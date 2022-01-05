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https://tr.sputniknews.com/20220105/sozcu-yazari-ozturk-emniyet-kilicdaroglunun-koruma-mudurunu-nicin-aldirdi-1052414947.html
Sözcü yazarı Öztürk: Emniyet, Kılıçdaroğlu’nun koruma müdürünü niçin aldırdı?
Sözcü yazarı Öztürk: Emniyet, Kılıçdaroğlu’nun koruma müdürünü niçin aldırdı?
Sözcü yazarı Saygı Öztürk, 2010 yılından beri CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürlüğünü yapan Koray Aslan'ın, İçişleri Bakanlığı'nın ısrarıyla görevinden... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T07:53+0300
2022-01-05T07:54+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
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Sözcü yazarı Öztürk, Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'un Akkuzulu köyünde bir şehidin cenaze töreninde uğradığı saldırıda da yanında Koray Aslan'ın olduğunu belirterek, "İçişleri Bakanı, koruma müdürünün Akkuzulu'ya gideceğini emniyete zamanında bildirmediğini öne sürdü. Oysa durum öyle değildi. CHP'den, emniyete bildirildiği saat ve dakikası açıklandı. Buna rağmen bakanlık Koray Aslan hakkında soruşturma açtı. Müfettişler soruşturdu. Koruma müdürünün görevini eksiksiz yaptığını ortaya koydu ve disiplin cezasını gerektirecek durum olmadığı sonucuna vardı" dedi. Öztürk şöyle devam etti: "Yüksek Disiplin Kurulu, dosyayı müfettişlere iade etti. Ceza teklifinde bulunmaları istendi. Ne yapsın müfettişler, bu kez “3 günlük maaş kesimi” önerdi. Bakan gündeme getirdiği için Koray Aslan'ın mal varlığı araştırması yapıldı. Oradan da bir sonuç çıkmadı. Bu kez, koruma müdürünün misyon koruma eğitimi almadığını söyledi. Bunun da gerçek olmadığı ortaya çıktı.Soruşturmalardan sonuç alamayan İçişleri Bakanlığı, Koray Bey'i 2'inci sınıf emniyet müdürü rütbesindeyken; ‘kadrosuzluk' gerekçesini gösterip emekliye sevk etti. Buna rağmen; Kılıçdaroğlu, Aslan'ı bırakmadı, Güvenlik ve Protokol Müdürü olarak görevlendirdi. Aslan, yeni titriyle de Kılıçdaroğlu'nun fiilen koruma müdürlüğünü yapıyordu.Baktılar olmuyor, İçişleri Bakanlığı, Koruma Müdürü Koray Aslan'ın görevden alınması için CHP'ye yazı gönderdi. Gerekçe olarak, Aslan'ın emekli olması nedeniyle emniyetle iletişiminde aksamalar yaşandığını gösterdi. Oysa aksayan bir şey yoktu. CHP Genel Başkanı buna rağmen değişikliğe gitmedi. Emniyet ikinci kez yazı gönderince değişiklik gerçekleştirildi.Kılıçdaroğlu'nun Koruma Müdürlüğü'ne Emniyet Müdürü Cihangir Sağıroğlu görevlendirildi. Gerilimin yüksek, Kılıçdaroğlu'nun sürekli hedef gösterildiği bir dönemde Cihangir Bey ve arkadaşlarını zor günler bekliyor demektir…"Öte yandan, Kılıçdaroğlu'nun korumaları, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin iddialarının ardından da gündeme gelmişti. Selvi, CHP liderinin KPSS'deki sözlü mülakatlar hakkında randevu alamadığını söyleyerek Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmesini eleştirirken, kapıya zincir kilit takılmasını, Kılıçdaroğlu'nun korumasının talep ettiğini öne sürmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20220104/mebin-kapisinin-kilitlenmesini-kilicdaroglunun-korumasi-talep-etti-diyen-selvi-belge-paylasti-1052378174.html
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kemal kılıçdaroğlu

Sözcü yazarı Öztürk: Emniyet, Kılıçdaroğlu’nun koruma müdürünü niçin aldırdı?

07:53 05.01.2022 (güncellendi: 07:54 05.01.2022)
© AA / Metin AktasCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazında bir grubun linç girişimine uğradı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazında bir grubun linç girişimine uğradı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© AA / Metin Aktas
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Sözcü yazarı Saygı Öztürk, 2010 yılından beri CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürlüğünü yapan Koray Aslan'ın, İçişleri Bakanlığı'nın ısrarıyla görevinden alındığını yazdı.
Sözcü yazarı Öztürk, Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'un Akkuzulu köyünde bir şehidin cenaze töreninde uğradığı saldırıda da yanında Koray Aslan'ın olduğunu belirterek, "İçişleri Bakanı, koruma müdürünün Akkuzulu'ya gideceğini emniyete zamanında bildirmediğini öne sürdü. Oysa durum öyle değildi. CHP'den, emniyete bildirildiği saat ve dakikası açıklandı. Buna rağmen bakanlık Koray Aslan hakkında soruşturma açtı. Müfettişler soruşturdu. Koruma müdürünün görevini eksiksiz yaptığını ortaya koydu ve disiplin cezasını gerektirecek durum olmadığı sonucuna vardı" dedi.
Öztürk şöyle devam etti:
"Yüksek Disiplin Kurulu, dosyayı müfettişlere iade etti. Ceza teklifinde bulunmaları istendi. Ne yapsın müfettişler, bu kez “3 günlük maaş kesimi” önerdi. Bakan gündeme getirdiği için Koray Aslan'ın mal varlığı araştırması yapıldı. Oradan da bir sonuç çıkmadı. Bu kez, koruma müdürünün misyon koruma eğitimi almadığını söyledi. Bunun da gerçek olmadığı ortaya çıktı.
Soruşturmalardan sonuç alamayan İçişleri Bakanlığı, Koray Bey'i 2'inci sınıf emniyet müdürü rütbesindeyken; ‘kadrosuzluk' gerekçesini gösterip emekliye sevk etti. Buna rağmen; Kılıçdaroğlu, Aslan'ı bırakmadı, Güvenlik ve Protokol Müdürü olarak görevlendirdi. Aslan, yeni titriyle de Kılıçdaroğlu'nun fiilen koruma müdürlüğünü yapıyordu.
Baktılar olmuyor, İçişleri Bakanlığı, Koruma Müdürü Koray Aslan'ın görevden alınması için CHP'ye yazı gönderdi. Gerekçe olarak, Aslan'ın emekli olması nedeniyle emniyetle iletişiminde aksamalar yaşandığını gösterdi. Oysa aksayan bir şey yoktu. CHP Genel Başkanı buna rağmen değişikliğe gitmedi. Emniyet ikinci kez yazı gönderince değişiklik gerçekleştirildi.
Kılıçdaroğlu'nun Koruma Müdürlüğü'ne Emniyet Müdürü Cihangir Sağıroğlu görevlendirildi. Gerilimin yüksek, Kılıçdaroğlu'nun sürekli hedef gösterildiği bir dönemde Cihangir Bey ve arkadaşlarını zor günler bekliyor demektir…"
Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
TÜRKİYE
'MEB'in kapısının kilitlenmesini Kılıçdaroğlu’nun koruması talep etti' diyen Selvi, belge paylaştı
Dün, 07:28
Öte yandan, Kılıçdaroğlu'nun korumaları, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin iddialarının ardından da gündeme gelmişti. Selvi, CHP liderinin KPSS'deki sözlü mülakatlar hakkında randevu alamadığını söyleyerek Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmesini eleştirirken, kapıya zincir kilit takılmasını, Kılıçdaroğlu'nun korumasının talep ettiğini öne sürmüştü.
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