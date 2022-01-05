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https://tr.sputniknews.com/20220105/sam-amca-eleman-ariyor--kasimda-45-milyon-amerikalinin-isten-ayrilmasiyla-yeni-bir-rekor-kirildi-1052422616.html
Sam Amca eleman arıyor: Kasımda 4.5 milyon Amerikalının işten ayrılmasıyla yeni bir rekor kırıldı
Sam Amca eleman arıyor: Kasımda 4.5 milyon Amerikalının işten ayrılmasıyla yeni bir rekor kırıldı
ABD'de pandemi döneminin sosyal yardımları sonrası emek piyasasına yeterince geri dönüş olmadı. Kasımda 4.5 milyon Amerikalının işten ayrılmasıyla yeni bir... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T11:47+0300
2022-01-05T12:27+0300
ekonomi
abd
işçi
istihdam
çalışan
çalışma bakanlığı
eleman
enflasyon
maaş
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ABD Çalışma Bakanlığı'nın Açık İş ve İşçi Döngüsü Araştırması'na (JOLTS) göre açık iş sayısında üst üste aylardır rekor kırılması dikkat çekiyor. Dün açıklanan JOLTS'un kasım ayında kendiliğinden işten ayrılan Amerikalıların sayısının ekim ayına göre 382 bin artarak 4.5 milyonu bulduğunu gözler önüne sermesiyle yeni bir rekor kırıldı. Bununla birlikte, açık işlerin sayısı ekim ayına göre yarım milyondan fazla azalarak kasım ayında 10.6 milyona indi. Yine de tarihsel standartlara göre bunun önemli ölçüde yüksek bir sayı olduğu belirtildi.İş bırakanların çoğu sağlık ve hizmet sektöründenHastane, otel ve restoranları içeren müşteriye yönelik ağırlama ve eğlence işlerinin yanısıra perakende işleri, çalışanların en çok terk ettiği alanlar oldu. Ekim ve kasımda kaydedilen düşüşlere rağmen, en fazla sayıda açık iş bu sektörlerde olmaya devam etti.Şartları daha iyi işlere yönelimRekora yakın açık iş sayısı ile rekor sayıda işten ayrılmaların bileşimi, iş arayanların sayısının azlığı nedeniyle eleman peşindeki işletmelerin maaş ve primleri artırarak cezbedici olmaya çabaladıkları ve bunun etkisiyle çalışanların mevcut işverenlerini daha iyi iş anlaşmaları için terk ettiğine işaret ediyor. ABD ekonomisi Kovid-19 pandemisinin başında kaybettiği tüm işleri henüz geri kazanamadı ve süregiden işçi kıtlığı yeni istihdam yaratma üzerinde belirleyici oldu. ABD'nin istihdam sayısına kasım ayında sadece 210 bin eklenmesi hayal kırıklığı yarattı. Çalışan veya aktif olarak iş arayan kişileri kapsayan işgücüne katılım oranı, kasım ayında artış gösterse de, pandemi öncesi seviyelerin hala 1.5 puan gerisinde kaldı.Kovid'in yarattığı sorunlar, erken emekliye ayrılanlar, kendi işini kurmayı tercih edenlerEleman arayan işletmelerin işe alacak kimseyi bulamamasının nedenlerine dair kafa patlatan ekonomistlere göre Kovid'e yakalanma korkusundan çocuk bakımı sorunlarına, 2. Dünya Savaşı sonrası 1946-64 arasında doğan bebek patlaması kuşağının erken emekliye ayrılmasından çalışanların kendi işlerini kurmak için girişimci ruhlarını açığa çıkarmalarına uzanan bir dizi etken olduğu görüşünde. Artan maaşlar yüksek enflasyona yetişemiyorABD'de, sebep ne olursa olsun, çalışanlar işverenle pazarlıkta eli güçlü olan taraf haline gelmiş durumda. Bu ağır basma, ortalama saatlik kazançların geçen yılın aynı dönemine göre kasım ayında yüzde 4.8 artmasına kendini belli ediyor. Yine de, bu maaş artışı enflasyonun yüksekliğine yetişemiyor. Fed'in ekonomide temel enflasyon için tercih ettiği gösterge olan Kişisel Tüketim Harcamaları, kasım ayında geçen yıla göre yüzde 5.7 arttı.Kasım JOLTS'u, Kovid'in Omicron varyantının ABD genelinde yayılmasından önce yapıldı. Artık dikkatler cuma günü açıklanacak aralık ayı istihdam raporuna çevrildi.
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abd, işçi, istihdam, çalışan, iş, çalışma bakanlığı, eleman, enflasyon, maaş, işveren, prim

Sam Amca eleman arıyor: Kasımda 4.5 milyon Amerikalının işten ayrılmasıyla yeni bir rekor kırıldı

11:47 05.01.2022 (güncellendi: 12:27 05.01.2022)
© AANew York'ta restoranlar sınırlı kapasitede yeniden açıldı
New York'ta restoranlar sınırlı kapasitede yeniden açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© AA
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ABD'de pandemi döneminin sosyal yardımları sonrası emek piyasasına yeterince geri dönüş olmadı. Kasımda 4.5 milyon Amerikalının işten ayrılmasıyla yeni bir rekor kırıldı. Eleman bulamayan işletmelerin maaş ve primleri artırması bu eğilimi kırmaya yetmezken, emekçilerin işverenlere karşı üstünlüğü ele geçirdiği yorumları yapılıyor.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın Açık İş ve İşçi Döngüsü Araştırması'na (JOLTS) göre açık iş sayısında üst üste aylardır rekor kırılması dikkat çekiyor. Dün açıklanan JOLTS'un kasım ayında kendiliğinden işten ayrılan Amerikalıların sayısının ekim ayına göre 382 bin artarak 4.5 milyonu bulduğunu gözler önüne sermesiyle yeni bir rekor kırıldı.
Bununla birlikte, açık işlerin sayısı ekim ayına göre yarım milyondan fazla azalarak kasım ayında 10.6 milyona indi. Yine de tarihsel standartlara göre bunun önemli ölçüde yüksek bir sayı olduğu belirtildi.

İş bırakanların çoğu sağlık ve hizmet sektöründen

Hastane, otel ve restoranları içeren müşteriye yönelik ağırlama ve eğlence işlerinin yanısıra perakende işleri, çalışanların en çok terk ettiği alanlar oldu. Ekim ve kasımda kaydedilen düşüşlere rağmen, en fazla sayıda açık iş bu sektörlerde olmaya devam etti.

Şartları daha iyi işlere yönelim

Rekora yakın açık iş sayısı ile rekor sayıda işten ayrılmaların bileşimi, iş arayanların sayısının azlığı nedeniyle eleman peşindeki işletmelerin maaş ve primleri artırarak cezbedici olmaya çabaladıkları ve bunun etkisiyle çalışanların mevcut işverenlerini daha iyi iş anlaşmaları için terk ettiğine işaret ediyor.
CNN'in Ohio eyaletinin Cincinnati kentinde düzenlediği yerel meclis formatındaki toplantıda eleman bulamadığından yakınan bir restoran zinciri sahibi, Başkan Joe Biden'dan federal işsizlik yardımları sona erene dek işe girmeyi daha cazip hale getirmek için daha fazla ücret ödemesi tavsiyesi aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2021
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Pandemi işsizlik yardımları yüzünden kimsenin çalışmadığından yakınan işverene Biden'ın tavsiyesi: Daha fazla ücret öde
22 Temmuz 2021, 16:05
ABD ekonomisi Kovid-19 pandemisinin başında kaybettiği tüm işleri henüz geri kazanamadı ve süregiden işçi kıtlığı yeni istihdam yaratma üzerinde belirleyici oldu. ABD'nin istihdam sayısına kasım ayında sadece 210 bin eklenmesi hayal kırıklığı yarattı. Çalışan veya aktif olarak iş arayan kişileri kapsayan işgücüne katılım oranı, kasım ayında artış gösterse de, pandemi öncesi seviyelerin hala 1.5 puan gerisinde kaldı.

Kovid'in yarattığı sorunlar, erken emekliye ayrılanlar, kendi işini kurmayı tercih edenler

Eleman arayan işletmelerin işe alacak kimseyi bulamamasının nedenlerine dair kafa patlatan ekonomistlere göre Kovid'e yakalanma korkusundan çocuk bakımı sorunlarına, 2. Dünya Savaşı sonrası 1946-64 arasında doğan bebek patlaması kuşağının erken emekliye ayrılmasından çalışanların kendi işlerini kurmak için girişimci ruhlarını açığa çıkarmalarına uzanan bir dizi etken olduğu görüşünde.
ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
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Rapora göre küresel hane halkı servetinde milyarderlerin payı pandemi döneminde rekor düzeyde arttı
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Artan maaşlar yüksek enflasyona yetişemiyor

ABD'de, sebep ne olursa olsun, çalışanlar işverenle pazarlıkta eli güçlü olan taraf haline gelmiş durumda. Bu ağır basma, ortalama saatlik kazançların geçen yılın aynı dönemine göre kasım ayında yüzde 4.8 artmasına kendini belli ediyor.
Yine de, bu maaş artışı enflasyonun yüksekliğine yetişemiyor. Fed'in ekonomide temel enflasyon için tercih ettiği gösterge olan Kişisel Tüketim Harcamaları, kasım ayında geçen yıla göre yüzde 5.7 arttı.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
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Kasım JOLTS'u, Kovid'in Omicron varyantının ABD genelinde yayılmasından önce yapıldı. Artık dikkatler cuma günü açıklanacak aralık ayı istihdam raporuna çevrildi.
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