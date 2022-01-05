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Türk bayrağını indirmeye çalışan kadına 'şizoaffektif bozukluk' teşhisi: Gözlem altında tutulacak
Türk bayrağını indirmeye çalışan kadına 'şizoaffektif bozukluk' teşhisi: Gözlem altında tutulacak
Karabük'te bir iş yerinin önünde asılı Türk bayrağını çekip indirmek isteyen kadın, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle mahkeme kararıyla hastanede gözlem... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T19:17+0300
2022-01-05T19:21+0300
türkiye
karabük
kadın
türk bayrağı
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İnönü Caddesi'ndeki iş yerinin önünde dün asılı Türk bayrağını çekiştirip indirmeye çalışan Ş.U. adlı kadın, çalışanlar tarafından fark edilince uzaklaştı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İş yeri sahibinin şikayetiyle polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Türk bayrağını indirmeye çalıştığı gerekçesiyle 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçu kapsamında gözaltına alınan Ş.U.'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Ş.U.'nun 'Affektif bozukluk' şeklinde sağlık kurulu raporu bulunduğu belirlendi.Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ş.U.'nun, işlemiş olduğu fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabilme yeteneğinin bulunup bulunmadığı hususunda rapor düzenlenmesi için Karabük Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi. Karabük Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından 'şizoaffektif bozukluk' olarak adlandırılan psikolojik rahatsızlığı bulunduğu tespit edilen Ş.U. hakkında, en yakın sağlık kuruluşunda gözlem altına alma işlemi yapılmasının uygun olduğu yönünde, uzman görüşü içeren rapor düzenlendi. Adliyeye getirilen Ş.U.'nun, rapor doğrultusunda ve Cumhuriyet Savcısı'nın görüşüyle sevk edildiği Karabük Sulh Ceza Mahkemesi tarafından Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde gözlem altına alınmasına karar verildi.
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karabük, kadın, türk bayrağı

Türk bayrağını indirmeye çalışan kadına 'şizoaffektif bozukluk' teşhisi: Gözlem altında tutulacak

19:17 05.01.2022 (güncellendi: 19:21 05.01.2022)
© İHA / RIDVAN BOSTANCI - YASİN ERDEM-AW508823Karabük'te bir iş yerine asılı Türk bayrağını indirmeye çalışan kadın polis ekiplerince gözaltına alındı.
Karabük'te bir iş yerine asılı Türk bayrağını indirmeye çalışan kadın polis ekiplerince gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© İHA / RIDVAN BOSTANCI - YASİN ERDEM-AW508823
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Karabük'te bir iş yerinin önünde asılı Türk bayrağını çekip indirmek isteyen kadın, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle mahkeme kararıyla hastanede gözlem altında tutulacak.
İnönü Caddesi'ndeki iş yerinin önünde dün asılı Türk bayrağını çekiştirip indirmeye çalışan Ş.U. adlı kadın, çalışanlar tarafından fark edilince uzaklaştı.
Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İş yeri sahibinin şikayetiyle polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Türk bayrağını indirmeye çalıştığı gerekçesiyle 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçu kapsamında gözaltına alınan Ş.U.'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Ş.U.'nun 'Affektif bozukluk' şeklinde sağlık kurulu raporu bulunduğu belirlendi.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ş.U.'nun, işlemiş olduğu fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabilme yeteneğinin bulunup bulunmadığı hususunda rapor düzenlenmesi için Karabük Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.
Karabük Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından 'şizoaffektif bozukluk' olarak adlandırılan psikolojik rahatsızlığı bulunduğu tespit edilen Ş.U. hakkında, en yakın sağlık kuruluşunda gözlem altına alma işlemi yapılmasının uygun olduğu yönünde, uzman görüşü içeren rapor düzenlendi.
Adliyeye getirilen Ş.U.'nun, rapor doğrultusunda ve Cumhuriyet Savcısı'nın görüşüyle sevk edildiği Karabük Sulh Ceza Mahkemesi tarafından Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde gözlem altına alınmasına karar verildi.
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