The Weeknd çatı katını 22.5 milyon dolara satıyor

'The Weeknd' adıyla tanınan dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Abel Tesfaye, Los Angeles’ın Wilshire bölgesindeki lüks dairesini 22.5 milyon dolara satıyor.



NTV'de yer alan habere göre, 31 yaşındaki ünlü şarkıcı, evi, 2019’da 21 milyon dolara satın almıştı. The Weeknd ayrıca ağustos ayında Bel-Air’de 70 milyon dolarlık devasa bir malikanenin de sahibi olmuştu. Dolayısıyla şimdi satışa çıkardığı ‘daha küçük’ evinde oturmuyordu.



The Weeknd’in satmak istediğ çatı katı dairesi, dört yatak odalı ve sekiz banyolu.



Bir gökdelenin en üstünde yer alan 750 metrekarelik evin kendi asansörü bulunuyor.



Los Angeles ve Pasifik Okyanusu manzarasına sahip olan evin büyük yatak odasına bakan özel bir spor salonu bulunuyor.