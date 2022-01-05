https://tr.sputniknews.com/20220105/tuborg-grubu-biralara-zam-1052415116.html

Tuborg grubu biralara zam

Tuborg grubu biralara zam

Yeni yılda başlayan zam fırtınası, alkollü içecekleri de vurdu. Son olarak Tuborg grubu biralara zam geldi. 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T07:31+0300

2022-01-05T07:31+0300

2022-01-05T07:31+0300

ekonomi

bira

zam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1049579782_0:106:1200:781_1920x0_80_0_0_9050c168a526824712ecf141db1a8bed.jpg

Döviz kurundaki dalgalanma 2021 yılının son aylarında yurttaşlara zam olarak geri dönerken; dolar kurunun düşmesine rağmen 2022 yılının ilk günlerinde akaryakıttan enerjiye, gıdadan giyime birçok ürün ve hizmete zam yağmaya devam ediyor.Dün sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi ÖTV'deki artış oranı yüzde 47'ye çıkarılırken; bazı tekel bayileri işletmelerini kapattacaklarını açıklamıştı.Bugün ise Tuborg grubu biralara zam geldiği duyuruldu.Zamlı yeni liste:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bira, zam