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THY Avrupa Ligi'ne koronavirüs engeli
THY Avrupa Ligi'ne koronavirüs engeli
THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında oynanması planlanan 9 maçın 7'si yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. 05.01.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
basketbol
thy avrupa ligi
anadolu efes
iptal
maç
fenerbahçe beko
koronavirüs
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Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes-Bayern Münih ve Kızılyıldız mts-Fenerbahçe Beko müsabakalarının yanı sıra, Maccabi Playtika-Bitci Baskonia, ASVEL-Monaco, Real Madrid-UNICS Kazan, ALBA Berlin-Panathinaikos ve Zalgiris-Olympiakos karşılaşmaları da Kovid-19 vakaları sebebiyle bu hafta oynanamayacak.THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında sadece CSKA Moskova-Barcelona ile AX Armani Exchange Milan-Zenit maçları 7 Ocak Cuma günü yapılacak.
https://tr.sputniknews.com/20220105/kizilyildiz-fenerbahce-beko-karsilasmasi-kovid-19-vakalari-nedeniyle-ertelendi-1052410459.html
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basketbol, thy avrupa ligi, anadolu efes, iptal, maç, fenerbahçe beko, koronavirüs

THY Avrupa Ligi'ne koronavirüs engeli

10:07 05.01.2022
© AATHY Avrupa Ligi'ne koronavirüs engeli
THY Avrupa Ligi'ne koronavirüs engeli - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© AA
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THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında oynanması planlanan 9 maçın 7'si yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes-Bayern Münih ve Kızılyıldız mts-Fenerbahçe Beko müsabakalarının yanı sıra, Maccabi Playtika-Bitci Baskonia, ASVEL-Monaco, Real Madrid-UNICS Kazan, ALBA Berlin-Panathinaikos ve Zalgiris-Olympiakos karşılaşmaları da Kovid-19 vakaları sebebiyle bu hafta oynanamayacak.
THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında sadece CSKA Moskova-Barcelona ile AX Armani Exchange Milan-Zenit maçları 7 Ocak Cuma günü yapılacak.
Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
SPOR
Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko karşılaşması Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
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