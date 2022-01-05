https://tr.sputniknews.com/20220105/turcovaci-gelistiren-gelistiren-prof-ozdarendeli-halkimizin-kafasinda-soru-isareti-olmasin-1052414768.html
Turcovac'ı geliştiren geliştiren Prof. Özdarendeli: Halkımızın kafasında soru işareti olmasın
Turcovac'ı geliştiren geliştiren Prof. Özdarendeli: Halkımızın kafasında soru işareti olmasın
Yerli aşıyı geliştiren Prof. Özdarendeli, Turkovac'a ilişkin tereddütlü olanlara “Bir aşıya onay verilmesi çok uzun ve ciddi bir süreci, ciddi birtakım... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T07:17+0300
2022-01-05T07:17+0300
2022-01-05T07:17+0300
koronavirüs
koronavirüs
aykut özdarendeli
koronavirüs aşısı
turkovac
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Yenişafak'a konuşan Prof. Özdarendeli, aşıyla ilgili 'asılsız iddiaların' öne sürüldüğünü belirterek, "Turkovac’la ilgili verilerin hepsi bilimsel bir komisyon tarafından değerlendirildi. Birtakım gerçekten asılsız, dayanağı olmayan eleştiriler de kulağımıza geliyor" dedi. Bir aşıya onay verilmesinin çok uzun ve ciddi bir süreç olduğunu vurgulayan Özdarendeli, "Ciddi birtakım analizleri gerektiriyor. Komisyonlar var, hocalar var. Bu konuda halkımızın kafasında bir soru işareti olmaması lazım" ifadelerini kullandı. Prof. Özdarendeli, 2015’te, dünya genelinde hücre kültür temelli KKKA (Kırım Kongo Kanamalı Ateşi) aşısının ilk patentini alan isim oldu. Özdarendeli, daha önce ABD’de üç yıl koronavirüs üzerine çalışmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211225/prof-dr-ozdarendeli-turkovaci-anlatti-tum-dunyaya-sifa-olacak-1052113720.html
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koronavirüs, aykut özdarendeli, koronavirüs aşısı, turkovac
Turcovac'ı geliştiren geliştiren Prof. Özdarendeli: Halkımızın kafasında soru işareti olmasın
Yerli aşıyı geliştiren Prof. Özdarendeli, Turkovac'a ilişkin tereddütlü olanlara “Bir aşıya onay verilmesi çok uzun ve ciddi bir süreci, ciddi birtakım analizleri gerektiriyor. Komisyonlar var, hocalar var. Bu konuda halkımızın kafasında bir soru işareti olmaması lazım" dedi.
Yenişafak'a konuşan
Prof. Özdarendeli, aşıyla ilgili 'asılsız iddiaların' öne sürüldüğünü belirterek, "Turkovac’la ilgili verilerin hepsi bilimsel bir komisyon tarafından değerlendirildi. Birtakım gerçekten asılsız, dayanağı olmayan eleştiriler de kulağımıza geliyor" dedi.
Bir aşıya onay verilmesinin çok uzun ve ciddi bir süreç olduğunu vurgulayan Özdarendeli, "Ciddi birtakım analizleri gerektiriyor. Komisyonlar var, hocalar var. Bu konuda halkımızın kafasında bir soru işareti olmaması lazım" ifadelerini kullandı.
Prof. Özdarendeli, 2015’te, dünya genelinde hücre kültür temelli KKKA (Kırım Kongo Kanamalı Ateşi) aşısının ilk patentini alan isim oldu.
Özdarendeli, daha önce ABD’de üç yıl koronavirüs üzerine çalışmıştı.