynuz

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Reuters'ın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Jeffrey Feltman'ın yerine ABD'nin Türkiye büyükelçisi Satterfield gelecek. ABD Dışişleri Bakanlığı ise, konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi olarak göreve 2021'in Nisan ayında getirilen Feltman, kısa süre içinde kendini iki krizin ortasında bulmuştu: Etiyopya'da Tigray Halk Kurtuluş Cephesi ve Başbakan Abiy Ahmed'in ordusu arasında derinleşen kriz ile ekimde Sudan'da ordunun sivil yönetimi bir darbe ile devirmesi.Ankara'dan önce, Suudi Arabistan, Lübnan, Tunus ve Suriye'de görev yapan Satterfield, 'ın bir görevinin ise Türkiye'nin son zamanlarda Afrika ülkelerinde artan drone satışları olacağı belirtiliyor. Satterfield ise Ankara'daki görevini aralık ayında yemin eden eski Cumhuriyetçi senatör Jeff Blake'e devredecek.Washington yönetimi de, Aralık ayında Etiyopya'ya silahlı insansız hava aracı satışını Türkiye ile birlikte artırdı. Kaynaklar, hükümetin silahları isyancı savaşçılara karşı kullandığına dair artan kanıtlar olduğunu söyledi.

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abd, afrika, david satterfield, boynuz