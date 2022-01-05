https://tr.sputniknews.com/20220105/thy-avrupa-ligine-koronavirus-engeli-1052418299.html

THY Avrupa Ligi'ne koronavirüs engeli

THY Avrupa Ligi'ne koronavirüs engeli

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında oynanması planlanan 9 maçın 7'si yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. 05.01.2022, Sputnik Türkiye

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koronavirüs

basketbol

thy avrupa ligi

anadolu efes

iptal

maç

fenerbahçe beko

koronavirüs

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Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes-Bayern Münih ve Kızılyıldız mts-Fenerbahçe Beko müsabakalarının yanı sıra, Maccabi Playtika-Bitci Baskonia, ASVEL-Monaco, Real Madrid-UNICS Kazan, ALBA Berlin-Panathinaikos ve Zalgiris-Olympiakos karşılaşmaları da Kovid-19 vakaları sebebiyle bu hafta oynanamayacak.THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında sadece CSKA Moskova-Barcelona ile AX Armani Exchange Milan-Zenit maçları 7 Ocak Cuma günü yapılacak.

https://tr.sputniknews.com/20220105/kizilyildiz-fenerbahce-beko-karsilasmasi-kovid-19-vakalari-nedeniyle-ertelendi-1052410459.html

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basketbol, thy avrupa ligi, anadolu efes, iptal, maç, fenerbahçe beko, koronavirüs