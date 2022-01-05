https://tr.sputniknews.com/20220105/tanju-ozcan-kendisine-zeka-yoksunusunuz-diyen-ak-partili-akbayi-toplantidan-disari-cikarttirdi-1052440462.html

Tanju Özcan kendisine 'zeka yoksunusunuz’ diyen AK Partili Akbay'ı toplantıdan dışarı çıkarttırdı

Tanju Özcan kendisine 'zeka yoksunusunuz’ diyen AK Partili Akbay'ı toplantıdan dışarı çıkarttırdı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kendisine ‘Şahsınıza geri zekalı demek isterdim ama zeka yoksunusunuz’ diyen AK Parti Grup Başkanvekili Uğur Akbay'ı... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T18:34+0300

2022-01-05T18:34+0300

2022-01-05T18:53+0300

tanju özcan

türkiye

ak parti

meclis

toplantı

hakaret

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Bolu Belediyesi Meclis toplantısında AK Parti Grup Başkanvekili Uğur Akbay, Tanju Özcan’ın ampul kırması üzerine, “Sayın Başkan size şahsınıza geri zekalı demek isterdim ama hakaret olacağı için zeka yoksunusunuz diyorum” dedi.Tanju Özcan ise Akbay'ın sözünü yarıda keserek şunları söyledi:Zabıtalar tarafından kürsüden alınan Akbay, yerine oturmak isterken Tanju Özcan, “Uğur Bey zorluk çıkarmayın. Arkadaşların suçu yok, görevlerini yapıyorlar. Talimatı ben veriyorum. İç tüzüğü hatırlatmıştım daha önce. Uğur Bey yerinize oturun demedim” ifadelerini kullandı.Oda TV'de yer alan habere göre yaşanılan gerginliğin ardından AK Parti Grup Başkanvekili Uğur Akbay salondan çıkarılırken, AK Partili diğer meclis üyeleri de salonu terk etti.

https://tr.sputniknews.com/20220103/tanju-ozcandan-partisine-uyari-sakin-ha-yanlis-bir-adayla-cikmayin-1052367659.html

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tanju özcan, ak parti, meclis, toplantı, hakaret