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https://tr.sputniknews.com/20220105/tanju-ozcan-kendisine-zeka-yoksunusunuz-diyen-ak-partili-akbayi-toplantidan-disari-cikarttirdi-1052440462.html
Tanju Özcan kendisine 'zeka yoksunusunuz’ diyen AK Partili Akbay'ı toplantıdan dışarı çıkarttırdı
Tanju Özcan kendisine 'zeka yoksunusunuz’ diyen AK Partili Akbay'ı toplantıdan dışarı çıkarttırdı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kendisine ‘Şahsınıza geri zekalı demek isterdim ama zeka yoksunusunuz’ diyen AK Parti Grup Başkanvekili Uğur Akbay'ı... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T18:34+0300
2022-01-05T18:53+0300
tanju özcan
türkiye
ak parti
meclis
toplantı
hakaret
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Bolu Belediyesi Meclis toplantısında AK Parti Grup Başkanvekili Uğur Akbay, Tanju Özcan’ın ampul kırması üzerine, “Sayın Başkan size şahsınıza geri zekalı demek isterdim ama hakaret olacağı için zeka yoksunusunuz diyorum” dedi.Tanju Özcan ise Akbay'ın sözünü yarıda keserek şunları söyledi:Zabıtalar tarafından kürsüden alınan Akbay, yerine oturmak isterken Tanju Özcan, “Uğur Bey zorluk çıkarmayın. Arkadaşların suçu yok, görevlerini yapıyorlar. Talimatı ben veriyorum. İç tüzüğü hatırlatmıştım daha önce. Uğur Bey yerinize oturun demedim” ifadelerini kullandı.Oda TV'de yer alan habere göre yaşanılan gerginliğin ardından AK Parti Grup Başkanvekili Uğur Akbay salondan çıkarılırken, AK Partili diğer meclis üyeleri de salonu terk etti.
https://tr.sputniknews.com/20220103/tanju-ozcandan-partisine-uyari-sakin-ha-yanlis-bir-adayla-cikmayin-1052367659.html
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tanju özcan, ak parti, meclis, toplantı, hakaret

Tanju Özcan kendisine 'zeka yoksunusunuz’ diyen AK Partili Akbay'ı toplantıdan dışarı çıkarttırdı

18:34 05.01.2022 (güncellendi: 18:53 05.01.2022)
© İHA / FARUK ÇİDEM-AW507959Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan,
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© İHA / FARUK ÇİDEM-AW507959
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kendisine ‘Şahsınıza geri zekalı demek isterdim ama zeka yoksunusunuz’ diyen AK Parti Grup Başkanvekili Uğur Akbay'ı zabıtaları çağırarak toplantı salonundan çıkarttırdı.
Bolu Belediyesi Meclis toplantısında AK Parti Grup Başkanvekili Uğur Akbay, Tanju Özcan’ın ampul kırması üzerine, “Sayın Başkan size şahsınıza geri zekalı demek isterdim ama hakaret olacağı için zeka yoksunusunuz diyorum” dedi.
Tanju Özcan ise Akbay'ın sözünü yarıda keserek şunları söyledi:

“Ne demek geri zekalısınız ya. Uğur Bey hemen kürsüyü ve toplantıyı terk etmeni talep ediyorum. Gönderin görevlileri. Çağırın zabıta arkadaşları çıkarın. Mikrofonu kapatın. Haddini bileceksin. Terbiyesiz. Biz burada halkın iradesiyiz.”

Zabıtalar tarafından kürsüden alınan Akbay, yerine oturmak isterken Tanju Özcan, “Uğur Bey zorluk çıkarmayın. Arkadaşların suçu yok, görevlerini yapıyorlar. Talimatı ben veriyorum. İç tüzüğü hatırlatmıştım daha önce. Uğur Bey yerinize oturun demedim” ifadelerini kullandı.
Oda TV'de yer alan habere göre yaşanılan gerginliğin ardından AK Parti Grup Başkanvekili Uğur Akbay salondan çıkarılırken, AK Partili diğer meclis üyeleri de salonu terk etti.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
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