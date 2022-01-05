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TFF, statlara girişte 'en az 3 doz aşı' şartı getirdi
TFF, statlara girişte 'en az 3 doz aşı' şartı getirdi
Futbol maçlarını stadyumda izleyebilmek için en az 3 doz Kovid-19 aşısı olma zorunluluğu getirildi. Karar federasyonun internet sitesinden de duyuruldu. 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T11:18+0300
2022-01-05T11:19+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
karar
koronavirüs
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), maçlarda stadyumlara girişte artık 3. doz aşısını olmayanların alınmayacağını açıkladı. Karara göre, hatırlatma dozunu olanlarda 14 günlük bağışıklık süresi aranmayacak.Kurumun sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:"Bilindiği üzere karşılaşmalara seyirci olarak sadece aşı takvimini (T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan iki doz aşı olmak ya da Kovid-19 hastalığını geçirmiş olup, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan bir doz aşı olmak) tamamlamış olan kişiler veya Kovid-19 hastalığını geçirip üzerinden 180 gün geçmemiş olan kişiler katılım sağlayabilmektedir.Aşı takviminin tamamlanmasını takip eden 180 günü doldurmuş olan kişilerin kombine veya bilet almak sureti ile karşılaşmalara girebilmesi için hatırlatma aşılarını olmaları gerekmektedir. 180 günlük süreyi tamamlamış olmasına rağmen hatırlatma aşılarını olmayanların müsabakalara katılmaları mümkün olmayacaktır. 3. aşılarını veya daha sonraki aşılarını yaptırmış olan kişiler için 14 günlük bağışıklık süresi aranmayacaktır."
https://tr.sputniknews.com/20211114/stat-isiklari-bozuldu-futbolcu-tamir-etti-1050779166.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), karar, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını

TFF, statlara girişte 'en az 3 doz aşı' şartı getirdi

11:18 05.01.2022 (güncellendi: 11:19 05.01.2022)
© AATFF
TFF - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© AA
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Futbol maçlarını stadyumda izleyebilmek için en az 3 doz Kovid-19 aşısı olma zorunluluğu getirildi. Karar federasyonun internet sitesinden de duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), maçlarda stadyumlara girişte artık 3. doz aşısını olmayanların alınmayacağını açıkladı.
Karara göre, hatırlatma dozunu olanlarda 14 günlük bağışıklık süresi aranmayacak.Kurumun sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Bilindiği üzere karşılaşmalara seyirci olarak sadece aşı takvimini (T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan iki doz aşı olmak ya da Kovid-19 hastalığını geçirmiş olup, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan bir doz aşı olmak) tamamlamış olan kişiler veya Kovid-19 hastalığını geçirip üzerinden 180 gün geçmemiş olan kişiler katılım sağlayabilmektedir.
Aşı takviminin tamamlanmasını takip eden 180 günü doldurmuş olan kişilerin kombine veya bilet almak sureti ile karşılaşmalara girebilmesi için hatırlatma aşılarını olmaları gerekmektedir. 180 günlük süreyi tamamlamış olmasına rağmen hatırlatma aşılarını olmayanların müsabakalara katılmaları mümkün olmayacaktır. 3. aşılarını veya daha sonraki aşılarını yaptırmış olan kişiler için 14 günlük bağışıklık süresi aranmayacaktır."
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