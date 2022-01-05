https://tr.sputniknews.com/20220105/rus-hava-ve-uzay-kuvvetleri-modernize-edilen-2-tu-160m-stratejik-ucakla-guclendirilecek-1052413725.html
Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri modernize edilen 2 Tu-160M stratejik uçakla güçlendirilecek
Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri modernize edilen 2 Tu-160M stratejik uçakla güçlendirilecek
Rusya Savunma Bakanlığı, 2 adet modernize edilen Tu-160M stratejik füze uçağının bu yıl içinde Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne teslim edileceğini duyurdu. 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T05:01+0300
2022-01-05T05:01+0300
2022-01-05T05:01+0300
savunma
rusya
rusya savunma bakanlığı
tu-160
modernizasyon
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu yıl içinde Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne teslim edilmesi planlanan Tu-160M stratejik füze uçaklarının yeni elektronik harp cihazları ve yeni silahlarla donatılacağı kaydedildi.Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri Stratejik Havacılık Komutanı Sergey Kobılaş, açıklamasında "Modernize edilen uçakların başlıca özelliği yeni elektronik harp cihazları, modern navigasyon sistemleri, yeni silah türleri, yeni aviyonik ve panolarda bilgi görüntüleme araçları ile donatılıyor olması" ifadelerini kullandı.Stratejik Havacılık Filosu’na 2021’de, 4 adet modernize edilen Tu-95MS stratejik füze uçakları takviye edilmişti.Gayri resmi adı Beyaz Kuğu olan, Sovyet Birliği ve Rusya yapımı Tu-160 süpersonik stratejik bombardıman uçağı, değişken geometrik yapıya sahip ve Tu-95MS uçağıyla birlikte Stratejik Havacılık Kuvvetleri’nin temelini oluşturuyor. Tu-160, uzak bölgelerdeki hedefleri nükleer ve konvansiyonel silahla vurmak amacıyla tasarlanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211122/wsj-rus-fuzeleri-amerikan-ucak-gemilerini-savunmasiz-hale-getirdi-1051014655.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, tu-160, modernizasyon
Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri modernize edilen 2 Tu-160M stratejik uçakla güçlendirilecek
Rusya Savunma Bakanlığı, 2 adet modernize edilen Tu-160M stratejik füze uçağının bu yıl içinde Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne teslim edileceğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu yıl içinde Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne teslim edilmesi planlanan Tu-160M stratejik füze uçaklarının yeni elektronik harp cihazları ve yeni silahlarla donatılacağı kaydedildi.
Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri Stratejik Havacılık Komutanı Sergey Kobılaş, açıklamasında "Modernize edilen uçakların başlıca özelliği yeni elektronik harp cihazları, modern navigasyon sistemleri, yeni silah türleri, yeni aviyonik ve panolarda bilgi görüntüleme araçları ile donatılıyor olması" ifadelerini kullandı.
Stratejik Havacılık Filosu’na 2021’de, 4 adet modernize edilen Tu-95MS stratejik füze uçakları takviye edilmişti.
Gayri resmi adı Beyaz Kuğu olan, Sovyet Birliği ve Rusya yapımı Tu-160 süpersonik stratejik bombardıman uçağı, değişken geometrik yapıya sahip ve Tu-95MS uçağıyla birlikte Stratejik Havacılık Kuvvetleri’nin temelini oluşturuyor. Tu-160, uzak bölgelerdeki hedefleri nükleer ve konvansiyonel silahla vurmak amacıyla tasarlanmıştı.