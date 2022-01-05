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The Weeknd çatı katını 22.5 milyon dolara satıyor
18:12 05.01.2022 (güncellendi: 18:58 05.01.2022)
Ünlü şarkıcı The Weeknd, 2019 yılında a 21 milyon dolara satın aldığı çatı katı dairesini 22.5 milyon dolara satışa çıkardı.
'The Weeknd' adıyla tanınan dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Abel Tesfaye, Los Angeles’ın Wilshire bölgesindeki lüks dairesini 22.5 milyon dolara satıyor.
NTV'de yer alan habere göre, 31 yaşındaki ünlü şarkıcı, evi, 2019’da 21 milyon dolara satın almıştı. The Weeknd ayrıca ağustos ayında Bel-Air’de 70 milyon dolarlık devasa bir malikanenin de sahibi olmuştu. Dolayısıyla şimdi satışa çıkardığı ‘daha küçük’ evinde oturmuyordu.
The Weeknd’in satmak istediğ çatı katı dairesi, dört yatak odalı ve sekiz banyolu.
Bir gökdelenin en üstünde yer alan 750 metrekarelik evin kendi asansörü bulunuyor.
Los Angeles ve Pasifik Okyanusu manzarasına sahip olan evin büyük yatak odasına bakan özel bir spor salonu bulunuyor.
NTV'de yer alan habere göre, 31 yaşındaki ünlü şarkıcı, evi, 2019’da 21 milyon dolara satın almıştı. The Weeknd ayrıca ağustos ayında Bel-Air’de 70 milyon dolarlık devasa bir malikanenin de sahibi olmuştu. Dolayısıyla şimdi satışa çıkardığı ‘daha küçük’ evinde oturmuyordu.
The Weeknd’in satmak istediğ çatı katı dairesi, dört yatak odalı ve sekiz banyolu.
Bir gökdelenin en üstünde yer alan 750 metrekarelik evin kendi asansörü bulunuyor.
Los Angeles ve Pasifik Okyanusu manzarasına sahip olan evin büyük yatak odasına bakan özel bir spor salonu bulunuyor.
The Weeknd çatı katını 22.5 milyon dolara satıyor https://t.co/JVHtVudP5u pic.twitter.com/8Urlq0ItR2— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 5, 2022