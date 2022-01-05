Döviz kurundaki dalgalanma 2021 yılının son aylarında yurttaşlara zam olarak geri dönerken; dolar kurunun düşmesine rağmen 2022 yılının ilk günlerinde akaryakıttan enerjiye, gıdadan giyime birçok ürün ve hizmete zam yağmaya devam ediyor.Dün sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi ÖTV'deki artış oranı yüzde 47'ye çıkarılırken; bazı tekel bayileri işletmelerini kapattacaklarını açıklamıştı.Bugün ise Tuborg grubu biralara zam geldiği duyuruldu.Zamlı yeni liste:
Yeni yılda başlayan zam fırtınası, alkollü içecekleri de vurdu. Son olarak Tuborg grubu biralara zam geldi.
Döviz kurundaki dalgalanma 2021 yılının son aylarında yurttaşlara zam olarak geri dönerken; dolar kurunun düşmesine rağmen 2022 yılının ilk günlerinde akaryakıttan enerjiye, gıdadan giyime birçok ürün ve hizmete zam yağmaya devam ediyor.
Dün sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi ÖTV'deki artış oranı yüzde 47'ye çıkarılırken; bazı tekel bayileri işletmelerini kapattacaklarını açıklamıştı.
Bugün ise Tuborg grubu biralara zam geldiği duyuruldu.