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https://tr.sputniknews.com/20220105/sevgilisinin-evinde-baskasina-ait-tampon-bulan-kadin-firmayla-temasa-gecip-uretim-tarihini-sordu-1052438184.html
Sevgilisinin evinde başkasına ait tampon bulan kadın, firmayla temasa geçip üretim tarihini sordu
Sevgilisinin evinde başkasına ait tampon bulan kadın, firmayla temasa geçip üretim tarihini sordu
İngiltere'de bir kadın, erkek arkadaşının evinde başkasına ait bir tampon bulunca aldatıldığından şüphelendi. Tamponu üreten firmayla temasa geçerek seri... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T17:24+0300
2022-01-05T17:28+0300
yaşam
ingiltere
sevgili
aldatmak
kız arkadaş
erkek arkadaş
tampon
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İngiltere'nin Liverpool şehrinde yaşayan 23 yaşındaki Lois Saunders, erkek arkadaşının yeni taşındığı evine gittiğinde dolabın altında kendisine ait olmayan maskara ve tampon buldu. Aldatıldığından şüphelenen kadın, tamponu üreten Tampax firmasına e-posta göndererek paketin üzerindeki seri numarası üzerinden ürünün üretim tarihini öğrenmek istediğini söyledi.Erkek arkadaşı Finn Denny'nin eve başka bir kadının gelmediğini söylemesine rağmen ikna olmadığını söyleyen Saunders, TikTok üzerinden paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:Videonun devamında genç kadın, Tampax firmasından gelen yanıtı paylaştı. Firmanın yanıtında, üzerindeki seri numarasına göre söz konusu tamponun sevgilisinin eve taşınmasından çok önce, 11 Aralık 2019'da üretildiği belirtildi. Sosyal medyadan gelen tepki: Finn, bunu okuyorsan oradan KAÇFirmadan gelen posta sayesinde erkek arkadaşının adının temize çıktığını anlatan kadının paylaştığı video sosyal medyada 4 milyondan fazla izlenerek çok sayıda yanıt aldı. Kimileri genç kadının azmini takdir ederken, kimileri ise yaptığı 'soruşturmanın' sağlıklı olmadığını ve sevgilisine güvenmesi gerektiğini belirtti. Kadının erkek arkadaşına 'kaçma' tavsiyesinde bulunan bir diğer kullanıcı ise, "Finn, bunu okuyorsan derhal KAÇ dostum" dedi.Bazı kullanıcılar ise, Finn'in adını temize çıkaran firmayı takdir ederek, "Tampax müşteri hizmetleri 10 üzerinden 10 puanı hak ediyor" dedi.Bir diğer kullanıcı da 'soruşturma'nın kapsamını derinleştirerek, "Bir sonraki muhtemel adım, maskaradan DNA örnekleri almak" ifadelerini kullandı.
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ingiltere, sevgili, aldatmak, kız arkadaş, erkek arkadaş, tampon

Sevgilisinin evinde başkasına ait tampon bulan kadın, firmayla temasa geçip üretim tarihini sordu

17:24 05.01.2022 (güncellendi: 17:28 05.01.2022)
© AFP 2021 / LOIC VENANCERegl / Tampon
Regl / Tampon - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© AFP 2021 / LOIC VENANCE
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İngiltere'de bir kadın, erkek arkadaşının evinde başkasına ait bir tampon bulunca aldatıldığından şüphelendi. Tamponu üreten firmayla temasa geçerek seri numarası üzerinden ürünün üretim tarihini öğrenen kadın, olaya dair gelişmeleri anlattığı videoyla sosyal medyada viral oldu.
İngiltere'nin Liverpool şehrinde yaşayan 23 yaşındaki Lois Saunders, erkek arkadaşının yeni taşındığı evine gittiğinde dolabın altında kendisine ait olmayan maskara ve tampon buldu. Aldatıldığından şüphelenen kadın, tamponu üreten Tampax firmasına e-posta göndererek paketin üzerindeki seri numarası üzerinden ürünün üretim tarihini öğrenmek istediğini söyledi.
Erkek arkadaşı Finn Denny'nin eve başka bir kadının gelmediğini söylemesine rağmen ikna olmadığını söyleyen Saunders, TikTok üzerinden paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Finn'in dolabının altında bir tampon ve maskara buldum ama eve bir kızın geldiğini inkar ediyor. Şaka yapmıyorum. Üzerinde o kadar eski olduğunu gösterecek toz da yok. Bunu erkek arkadaşımın dolabının altında bunu bulduğum için ben de bir soruşturma yapmaya karar verdim."

Videonun devamında genç kadın, Tampax firmasından gelen yanıtı paylaştı. Firmanın yanıtında, üzerindeki seri numarasına göre söz konusu tamponun sevgilisinin eve taşınmasından çok önce, 11 Aralık 2019'da üretildiği belirtildi.
@loissa4 #tampax ♬ original sound - Lois Sa

Sosyal medyadan gelen tepki: Finn, bunu okuyorsan oradan KAÇ

Firmadan gelen posta sayesinde erkek arkadaşının adının temize çıktığını anlatan kadının paylaştığı video sosyal medyada 4 milyondan fazla izlenerek çok sayıda yanıt aldı. Kimileri genç kadının azmini takdir ederken, kimileri ise yaptığı 'soruşturmanın' sağlıklı olmadığını ve sevgilisine güvenmesi gerektiğini belirtti. Kadının erkek arkadaşına 'kaçma' tavsiyesinde bulunan bir diğer kullanıcı ise, "Finn, bunu okuyorsan derhal KAÇ dostum" dedi.
Bazı kullanıcılar ise, Finn'in adını temize çıkaran firmayı takdir ederek, "Tampax müşteri hizmetleri 10 üzerinden 10 puanı hak ediyor" dedi.
Bir diğer kullanıcı da 'soruşturma'nın kapsamını derinleştirerek, "Bir sonraki muhtemel adım, maskaradan DNA örnekleri almak" ifadelerini kullandı.
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