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https://tr.sputniknews.com/20220105/teis-genel-baskani-saydan-nobetci-eczanelerdeki-yogunluk-ucret-yanilgisi-kaynakli-1052416105.html
TEİS Genel Başkanı Saydan: Nöbetçi eczanelerdeki yoğunluk 'ücret yanılgısı' kaynaklı
TEİS Genel Başkanı Saydan: Nöbetçi eczanelerdeki yoğunluk 'ücret yanılgısı' kaynaklı
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, nöbetçi eczanelerde meydana gelen, gece yoğunluğunun ve kuyrukların nedenini açıklarken... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T08:38+0300
2022-01-05T08:40+0300
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eczane
teis
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Ülke genelinde, özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki nöbetçi eczanelerde hasta yoğunlukları yaşandığı görülüyor. Konuyla ilgili Hürriyet'ten Meltem Özgenç'e konuşan TEİS Genel Başkanı Saydan, şunları söyledi: “Hastanelerin acil servisleri, acil sağlık hizmeti gereken durumlar; nöbetçi eczaneler ise bu servislerden gelen, hastanelerde yatan, ilacı bitmiş veya acil ilaç ihtiyacı olan hastalar için 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Gündüzleri hasta yoğunluğu normal, ancak nöbetlerimizde salgın durumuna da bağlı olarak bu yoğunluk artıyor. Vatandaşlarımız yanılgıya düşerek acilden giriş kaydı yapılan basit rahatsızlıklarına ilişkin müracaatlarında muayene ücreti çıkmayacağını düşünüyor. Bu da nöbetlerde ekstra bir hasta yoğunluğuna neden oluyor.SGK mevzuatında, ‘Acil sağlık hizmetlerinden dolayı kişilerden muayene katılım payı ve ilave ücret alınmamaktadır’ maddesi bulunuyor, ancak bu, bütün acil başvurularını kapsamıyor. Hastane acillerinde üç renk mevcuttur. Sistem kapsamında acil servislerde hastalar önem sırasına göre kırmızı, sarı ve yeşil bölgelere alınmaktadır. Sadece ‘kırmızı alan’da kabul edilen hastalar muayene katılım payından muaftır. Muayene ücreti çıkmadığını zannederek gündüz poliklinik müracaatı yapmak yerine akşam veya tatil günlerinde hastanelerin acil servislerine başvuran vatandaşlarımız, hem acil servislerde gereksiz yoğunluğa sebep oluyor, hem de boş yere mesai saatinin bitmesini bekleyerek yine de muayene katılım payı ödüyorlar.”İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan ise, nöbetçi eczanelerde yaşanan kuyrukların çocuklar ile yetişkinlerde artan grip vakaları ve bulunamayan ilaçlardan kaynaklandığını söylemişti.
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eczane, teis

TEİS Genel Başkanı Saydan: Nöbetçi eczanelerdeki yoğunluk 'ücret yanılgısı' kaynaklı

08:38 05.01.2022 (güncellendi: 08:40 05.01.2022)
© İHAAvcılar'da nöbetçi eczane kuyruğu
Avcılar'da nöbetçi eczane kuyruğu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© İHA
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Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, nöbetçi eczanelerde meydana gelen, gece yoğunluğunun ve kuyrukların nedenini açıklarken, “Bunun sebeplerinden biri, vatandaşların acilde muayene ücreti ödemeyeceği yanılgısına düşerek hastanelere gündüz gitmek yerine, gece acile gitmeyi tercih etmelerinden kaynaklanıyor” dedi.
Ülke genelinde, özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki nöbetçi eczanelerde hasta yoğunlukları yaşandığı görülüyor. Konuyla ilgili Hürriyet'ten Meltem Özgenç'e konuşan TEİS Genel Başkanı Saydan, şunları söyledi:
“Hastanelerin acil servisleri, acil sağlık hizmeti gereken durumlar; nöbetçi eczaneler ise bu servislerden gelen, hastanelerde yatan, ilacı bitmiş veya acil ilaç ihtiyacı olan hastalar için 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Gündüzleri hasta yoğunluğu normal, ancak nöbetlerimizde salgın durumuna da bağlı olarak bu yoğunluk artıyor. Vatandaşlarımız yanılgıya düşerek acilden giriş kaydı yapılan basit rahatsızlıklarına ilişkin müracaatlarında muayene ücreti çıkmayacağını düşünüyor. Bu da nöbetlerde ekstra bir hasta yoğunluğuna neden oluyor.
SGK mevzuatında, ‘Acil sağlık hizmetlerinden dolayı kişilerden muayene katılım payı ve ilave ücret alınmamaktadır’ maddesi bulunuyor, ancak bu, bütün acil başvurularını kapsamıyor. Hastane acillerinde üç renk mevcuttur. Sistem kapsamında acil servislerde hastalar önem sırasına göre kırmızı, sarı ve yeşil bölgelere alınmaktadır. Sadece ‘kırmızı alan’da kabul edilen hastalar muayene katılım payından muaftır. Muayene ücreti çıkmadığını zannederek gündüz poliklinik müracaatı yapmak yerine akşam veya tatil günlerinde hastanelerin acil servislerine başvuran vatandaşlarımız, hem acil servislerde gereksiz yoğunluğa sebep oluyor, hem de boş yere mesai saatinin bitmesini bekleyerek yine de muayene katılım payı ödüyorlar.”
İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan ise, nöbetçi eczanelerde yaşanan kuyrukların çocuklar ile yetişkinlerde artan grip vakaları ve bulunamayan ilaçlardan kaynaklandığını söylemişti.
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