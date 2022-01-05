https://tr.sputniknews.com/20220105/turk-ve-yunan-disisleri-arasinda-soz-duellosu-ankaranin-atinaya-provokasyon-suclamasi-paradoksal-1052435439.html

Türk ve Yunan dışişleri arasında söz düellosu: Ankara'nın Atina'ya provokasyon suçlaması paradoksal

Türk ve Yunan dışişleri arasında söz düellosu: Ankara'nın Atina'ya provokasyon suçlaması paradoksal

Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın Suudi mevkidaşıyla ortak basın toplantısında Türkiye'yi hedef alması üzerine Türk ve Yunan dışişleri bakanlıkları arasında... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T16:14+0300

2022-01-05T16:14+0300

2022-01-05T16:14+0300

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Türkiye'ye yönelttiği suçlamalara Türk Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç'in verdiği karşılığa Yunan Dışişleri Sözcüsü Aleksandros Papaioannou'dan yanıt geldi.Dendias'ın dün Atina'da Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan es Suud'la ortak basın toplantısında Türkiye'yi 'saldırganlıkla' suçlaması üzerine, Yunan bakanı 'her gün Türkiye karşıtı hezeyan içinde gerçeklikten kopuk ve popülist iddialarda bulunmakla' itham eden Bilgiç, Atina'nın 'üçüncü taraflardan medet umup Türkiye karşıtı suni ittifaklar yaratarak gerginliği artırdığını' belirterek eklemişti:"Yunanistan’ın ülkemizin hak ve çıkarlarını savunma iradesini tehdit olarak nitelendirmesini, bu yönde gerçek dışı bir algı yaratmaya çalışmasını reddediyoruz. Bölgede bir tehdit var ise bu tehdit, Yunanistan’ın gerginliği artırıcı tek taraflı eylemlerinden kaynaklanmaktadır."Bunun üzerine Yunan Dışişleri, Ankara'nın tepkisini 'paradoksal' bulduğunu belirten bir yazılı açıklama yayımladı. Papaioannou'nun yaptığı açıklamada şöyle denildi:"Dendias, Yunanistan'ın dış politika alanındaki temel tezlerini dile getirmektedir. Bu tezler uyarınca Yunanistan, uluslararası hukuka saygı gösterme ve ulusal çıkarlarını koruma taahhütlerine bağlılığını sürdürmektedir.""Yunanistan sözkonusu tezleri soğukkanlı ve ölçülü şekilde ifade eder, diplomaside alışıldığı üzere başka ülkelerin yetkililerinin isimlerine atıfta bulunmazken, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın bu çiğnenmez kuralı ihlal etmesi gerçekten üzücüdür ve Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı gibi diğer ülkelerin yetkililerine karşı asılsız ve dayanaksız suçlamalarda bulunmaktadır.""Son günlerde hükümet yetkililerinin ağzından Yunanistan'ı doğrudan tehdit eden ve hatta toprak bütünlüğünü sorgulayan bir dizi saldırgan açıklama yapmış bir ülkenin, ülkemizi provokatif söylem ve faaliyetlerde bulunmakla suçlaması, paradoksaldır.""Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türk Dışişleri açıklamasındaki itirazların tamamını reddetmektedir.""Yunanistan uluslararası hukuka saygı ve iyi komşuluk ilişkileri bağlamında komşu ve diğer ülkelerle ilişkileri geliştirmeye devam edecektir.""Türkiye'nin bu temel ilkelere saygı göstermesi gerekir.""Yunanistan ittifaklarını ve ortaklıklarını geliştirmeye devam edecektir ki, bunlar sadece savunma hedefleriyle tasarlanmıştır.""Yapıcı diyaloğa her zaman açık olan Yunanistan'ın hiçbir yasadışı tek taraflı iddiası bulunmamaktadır ve BM Şartı uyarınca yasal meşru müdafaa hakkını muhafaza etmektedir."Dendias, Suudi mevkidaşıyla basın toplantısında, Ankara'nın silahlandırılması uluslararası hukuka aykırı olan Ege adalarının silahlandırılmasına gösterdiği tepkiye yanıt vermişti. "Türkiye iyi niyetini göstermek istiyorsa Libya ile yapılan deniz yetki alanlarının belirlenmesine yönelik anlaşmayı iptal etmesi gerekir" diyen Yunan bakan, Ankara'nın bölgede saldırgan bir politika izlediğini öne sürmüştü.

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