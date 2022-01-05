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https://tr.sputniknews.com/20220105/sadakatsizin-arasi-berkay-ates-karakolluk-oldu-ifadesinde-pismanim-dedi-1052417950.html
Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş karakolluk oldu, ifadesinde 'Pişmanım' dedi
Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş karakolluk oldu, ifadesinde 'Pişmanım' dedi
Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Aras rolünü canlandıran ünlü oyuncu Berkay Ateş karakolluk oldu. Polislere verdiği ifadede Ateş "Pişmanım"... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T10:03+0300
2022-01-05T10:03+0300
2022-01-05T10:03+0300
yaşam
sadakatsiz
karakol
cansu dere
berkay ateş
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Berkay Ateş, 25 Kasım günü 04.00'te, Sarıyer'de trafik uygulamasına takıldı. Polisin durdurduğu oyuncu, 144 promil alkollü çıktı.Karakola götürülen oyuncu, "Bu kadar alkollü çıkacağımı bilseydim kesinlikle araç kullanmazdım. Pişmanım" diye konuştu.Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre Ateş'in ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Ünlü oyuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
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sadakatsiz, karakol, cansu dere, berkay ateş
Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş karakolluk oldu, ifadesinde 'Pişmanım' dedi
Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Aras rolünü canlandıran ünlü oyuncu Berkay Ateş karakolluk oldu. Polislere verdiği ifadede Ateş "Pişmanım" diye konuştu.
Berkay Ateş, 25 Kasım günü 04.00'te, Sarıyer'de trafik uygulamasına takıldı. Polisin durdurduğu oyuncu, 144 promil alkollü çıktı.
Karakola götürülen oyuncu, "Bu kadar alkollü çıkacağımı bilseydim kesinlikle araç kullanmazdım. Pişmanım" diye konuştu.
Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre Ateş'in ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Ünlü oyuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.