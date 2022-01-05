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https://tr.sputniknews.com/20220105/tuborg-grubu-biralara-zam-1052415116.html
Tuborg grubu biralara zam
Tuborg grubu biralara zam
Yeni yılda başlayan zam fırtınası, alkollü içecekleri de vurdu. Son olarak Tuborg grubu biralara zam geldi. 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T07:31+0300
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ekonomi
bira
zam
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Döviz kurundaki dalgalanma 2021 yılının son aylarında yurttaşlara zam olarak geri dönerken; dolar kurunun düşmesine rağmen 2022 yılının ilk günlerinde akaryakıttan enerjiye, gıdadan giyime birçok ürün ve hizmete zam yağmaya devam ediyor.Dün sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi ÖTV'deki artış oranı yüzde 47'ye çıkarılırken; bazı tekel bayileri işletmelerini kapattacaklarını açıklamıştı.Bugün ise Tuborg grubu biralara zam geldiği duyuruldu.Zamlı yeni liste:
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bira, zam

Tuborg grubu biralara zam

07:31 05.01.2022
© AP Photo / Virginia Mayoalkol - bira
alkol - bira - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
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Yeni yılda başlayan zam fırtınası, alkollü içecekleri de vurdu. Son olarak Tuborg grubu biralara zam geldi.
Döviz kurundaki dalgalanma 2021 yılının son aylarında yurttaşlara zam olarak geri dönerken; dolar kurunun düşmesine rağmen 2022 yılının ilk günlerinde akaryakıttan enerjiye, gıdadan giyime birçok ürün ve hizmete zam yağmaya devam ediyor.
Dün sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi ÖTV'deki artış oranı yüzde 47'ye çıkarılırken; bazı tekel bayileri işletmelerini kapattacaklarını açıklamıştı.
Bugün ise Tuborg grubu biralara zam geldiği duyuruldu.
Zamlı yeni liste:
Tuborg grubu biralara zam
Tuborg grubu biralara zam - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
Tuborg grubu biralara zam
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