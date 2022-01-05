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Sağlık Bakanlığı'ndan aile hekimlerine yönelik sözleşme yenileme kararı
Sağlık Bakanlığı'ndan aile hekimlerine yönelik sözleşme yenileme kararı
Aile hekimlerine görevleriyle ilgili olarak sosyal medya paylaşımı yapmaları durumunda ceza verileceği ve sözleşmelerinin yenilenmeyeceği gibi maddelerin yer... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T07:05+0300
2022-01-05T07:05+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
sözleşme
aile hekimliği
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Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Kemal Noyan, geçen yıl uygulamaya konulan ve aile hekimlerine cezalar öngören yönetmelik nedeniyle pek çok aile hekiminin sözleşmesinin yılın başında yenilenmediğini belirterek “Bakanlıkla görüşmeler sonucu sözleşmeler yenilenmeye başladı” dedi.Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği, 30 Haziran 2021’de Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Yönetmelikte, aile hekimlerine görevleriyle ilgili olarak sosyal medya paylaşımı yapmaları durumunda ceza verileceği gibi maddeler yer almıştı. Yönetmeliği “ceza yönetmeliği” olarak tanımlayan aile hekimleri, yeni yıla işsiz kalma korkusuyla girmişti.'Maddelerinin düzenlenmesi önem arz etmekte'Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'a konuşan AHEF Başkanı Dr. Noyan, geçen hafta Sağlık Bakanlığı’yla sözleşmeleri yenilenmeyen hekimlerle ilgili görüştüklerini ve Sağlık Bakanlığı’nın geri adım attığını dile getirerek şunları söyledi: “Yönetmelikte beş ihtar neticesinde sözleşme yenilememe yetkisini idareye veren mevzuat gereği birçok aile hekiminin sözleşmesi yenilenmemişti. Görüşmeler neticesinde bu arkadaşlarımızla yeniden sözleşmeleri imzalandı. Ama modern bir aile hekimliği yaklaşımına göre yönetmeliğin maddelerinin düzenlenmesi önem arz etmektedir.”Fakslı protestoÖte yandan TTB’nin çağrısı üzerine, dün yurt genelinde özlük haklarından şikâyetçi olan hekimler, bordrolarını Ankara’ya fakslamaya başladı. Hekimler saat 12.30’da TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a, TBMM’de grubu bulunan AK Parti, CHP, HDP ve MHP’nin Meclis başkanvekillerine, Sağlık Komisyonu Başkanı Recep Akdağ’a ve tüm partilerin genel merkezlerine bordrolarını faksladı. TTB’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Oyalama değil, emeğimizin karşılığını, hakkımızı istiyoruz. Koşullarımızı iyileştirecek bir düzenleme hızla Meclis’e getirilmelidir” ifadeleri kullanıldı.
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sağlık bakanlığı, sözleşme, aile hekimliği

Sağlık Bakanlığı'ndan aile hekimlerine yönelik sözleşme yenileme kararı

07:05 05.01.2022
© AASağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© AA
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Aile hekimlerine görevleriyle ilgili olarak sosyal medya paylaşımı yapmaları durumunda ceza verileceği ve sözleşmelerinin yenilenmeyeceği gibi maddelerin yer aldığı yönetmelik yayımlanmıştı.
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Kemal Noyan, geçen yıl uygulamaya konulan ve aile hekimlerine cezalar öngören yönetmelik nedeniyle pek çok aile hekiminin sözleşmesinin yılın başında yenilenmediğini belirterek “Bakanlıkla görüşmeler sonucu sözleşmeler yenilenmeye başladı” dedi.
Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği, 30 Haziran 2021’de Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Yönetmelikte, aile hekimlerine görevleriyle ilgili olarak sosyal medya paylaşımı yapmaları durumunda ceza verileceği gibi maddeler yer almıştı. Yönetmeliği “ceza yönetmeliği” olarak tanımlayan aile hekimleri, yeni yıla işsiz kalma korkusuyla girmişti.

'Maddelerinin düzenlenmesi önem arz etmekte'

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'a konuşan AHEF Başkanı Dr. Noyan, geçen hafta Sağlık Bakanlığı’yla sözleşmeleri yenilenmeyen hekimlerle ilgili görüştüklerini ve Sağlık Bakanlığı’nın geri adım attığını dile getirerek şunları söyledi: “Yönetmelikte beş ihtar neticesinde sözleşme yenilememe yetkisini idareye veren mevzuat gereği birçok aile hekiminin sözleşmesi yenilenmemişti. Görüşmeler neticesinde bu arkadaşlarımızla yeniden sözleşmeleri imzalandı. Ama modern bir aile hekimliği yaklaşımına göre yönetmeliğin maddelerinin düzenlenmesi önem arz etmektedir.”

Fakslı protesto

Öte yandan TTB’nin çağrısı üzerine, dün yurt genelinde özlük haklarından şikâyetçi olan hekimler, bordrolarını Ankara’ya fakslamaya başladı. Hekimler saat 12.30’da TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a, TBMM’de grubu bulunan AK Parti, CHP, HDP ve MHP’nin Meclis başkanvekillerine, Sağlık Komisyonu Başkanı Recep Akdağ’a ve tüm partilerin genel merkezlerine bordrolarını faksladı. TTB’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Oyalama değil, emeğimizin karşılığını, hakkımızı istiyoruz. Koşullarımızı iyileştirecek bir düzenleme hızla Meclis’e getirilmelidir” ifadeleri kullanıldı.
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