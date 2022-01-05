Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220105/sozcu-yazari-ozdil-koronaviruse-yakalandi-1052415475.html
Sözcü yazarı Özdil koronavirüse yakalandı
Sözcü yazarı Özdil koronavirüse yakalandı
Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T08:16+0300
2022-01-05T08:16+0300
2022-01-05T08:16+0300
türkiye
yılmaz özdil
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1044179300_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_3eef03d81d370cb74bbd899b1facaff6.jpg
Özdil, koronavirüse yakalandı. Özdil'in koronavirüse yakalandığını ve yazılarına ara vereceğini dün gece gazeteci Talat Atilla duyurdu.Özdil, bugünkü 'Pozitif' başlıklı köşesinde ise, "Covid nedeniyle kapalıyız. Sırt ağrısı, eklem ağrısı filan. Biraz dinleneyim geleyim" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220104/saadet-partisi-lideri-karamollaoglunun-kovid-19-testi-pozitif-cikti-1052405305.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1044179300_199:0:1266:800_1920x0_80_0_0_91c5758990436d8f8ba9927c23a3f543.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yılmaz özdil, koronavirüs
Sözcü yazarı Özdil koronavirüse yakalandı
Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
Özdil, koronavirüse yakalandı. Özdil'in koronavirüse yakalandığını ve yazılarına ara vereceğini dün gece gazeteci Talat Atilla duyurdu.
Özdil, bugünkü 'Pozitif' başlıklı köşesinde ise, "Covid nedeniyle kapalıyız. Sırt ağrısı, eklem ağrısı filan. Biraz dinleneyim geleyim" ifadelerini kullandı.