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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20220105/turkiyede-4-kisilik-ailenin-aclik-siniri-3-bin-5265-tl-yoksulluk-siniri-ise-10-bin-1198-tl-oldu-1052439675.html
Türkiye’de 4 kişilik ailenin açlık sınırı 3.526,5 TL, yoksulluk sınırı ise 10.119,8 TL oldu
Türkiye’de 4 kişilik ailenin açlık sınırı 3.526,5 TL, yoksulluk sınırı ise 10.119,8 TL oldu
Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan 'açlık-yoksulluk' araştırmasına göre, Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3.526,5 TL, yoksulluk... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T17:59+0300
2022-01-05T18:23+0300
memur-sen
yoksulluk
yoksulluk sınırı
açlık
ekonomi
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Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre Aralık ayında Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3. 526,5 TL, yoksulluk sınırı ise 10.119,8 TL olarak tespit edildi. Yapılan araştırmaya göre aralık ayında kasım ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 10,60’lık bir artış yaşandı. Aralık ayında Kasım ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 59 artışla patlıcan, yüzde 49,79 artışla salatalık, yüzde 44,08 artışla buğday unu, yüzde 43,87 artışla margarin; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 29,47 azalışla karnabahar, yüzde 16,31 azalışla portakal, yüzde 10,26 azalışla marul, yüzde 8,01 azalışla kırmızı turp madde fiyatlarında yaşandı.Aralık ayında kasım ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 9,29’luk bir artış gözlenirken; aralık ayında kasım ayına göre barınma madde fiyatlarında yüzde 1,65’lik bir artış oldu. Aydınlanma madde fiyatında ise aralık ayında kasım ayına göre herhangi bir değişim gözlemlenmedi.Ulaşım ve giyim madde fiyatlarında artış yaşandıAralık ayında kasım ayına göre ulaşım madde fiyatlarında yüzde 10,04’lük bir artış olduğu belirlendi. Kasım ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 42,43 artışla uçak bileti ücreti, yüzde 27,45 artışla araçların tamir ve bakımına ödenen ücretler fiyatlarında olduğu gözlendi.Aralık ayında kasım ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 7,35’lik bir artış gözlendi. Giyim madde fiyatlarında Kasım ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 30,64 artışla örgü yünü, yüzde 16,71 artışla pamuklu kumaş, yüzde 15,27 artışla iç çamaşırı, yüzde 12,26 artışla pantolon madde fiyatlarında oldu.Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 7,55’lik bir artış oldu. Eğitim-kültür madde fiyatlarında Kasım ayına göre değişimin yüzde 64,48 artışla yazım ve çizim kağıtları, yüzde 35,07 artışla oyun konsolu, yüzde 21,82 artışla bilgisayar ekipmanları madde fiyatlarında olduğu gözlendi.Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 9’luk bir artış gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Kasım ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 24,21 artışla tuvalet kağıdı, yüzde 21,71 artışla hijyenik kadın bağı madde fiyatlarında olduğu tespit edildi.Sağlık ve haberleşme madde fiyatlarında artış yaşandıAralık ayında kasım ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 5,02’lik bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 13,08 artışla tansiyon aleti, yüzde 10,35 artışla numaralı gözlük cam ve çerçevesi fiyatlarında olduğu tespit edildi.Aralık ayında kasım ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 5,33’lük bir artış olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında Kasım ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 17,7 artışla telefon ekipmanları, yüzde 15,57 artışla telefon yedek parçaları madde fiyatlarında olduğu gözlendi.Çevre ve su madde fiyatlarında yüzde 12,88’lik bir artış yaşandı. Çevre ve su madde fiyatlarında Kasım ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 21,64 artışla pencere(pvc), yüzde 18,43 artışla fayans madde fiyatlarında olduğu gözlendi.
https://tr.sputniknews.com/20220102/istanbulda-aralik-ayinin-zam-sampiyonu-salatalik--1052328535.html
https://tr.sputniknews.com/20220103/tuik-acikladi-izmirde-zam-sampiyonu-patlican-en-cok-ucuzlayan-urun-karnabahar-oldu-1052371038.html
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memur-sen, yoksulluk, yoksulluk sınırı, açlık

Türkiye’de 4 kişilik ailenin açlık sınırı 3.526,5 TL, yoksulluk sınırı ise 10.119,8 TL oldu

17:59 05.01.2022 (güncellendi: 18:23 05.01.2022)
© AAÇay simit / açlık sınırı
Çay simit / açlık sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© AA
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Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan 'açlık-yoksulluk' araştırmasına göre, Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3.526,5 TL, yoksulluk sınırı ise 10.119,8 TL olarak belirlendi.
Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre Aralık ayında Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3. 526,5 TL, yoksulluk sınırı ise 10.119,8 TL olarak tespit edildi.
Yapılan araştırmaya göre aralık ayında kasım ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 10,60’lık bir artış yaşandı. Aralık ayında Kasım ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 59 artışla patlıcan, yüzde 49,79 artışla salatalık, yüzde 44,08 artışla buğday unu, yüzde 43,87 artışla margarin; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 29,47 azalışla karnabahar, yüzde 16,31 azalışla portakal, yüzde 10,26 azalışla marul, yüzde 8,01 azalışla kırmızı turp madde fiyatlarında yaşandı.
Aralık ayında kasım ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 9,29’luk bir artış gözlenirken; aralık ayında kasım ayına göre barınma madde fiyatlarında yüzde 1,65’lik bir artış oldu. Aydınlanma madde fiyatında ise aralık ayında kasım ayına göre herhangi bir değişim gözlemlenmedi.
Salatalık - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
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İstanbul'da Aralık ayının zam şampiyonu salatalık
2 Ocak, 15:41

Ulaşım ve giyim madde fiyatlarında artış yaşandı

Aralık ayında kasım ayına göre ulaşım madde fiyatlarında yüzde 10,04’lük bir artış olduğu belirlendi. Kasım ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 42,43 artışla uçak bileti ücreti, yüzde 27,45 artışla araçların tamir ve bakımına ödenen ücretler fiyatlarında olduğu gözlendi.
Aralık ayında kasım ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 7,35’lik bir artış gözlendi. Giyim madde fiyatlarında Kasım ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 30,64 artışla örgü yünü, yüzde 16,71 artışla pamuklu kumaş, yüzde 15,27 artışla iç çamaşırı, yüzde 12,26 artışla pantolon madde fiyatlarında oldu.
Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 7,55’lik bir artış oldu. Eğitim-kültür madde fiyatlarında Kasım ayına göre değişimin yüzde 64,48 artışla yazım ve çizim kağıtları, yüzde 35,07 artışla oyun konsolu, yüzde 21,82 artışla bilgisayar ekipmanları madde fiyatlarında olduğu gözlendi.
Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 9’luk bir artış gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Kasım ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 24,21 artışla tuvalet kağıdı, yüzde 21,71 artışla hijyenik kadın bağı madde fiyatlarında olduğu tespit edildi.
Patlıcan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
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TÜİK açıkladı: İzmir'de zam şampiyonu patlıcan, en çok ucuzlayan ürün karnabahar oldu
3 Ocak, 23:22

Sağlık ve haberleşme madde fiyatlarında artış yaşandı

Aralık ayında kasım ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 5,02’lik bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 13,08 artışla tansiyon aleti, yüzde 10,35 artışla numaralı gözlük cam ve çerçevesi fiyatlarında olduğu tespit edildi.
Aralık ayında kasım ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 5,33’lük bir artış olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında Kasım ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 17,7 artışla telefon ekipmanları, yüzde 15,57 artışla telefon yedek parçaları madde fiyatlarında olduğu gözlendi.
Çevre ve su madde fiyatlarında yüzde 12,88’lik bir artış yaşandı. Çevre ve su madde fiyatlarında Kasım ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 21,64 artışla pencere(pvc), yüzde 18,43 artışla fayans madde fiyatlarında olduğu gözlendi.
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