Sigarayı bıraktı, biriktirdiği parayla 4 bin 500 öğrenciye yemek fişi dağıttı

"Bu ay 2 bin 500 yemek fişi vereceğiz. Ayrıca şehitlerimizin ruhu için de mevlit okutacağız. İçenlerin sigarayı bırakmasını istiyoruz. Sigarayı bırakıp öğrencilerimize yardım edelim. Sigara sağlığa zararlı, herkese bırakmasını tavsiye ediyorum. Gençleri çok seviyorum. Gençlerimizden içen varsa sigarayı bıraksın. Onlar da çok dua ediyorlar. Allah onlardan da razı olsun. Sigara sağlığıma da zararlıydı, bıraktım ve parayı topladım. Bu pandemi dolaylarında öğrencilerimize yardım edeyim dedim. O şekilde 38 bin lira birikti. Hala da biriktiriyorum. 7 ay daha devam edecek. Tam 12 bin fiş vereceğiz. Bu ay ile birlikte 4 bin 500 fiş verdik. Daha 7 bin fiş daha vereceğiz. Yani toplam 12 bin ile 13 bin arası öğrenciye yemek fişi vereceğiz. Bütçemiz uygun olursa daha fazla vermeyi düşünüyoruz.”