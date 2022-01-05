https://tr.sputniknews.com/20220105/rusya-disisleri-bakanligi-nato-ile-gorusmelerde-ulkemizi-karma-bir-heyet-temsil-edecek-1052446321.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: NATO ile görüşmelerde ülkemizi karma bir heyet temsil edecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı: NATO ile görüşmelerde ülkemizi karma bir heyet temsil edecek

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, NATO’yla görüşmelerde ülkeyi Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı’nın karma heyetinin temsil edeceğini... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T23:03+0300

2022-01-05T23:03+0300

2022-01-05T23:03+0300

politika

rusya

nato

savunma

aleksandr gruşko

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Gruşko, Sputnik’e verdiği görüşte, kendisinin de heyette yer alacağını belirterek, “NATO ile görüşmelerde Rusya’yı, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı yetkililerinden oluşan karma bir heyet temsil edecek. Askeri uzmanlar, sadece görüşmelerde yer almayacak, askeri güvenlik konularındaki müzakerelere doğrudan katılacak” dedi.NATO heyetinde de üst düzey askeri yetkililerin bulunacağını söyleyen Rus diplomat, “Bu, onların, Avrupa’daki tüm askeri güvenlik konularıyla ilgili ciddi sohbete ne kadar hazır olduğunu gösterecek” ifadesini kullandı.Rusya’nın somut diyaloga odaklandığının altını çizen Gruşko, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ön plana, somut sonuçların elde edilmesini, yani Avrupa’da askeri güvenlik alanındaki durumu gerçekten iyileştirecek bir kararın alınmasını çıkarıyoruz.”

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rusya, nato, savunma, aleksandr gruşko