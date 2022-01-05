https://tr.sputniknews.com/20220105/turkiyenin-yerli-otomobili-togg-abdnin-las-vegas-sehrindeki-consumer-electronic-show-fuarinda--1052445986.html

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda

ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de TOGG otomobili ilk kez uluslararası sahnede yer almaya başladı. TOGG CEO'su Gürcan... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T22:49+0300

2022-01-05T22:49+0300

2022-01-05T23:42+0300

türkiye

las vegas

togg

gürcan karakaş

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Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), ABD’nin Las Vegas kentinde bugün başlayan tüketici elektroniği fuarı olan Consumer Electronics Show’da yerini aldı. Togg CEO'su Gürcan Karakaş #CES2022 'de açılış konuşmasını yapıyor.CEO'su Gürcan Karakaş'ın konuşmasından öne çıkanlar:* Bugün Las Vegas'ta fuarda ve sosyal medyadaki canlı yayınlarında bize katıldığınız için teşekkür. Bizim planımızda yeni mobiliteyi ele alırken diğer aktörlerden bizi ayrıştıran şeylerden bahsedeceğim. Neden bu kadar uzun yol kat edip CSE'ye geldiğimizi ifade edeyim.* Bizim önceliğimizin altını çiziyor. Kasten bu tercihte bulunduk. Tüketici markamızın ilk duyurusunu da buradan yapmak istedik.* Oyunun kuralları değişmekte olduğu için şununla başlamak istiyorum; bu aslında çoğumuzun bildiği bir hikaye.* Öte yandan herkes bu yeni fırsata katılamıyor, pay alamıyor: 3 boyutta mega trendlerin değiştiğini görüyoruz. İlk kısmı teknoloji kısmı. Bağlantılı ve elektrikli kısmı. Öte yandan sosyal davranışlarda etrafımızdaki akıllı cihazlara alışıyoruz.Arabanın akıllı bir cihaza evrildiğini görüyoruz ve yeni bir yaşan alanını burada ortaya çıkıyor. Bizde ilk günden itibaren bu yaşam alanını tasarladık.* Aslında biraz da sayılarla göstermek isterim. Kar havuzlarına bakarsanız önümüzdeki birkaç yıl içinde hatta yarından sonra tasarım 4-5 sene sürüyordu, üretim imalat 4-5 sürüyordu. 2025 dediğimiz aslında çok yakın bir gelecek.* Bu sütunlarda gördüğünüz kar havuzları yeni mobilitenin alanında olacak. Bizim en başından beri niyetimiz buydu. Bu yolculuğa çıkmadan evvel biz de dünyada yaklaşık 20 şirketle bir kıyaslama yaptık. Daha başarılı olanların ana sebebi neydi, daha başarısız olanların sebebi neydi. Bunu görmek istedik.* Bir şirketin entellektüel varlığı somut varlıklarından daha önemli oluyor .Artık hangi ülkede kaç fabrikanınız, kaç çalışanınızın olduğu önemli değil.* Akıllı bir araç tasarlarsınız onun farklı olması lazım. En baştan itibaren bunu tüketici elektroniği olarak tasarlamanız gerekiyor. Yani teknoloji kısmı bağlantılı olan diye geçiyor.

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las vegas, togg, gürcan karakaş