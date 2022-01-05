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Uğur Şahin'den mRNA teknolojisi açıklaması: Bill & Melinda Gates Vakfı da destekliyor
Uğur Şahin'den mRNA teknolojisi açıklaması: Bill & Melinda Gates Vakfı da destekliyor
Fransız gazetesi Le Monde’a konuşan BioNTech’in kurucu ortaklarından Uğur Şahin, mRNA teknolojisinin detaylarını kamuoyu ile paylaştı. mRNA teknolojisinin... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T10:49+0300
2022-01-05T10:49+0300
dünya
fransa
le monde
grip aşısı
biontech
uğur şahin
mesajcı rna (mrna)
bill ve melinda gates vakfı
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Le Monde muhabirlerine röportaj veren Şahin, “mRNA, çok sayıda hastalığa karşı potansiyel olarak çare olabilir” dedi. Şahin bu teknolojinin kişiye özel tedavi yöntemi sunabileceğine dikkat çeken Şahin, bulaşıcı hastalıklar, kanser ve kronik rahatsızlıklara karşı mRNA teknolojisinin kullanılabileceğini söyledi.'Grip aşısı için çalışmalarımız devam ediyor'Sözcü gazetesinin aktardığına göre Şahin, “AIDS, verem ve sıtma gibi hastalıklara karşı aşı geliştirmek için çalışıyoruz. Bahsettiğim ilk iki hastalıkla mücadele için Bill &amp; Melinda Gates Vakfı’ndan destek alıyoruz. Şu an bütün projeler klinik inceleme öncesi süreçte. Partnerimiz Pfizer ile birlikte klinik geliştirme aşamasında olan influenza (grip) aşısı için çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz 2022 yılının sonuna kadar sıtma ve verem (tüberküloz) için klinik testlere başlamak. Bunlara ek olarak 10 farklı hastalık için de klinik inceleme öncesi süreci başlatmak istiyoruz” dedi.Şu an kullanılan grip aşılarının yeteri kadar T hücresi üretmediğini söyleyen Şahin, “Şu an kullanılan aşılar CD8 T hücresi üretmiyor. Fakat yapılan araştırmalar CD8 T-hücrelerinin influenzanın oluşumunu engellemede kritik bir rolü olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla T-hücresinin tepkisini yakından inceliyoruz” dedi.Şahin, mRNA aşılarının daha hızlı ve daha kısa sürede üretilebildiğini söylerken, bu sayede en güncel araştırma sonuçlarına göre daha doğru bir aşı formülü yapılabildiğine dikkat çekti.
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fransa, le monde, grip aşısı, biontech , uğur şahin, mesajcı rna (mrna), bill ve melinda gates vakfı

Uğur Şahin'den mRNA teknolojisi açıklaması: Bill & Melinda Gates Vakfı da destekliyor

10:49 05.01.2022
© AA / Abdulhamid HoşbaşUğur Şahin ve Özlem Türeci
Uğur Şahin ve Özlem Türeci - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© AA / Abdulhamid Hoşbaş
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Fransız gazetesi Le Monde’a konuşan BioNTech’in kurucu ortaklarından Uğur Şahin, mRNA teknolojisinin detaylarını kamuoyu ile paylaştı. mRNA teknolojisinin birçok hastalıkla mücadelede kullanılabileceğini belirten Şahin, bunun da Bill & Melinda Gates Vakfı'nca desteklendiğini dile getirdi.
Le Monde muhabirlerine röportaj veren Şahin, “mRNA, çok sayıda hastalığa karşı potansiyel olarak çare olabilir” dedi. Şahin bu teknolojinin kişiye özel tedavi yöntemi sunabileceğine dikkat çeken Şahin, bulaşıcı hastalıklar, kanser ve kronik rahatsızlıklara karşı mRNA teknolojisinin kullanılabileceğini söyledi.

'Grip aşısı için çalışmalarımız devam ediyor'

Sözcü gazetesinin aktardığına göre Şahin, “AIDS, verem ve sıtma gibi hastalıklara karşı aşı geliştirmek için çalışıyoruz. Bahsettiğim ilk iki hastalıkla mücadele için Bill & Melinda Gates Vakfı’ndan destek alıyoruz. Şu an bütün projeler klinik inceleme öncesi süreçte. Partnerimiz Pfizer ile birlikte klinik geliştirme aşamasında olan influenza (grip) aşısı için çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz 2022 yılının sonuna kadar sıtma ve verem (tüberküloz) için klinik testlere başlamak. Bunlara ek olarak 10 farklı hastalık için de klinik inceleme öncesi süreci başlatmak istiyoruz” dedi.
Şu an kullanılan grip aşılarının yeteri kadar T hücresi üretmediğini söyleyen Şahin, “Şu an kullanılan aşılar CD8 T hücresi üretmiyor. Fakat yapılan araştırmalar CD8 T-hücrelerinin influenzanın oluşumunu engellemede kritik bir rolü olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla T-hücresinin tepkisini yakından inceliyoruz” dedi.
Şahin, mRNA aşılarının daha hızlı ve daha kısa sürede üretilebildiğini söylerken, bu sayede en güncel araştırma sonuçlarına göre daha doğru bir aşı formülü yapılabildiğine dikkat çekti.
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