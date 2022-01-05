https://tr.sputniknews.com/20220105/sadakatsizin-arasi-berkay-ates-karakolluk-oldu-ifadesinde-pismanim-dedi-1052417950.html

Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş karakolluk oldu, ifadesinde 'Pişmanım' dedi

Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş karakolluk oldu, ifadesinde 'Pişmanım' dedi

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Aras rolünü canlandıran ünlü oyuncu Berkay Ateş karakolluk oldu. Polislere verdiği ifadede Ateş "Pişmanım"... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

sadakatsiz

karakol

cansu dere

berkay ateş

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Berkay Ateş, 25 Kasım günü 04.00'te, Sarıyer'de trafik uygulamasına takıldı. Polisin durdurduğu oyuncu, 144 promil alkollü çıktı.Karakola götürülen oyuncu, "Bu kadar alkollü çıkacağımı bilseydim kesinlikle araç kullanmazdım. Pişmanım" diye konuştu.Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre Ateş'in ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Ünlü oyuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sadakatsiz, karakol, cansu dere, berkay ateş