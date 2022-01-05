https://tr.sputniknews.com/20220105/tanju-ozcandan-kilicdarogluna-cumhurbaskani-adayligi-yaniti-boluda-meclis-cogunlugu-da-bizde-1052438913.html
Tanju Özcan’dan Kılıçdaroğlu’na ‘cumhurbaşkanı adaylığı’ yanıtı: Bolu'da meclis çoğunluğu da bizde
Tanju Özcan’dan Kılıçdaroğlu’na ‘cumhurbaşkanı adaylığı’ yanıtı: Bolu'da meclis çoğunluğu da bizde
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ‘Cumhurbaşkanı adayı olabilirim’ sözleriyle bir kez daha gündeme geldi. Özcan, Kılıçdaroğlu’nun “100 bin imzayı toplarsa o... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T17:38+0300
2022-01-05T17:38+0300
2022-01-05T17:38+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
bolu
cumhurbaşkanlığı
tanju özcan
politika
yanıt
bolu belediyesi
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hakkındaki cumhurbaşkanı adaylığı açıklamalarıyla ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yanıt verdi.Özcan’ın, ‘Cumhurbaşkanı adayı olabilirim’ açıklaması hakkında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Herkesin aday olduğu ortamda Tanju Bey de aday olmak isteyebilir. 100 bin imzayı toplarsa o da aday olabilir. Biz kimseye sen aday olmayacaksın diye baskı yapmıyoruz. Dolayısıyla Tanju Bey de kendi ilettiği il çerçevesinde, belediye başkanlığı yaptığı ilin hassasiyetlerini dikkate alarak politika yapıyor. Saygı duymak gerekiyor bir anlamda" dedi.Kılıçdaroğlu’nun bu yöndeki açıklamasına Tanju Özcan da sosyal medya hesabından yanıt verdi.Özcan yanıtında, CHP’nin kazandığı ve başkanları cumhurbaşkanlığı adaylığıyla anılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne dikkat çekti. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yönettiği belediyelerde meclis çoğunluğunun Cumhur İttifakı’nda olduğunu ima ederek konuşan Tanju Özcan, “Bolu’da meclis çoğunluğu da bizde” ifadelerini kullandı.Mesajına Kılıçdaroğlu’na teşekkür ederek başlayan Özcan, “Sayın Genel Başkanıma demokratik tavrı için çok teşekkür ediyorum. Millet ittifakının benden daha çok halk desteği bulabilecek bir adayla yola çıkmasını temenni ediyorum. Aksi durumda sözümün arkasındayım. Bir anekdot ayrıca Bolu’da meclis çoğunluğu da bizde” şeklinde konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211215/tanju-ozcan-millet-ittifaki-bir-hata-yaparsa-aday-cikmayi-secenek-olarak-onume-koyarim-1051802687.html
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kemal kılıçdaroğlu, bolu, cumhurbaşkanlığı, tanju özcan, politika, yanıt, bolu belediyesi
Tanju Özcan’dan Kılıçdaroğlu’na ‘cumhurbaşkanı adaylığı’ yanıtı: Bolu'da meclis çoğunluğu da bizde
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ‘Cumhurbaşkanı adayı olabilirim’ sözleriyle bir kez daha gündeme geldi. Özcan, Kılıçdaroğlu’nun “100 bin imzayı toplarsa o da aday olabilir” şeklindeki sözlerine, Ankara ve İstanbul’daki meclis çoğunluğuna dikkat çekerek, "Bolu'da meclis çoğunluğu da bizde" şeklinde yanıt verdi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hakkındaki cumhurbaşkanı adaylığı açıklamalarıyla ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yanıt verdi.
Özcan’ın, ‘Cumhurbaşkanı adayı olabilirim’ açıklaması hakkında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Herkesin aday olduğu ortamda Tanju Bey de aday olmak isteyebilir. 100 bin imzayı toplarsa o da aday olabilir. Biz kimseye sen aday olmayacaksın diye baskı yapmıyoruz. Dolayısıyla Tanju Bey de kendi ilettiği il çerçevesinde, belediye başkanlığı yaptığı ilin hassasiyetlerini dikkate alarak politika yapıyor. Saygı duymak gerekiyor bir anlamda" dedi.
Kılıçdaroğlu’nun bu yöndeki açıklamasına Tanju Özcan da sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Özcan yanıtında, CHP’nin kazandığı ve başkanları cumhurbaşkanlığı adaylığıyla anılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne dikkat çekti. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yönettiği belediyelerde meclis çoğunluğunun Cumhur İttifakı’nda olduğunu ima ederek konuşan Tanju Özcan, “Bolu’da meclis çoğunluğu da bizde” ifadelerini kullandı.
Mesajına Kılıçdaroğlu’na teşekkür ederek başlayan Özcan, “Sayın Genel Başkanıma demokratik tavrı için çok teşekkür ediyorum. Millet ittifakının benden daha çok halk desteği bulabilecek bir adayla yola çıkmasını temenni ediyorum. Aksi durumda sözümün arkasındayım. Bir anekdot ayrıca Bolu’da meclis çoğunluğu da bizde” şeklinde konuştu.