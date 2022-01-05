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https://tr.sputniknews.com/20220105/sabanci-holding-philsa-ve-pmsa-hisselerini-devretti-1052444898.html
Sabancı Holding, PHILSA ve PMSA hisselerini devretti
Sabancı Holding, PHILSA ve PMSA hisselerini devretti
Sabancı, PHILSA sermayesinin yüzde 25'ini temsil eden 750 bin TL nominal değerli paylar ile PMSA sermayesinin yüzde 24.75'ini temsil eden 173 bin 250 TL... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T21:52+0300
2022-01-05T21:52+0300
ekonomi
sabancı holding
devir
hisse
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Sabancı Holding'in 'PHILSA ve PMSA Paylarının Satışının Tamamlanması' başlığıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Daha önce kamuya duyurulduğu üzere, Şirketimizin Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret AŞ (PHILSA) ve Philip Morrissa Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış AŞ (PMSA) sermayesinde sahip olduğu payların tamamının Philip Morris Products SA'ya (PM) ve/veya iştiraklerine devrinin tamamlanması amacıyla 6 Ekim 2021 tarihinde Rekabet Kurumu'na müracaat edilmiş ve söz konusu işleme Rekabet Kurulu'nun 24 Aralık 2021 tarihli toplantısında izin verilmişti" ifadeleri kullanıldı.Planlanan pay devrine ilişkin gerekli koşullar yerine getirildiği ve ilgili izin ve onayların alındığı belirtilen açıklamada, "Şirketimize ait, PHILSA sermayesinin yüzde 25'ini temsil eden 750 bin TL nominal değerli paylar ile PMSA sermayesinin yüzde 24.75'ini temsil eden 173 bin 250 TL nominal değerli payların tamamı, kapanış tarihindeki düzeltmeler sonrası 2 milyar 747 milyon 308 bin 823 TL devir bedeli karşılığında 5 Ocak 2022 tarihinde PM'ye devredilmiş ve devir bedeli aynı gün şirketimizce tahsil edilmiştir" denildi.Öte yandan, şirketin nakit yönetimi prensipleri çerçevesinde döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve diğer çeşitli piyasa risklerine karşı türev araçları etkin bir biçimde kullandığı, PHILSA ve PMSA paylarının satışı işlemi özelinde de döviz kuru riskine karşı koruma amaçlı finansal işlemler (hedging) gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Bu kapsamda, PHILSA ve PMSA paylarının devir bedelinin yüzde 88'i çeşitli vadeli forward sözleşmeleri ile 9.3249 TL/USD ağırlıklı ortalama döviz kuru üzerinden hedge edilmiştir. Devir bedeli PHILSA ve PMSA'nın bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı finansal sonuçlarına göre önceden belirlenmiş birtakım düzeltmelere daha tabi tutulacak olup nihai devir bedeli kesinleştiğinde kamuya duyurulacaktır."
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sabancı holding, devir, hisse

Sabancı Holding, PHILSA ve PMSA hisselerini devretti

21:52 05.01.2022
© DHASabancı Holding
Sabancı Holding - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© DHA
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Sabancı, PHILSA sermayesinin yüzde 25'ini temsil eden 750 bin TL nominal değerli paylar ile PMSA sermayesinin yüzde 24.75'ini temsil eden 173 bin 250 TL nominal değerli payların tamamının, kapanış tarihindeki düzeltmeler sonrası 2 milyar 747 milyon 308 bin 823 TL devir bedeli karşılığında Philip Morris Products SA'ya (PM) devredildiğini duyurdu.
Sabancı Holding'in 'PHILSA ve PMSA Paylarının Satışının Tamamlanması' başlığıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Daha önce kamuya duyurulduğu üzere, Şirketimizin Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret AŞ (PHILSA) ve Philip Morrissa Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış AŞ (PMSA) sermayesinde sahip olduğu payların tamamının Philip Morris Products SA'ya (PM) ve/veya iştiraklerine devrinin tamamlanması amacıyla 6 Ekim 2021 tarihinde Rekabet Kurumu'na müracaat edilmiş ve söz konusu işleme Rekabet Kurulu'nun 24 Aralık 2021 tarihli toplantısında izin verilmişti" ifadeleri kullanıldı.
Planlanan pay devrine ilişkin gerekli koşullar yerine getirildiği ve ilgili izin ve onayların alındığı belirtilen açıklamada, "Şirketimize ait, PHILSA sermayesinin yüzde 25'ini temsil eden 750 bin TL nominal değerli paylar ile PMSA sermayesinin yüzde 24.75'ini temsil eden 173 bin 250 TL nominal değerli payların tamamı, kapanış tarihindeki düzeltmeler sonrası 2 milyar 747 milyon 308 bin 823 TL devir bedeli karşılığında 5 Ocak 2022 tarihinde PM'ye devredilmiş ve devir bedeli aynı gün şirketimizce tahsil edilmiştir" denildi.
Öte yandan, şirketin nakit yönetimi prensipleri çerçevesinde döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve diğer çeşitli piyasa risklerine karşı türev araçları etkin bir biçimde kullandığı, PHILSA ve PMSA paylarının satışı işlemi özelinde de döviz kuru riskine karşı koruma amaçlı finansal işlemler (hedging) gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda, PHILSA ve PMSA paylarının devir bedelinin yüzde 88'i çeşitli vadeli forward sözleşmeleri ile 9.3249 TL/USD ağırlıklı ortalama döviz kuru üzerinden hedge edilmiştir. Devir bedeli PHILSA ve PMSA'nın bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı finansal sonuçlarına göre önceden belirlenmiş birtakım düzeltmelere daha tabi tutulacak olup nihai devir bedeli kesinleştiğinde kamuya duyurulacaktır."
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