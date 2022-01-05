TTB: Hastaneler, toplu taşıma araçları tıklım tıklımken mümkün olan en uzak mesafe nedir?

TTB Twitter hesabından şu açıklamaları yaptı:



"Hastaneler, toplu taşıma araçları tıklım tıklımken mümkün olan en uzak mesafe nedir? Sorumluluğu yurttaşa atmayın, bilimsel ve gerçek verileri açıklayın, salgını önlemek için tedbir alın, aşılama oranlarını hızla arttırın!"