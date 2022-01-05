https://tr.sputniknews.com/20220105/the-nation-yazi-isleri-muduru-heuvel-ukraynayi-natoya-alma-fikrinden-vazgecilmeli-1052413843.html

The Nation Yazı İşleri Müdürü Heuvel: Ukrayna'yı NATO'ya alma fikrinden vazgeçilmeli

The Nation Yazı İşleri Müdürü Heuvel: Ukrayna'yı NATO'ya alma fikrinden vazgeçilmeli

The Nation dergisinin Yazı İşleri Müdürü Katrina Vanden Heuvel, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin bu ülke için olumsuz sonuçlara yol açacağını söyledi. 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T05:16+0300

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dünya

rusya

ukrayna

nato

the nation

katrina vanden heuvel

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The Nation dergisinin Yazı İşleri Müdürü Katrina Vanden Heuvel, Ukrayna'nın NATO'ya üyelik süreciyle ilgili değerlendirmede bulundu.Heuvel, "Batı, Kiev’i NATO’ya kabul etme girişimlerinin Ukrayna içinde derin tarihi bölünmeler yaratacağını ve Rusya'nın endişelerini artıracağını anlamalı. Özünde bir iç savaş olan şey, üçüncü şahısların savaşı ve harita üzerinde tehlikeli jeopolitik güçlerin odak noktası haline geldi" ifadelerini kulllandı.Heuvel'in bu sözleri, Institute for Public Accuracy sivil toplum örgütünün internet sitesinde yayınlandı.Beyaz Saray’ı, Rusya'ya karşı yaptırım çağrılarına ve çatışmacı duruşunu güçlendirmesine karşı uyaran ABD’li gazeteci, bunun son derece tehlikeli ve Washington’un çıkarlarına zıt olduğunu kaydetti.Heuvel, sadece makul diyalogun ve siyasi çözümün, Ukrayna'yı 'uzun vadeli istikrar ve bir nevi barış yoluna döndürmeye' yardımcı olacağını belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20220103/bidendan-zelenskiye-destek-taahhudu-1052338670.html

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