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TTB: Hastaneler, toplu taşıma araçları tıklım tıklımken mümkün olan en uzak mesafe nedir?
TTB: Hastaneler, toplu taşıma araçları tıklım tıklımken mümkün olan en uzak mesafe nedir?
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı'na 'sosyal mesafe uyarısı' konusunda tepki göstererek, hastane, toplu taşıma araçları gibi sosyal alanların... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T23:15+0300
2022-01-05T23:15+0300
koronavirüs
türk tabipleri birliği (ttb)
türkiye’de kovid-19 salgını
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TTB Twitter hesabından şu açıklamaları yaptı:"Hastaneler, toplu taşıma araçları tıklım tıklımken mümkün olan en uzak mesafe nedir? Sorumluluğu yurttaşa atmayın, bilimsel ve gerçek verileri açıklayın, salgını önlemek için tedbir alın, aşılama oranlarını hızla arttırın!"
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türk tabipleri birliği (ttb), türkiye’de kovid-19 salgını, omicron

TTB: Hastaneler, toplu taşıma araçları tıklım tıklımken mümkün olan en uzak mesafe nedir?

23:15 05.01.2022
© AATürkiye - Koronavirüs - Kovid-19
Türkiye - Koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© AA
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Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı'na 'sosyal mesafe uyarısı' konusunda tepki göstererek, hastane, toplu taşıma araçları gibi sosyal alanların tıklım tıklım olduğunu ifade etti.
TTB Twitter hesabından şu açıklamaları yaptı:

"Hastaneler, toplu taşıma araçları tıklım tıklımken mümkün olan en uzak mesafe nedir? Sorumluluğu yurttaşa atmayın, bilimsel ve gerçek verileri açıklayın, salgını önlemek için tedbir alın, aşılama oranlarını hızla arttırın!"
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