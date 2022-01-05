TTB: Hastaneler, toplu taşıma araçları tıklım tıklımken mümkün olan en uzak mesafe nedir?

TTB Twitter hesabından şu açıklamaları yaptı:"Hastaneler, toplu taşıma araçları tıklım tıklımken mümkün olan en uzak mesafe nedir? Sorumluluğu yurttaşa atmayın, bilimsel ve gerçek verileri açıklayın, salgını önlemek için tedbir alın, aşılama oranlarını hızla arttırın!"
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı'na 'sosyal mesafe uyarısı' konusunda tepki göstererek, hastane, toplu taşıma araçları gibi sosyal alanların tıklım tıklım olduğunu ifade etti.
TTB Twitter hesabından şu açıklamaları yaptı:
"Hastaneler, toplu taşıma araçları tıklım tıklımken mümkün olan en uzak mesafe nedir? Sorumluluğu yurttaşa atmayın, bilimsel ve gerçek verileri açıklayın, salgını önlemek için tedbir alın, aşılama oranlarını hızla arttırın!"
Hastaneler, toplu taşıma araçları tıklım tıklımken mümkün olan en uzak mesafe nedir? Sorumluluğu yurttaşa atmayın, bilimsel ve gerçek verileri açıklayın, salgını önlemek için tedbir alın, aşılama oranlarını hızla arttırın!