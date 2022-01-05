https://tr.sputniknews.com/20220105/uluslararasi-enerji-ajansi-baskani-birola-legion-dhonneur-nisani-1052421977.html

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol'a 'Legion d'Honneur' nişanı

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol'a 'Legion d'Honneur' nişanı

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıları nedeniyle Fransa'nın en üst düzey devlet nişanı olan Legion d'Honneur'e... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T11:41+0300

2022-01-05T11:41+0300

2022-01-05T11:43+0300

dünya

fransa

fatih birol

uluslararası enerji ajansı

iklim değişikliği

legion d'honneur

paris anlaşması

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Fransa tarafından Napoleon Bonaparte döneminden itibaren tüm dünyada üstün başarılı kişileri ödüllendirmek amacıyla verilen ve Fransa'nın en prestijli devlet nişanı kabul edilen 'Officier dans L'Ordre National de la Legion d'Honneur' ile ödüllendirilen Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, bu ödülün kendisini gururlandırdığını belirtti. Birol, 2015'te imzalanan ve halihazırda 190'ın üzerinde ülkenin onayladığı Paris Anlaşması'nın hedeflerinin başarılması için çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "Paris Anlaşması, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan en önemli anlaşma. Bu anlaşmanın amacı, iklim krizinin önüne geçmek. Biz geçen sene Paris Anlaşması hedeflerinin hayata geçmesi için küresel enerji sektöründe hangi somut adımlar atılması gerektiğini ve bu adımlara dair bir yol haritası çizdik" diye konuştu. Bu yol haritasında dünyadaki enerji sektörünü nasıl değiştirmek gerektiğini ve sektörün Paris Anlaşması hedefleriyle nasıl uyumlu hale geleceğini analiz ettiklerini aktaran Birol, şöyle konuştu: "Bu analizin yanı sıra bir yandan Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmaya çalışırken aynı zamanda enerji fiyatları nasıl makul bir düzeyde tutulabilir ve enerji güvenliği nasıl sağlanabilir diye bu çalışmaları yaptık. Paris Anlaşması taahhütlerini yerine getirirken konuya gelişmekte olan ülkelerin penceresinden baktık. Yaptığımız bu çalışmalar devlet nişanına layık görülmemizi sağladığı için de çok mutluyum." Birol, TIME dergisi tarafından 2021'de de dünyanın en etkili 100 kişisi listesindeki tek Türk olmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210916/time-dergisinin-dunyanin-en-etkili-100-kisisi-listesinde-tek-turk-isim-iea-baskani-fatih-birol-1048947207.html

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fransa, fatih birol, uluslararası enerji ajansı, iklim değişikliği, legion d'honneur, paris anlaşması