Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20220105/veteriner-nural-yasakli-irklar-omur-boyu-5-10-metrekarelik-kafeste-yasamak-zorunda-kaliyorlar-1052440683.html
Veteriner Nural: Yasaklı ırklar, ömür boyu 5-10 metrekarelik kafeste yaşamak zorunda kalacak
Veteriner Nural: Yasaklı ırklar, ömür boyu 5-10 metrekarelik kafeste yaşamak zorunda kalacak
Edirne'de Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki yasaklı ırktan 10 köpek, ömür boyu burada yaşam sürecek. Veteriner hekim Hasan Nural... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T18:27+0300
2022-01-05T18:32+0300
edirne
köpek
kısırlaştırma
sokak köpeği
pitbull
ırk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1052052609_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_546f32ca1c45d628bf57c3535c7e9fe9.jpg
‘Tehlikeli ırk’ diye belirlenen köpekler için son kısırlaştırma tarihi 14 Ocak 2022 olarak belirlendi. 'Hayvanları Koruma Kanunu'na göre bu hayvanlar, veteriner kliniklerinde kısırlaştırılacak ve mikroçip takılacak. Bu kurala uymayanlara 11 bin, hayvanları sokağa terk edenlere ise 30 bin lira idari para cezası kesilecek.Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 150 köpekten 10’u, sahiplerinin suça karışması veya terk etmeleri nedeniyle ömür boyu misafir edilecek. Barınak görevlileri ise yasanın 'yasaklı ırk' olarak kabul ettiği, iadesi mümkün olmayan köpeklerin günlük bakımını yaparak sağlıklı kalmalarını sağlıyor.Keşan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde veteriner hekim Hasan Nural, barınakta sürekli bakılan yasaklı ırk 10 köpek olduğunu belirterek, "Pitbull ve Dogo Argentino olmak üzere elimizde 10 köpek var. Bu hayvanları kafeslerine tek başlarına koyuyoruz. Yanına bir hayvan koyamıyoruz çünkü kavga ediyorlar. Ömür boyu 5-10 metrekarelik bir kafeste yaşamak zorunda kalıyorlar. Hayvan için bu iyi bir şey değil ama mevzuat böyle olduğu için yapabileceğimiz bir şey yok" dedi.
edirne
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1052052609_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_581ec83611a312bb8a510251c89f2b04.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
edirne, köpek, kısırlaştırma, sokak köpeği, pitbull, ırk

Veteriner Nural: Yasaklı ırklar, ömür boyu 5-10 metrekarelik kafeste yaşamak zorunda kalacak

18:27 05.01.2022 (güncellendi: 18:32 05.01.2022)
© AApitbull
pitbull - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© AA
Abone ol
Edirne'de Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki yasaklı ırktan 10 köpek, ömür boyu burada yaşam sürecek. Veteriner hekim Hasan Nural "Ömür boyu 5-10 metrekarelik kafeste yaşamak zorunda kalıyorlar. Hayvan için bu iyi bir şey değil ama mevzuat böyle" dedi.
‘Tehlikeli ırk’ diye belirlenen köpekler için son kısırlaştırma tarihi 14 Ocak 2022 olarak belirlendi. 'Hayvanları Koruma Kanunu'na göre bu hayvanlar, veteriner kliniklerinde kısırlaştırılacak ve mikroçip takılacak. Bu kurala uymayanlara 11 bin, hayvanları sokağa terk edenlere ise 30 bin lira idari para cezası kesilecek.

Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 150 köpekten 10’u, sahiplerinin suça karışması veya terk etmeleri nedeniyle ömür boyu misafir edilecek. Barınak görevlileri ise yasanın 'yasaklı ırk' olarak kabul ettiği, iadesi mümkün olmayan köpeklerin günlük bakımını yaparak sağlıklı kalmalarını sağlıyor.
Keşan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde veteriner hekim Hasan Nural, barınakta sürekli bakılan yasaklı ırk 10 köpek olduğunu belirterek, "Pitbull ve Dogo Argentino olmak üzere elimizde 10 köpek var. Bu hayvanları kafeslerine tek başlarına koyuyoruz. Yanına bir hayvan koyamıyoruz çünkü kavga ediyorlar. Ömür boyu 5-10 metrekarelik bir kafeste yaşamak zorunda kalıyorlar. Hayvan için bu iyi bir şey değil ama mevzuat böyle olduğu için yapabileceğimiz bir şey yok" dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:02Mercedes Benz, dünya çapında 800 binden fazla aracı arıza nedeniyle geri çağırdı
19:01AK Partili Akbaşoğlu: Toplumsal kaos oluşturma yaklaşımını sergiliyorlar
18:53Blinken: Eski Bosna Hersek yöneticilerinin ABD'ye girişi yasaklandı
18:48Bekir Bozdağ: Kuran öğrenimine karşı çıkmak, Ortaçağ zihniyetinin CHP’de tezahürüdür
18:40ABD'de toplu konut dairelerinde yangın: 13 ölü
18:34Tanju Özcan kendisine 'zeka yoksunusunuz’ diyen AK Partili Akbay'ı toplantıdan dışarı çıkarttırdı
18:27Veteriner Nural: Yasaklı ırklar, ömür boyu 5-10 metrekarelik kafeste yaşamak zorunda kalacak
18:25Eczacı Kılınç: Ücretsiz olsun diye mücadele ederken, şu an parasıyla dahi HPV aşısına ulaşamıyoruz
18:12The Weeknd çatı katını 22.5 milyon dolara satıyor
18:07e-Devlet'te trafik kazası tutanak hizmeti başladı
18:05Reuters: ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Feltman görevi bırakıyor, yerine Satterfield geçecek
17:59Türkiye’de 4 kişilik ailenin açlık sınırı 3.526,5 TL, yoksulluk sınırı ise 10.119,8 TL oldu
17:56'Türkiye Ekonomisinin Çöküşü' adlı tweet serisi NFT olarak satışa çıkartıldı
17:46Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Hak-İş heyetini kabul etti
17:46Faik Öztrak: Tüketiciye görülmemiş bir tsunami geliyor, çok büyük bir sosyal felaket kapıda
17:38Tanju Özcan’dan Kılıçdaroğlu’na ‘cumhurbaşkanı adaylığı’ yanıtı: Bolu'da meclis çoğunluğu da bizde
17:36Haberleşme masrafı aile başına yıllık 4 bin 200 lirayı aştı: Bin lirası vergi
17:25Fenerbahçe, taraftarlarından gelen tepkiler sonrası bilet fiyatlarında indirime gitti
17:24Sevgilisinin evinde başkasına ait tampon bulan kadın, firmayla temasa geçip üretim tarihini sordu
17:16Karısına yumruk atarak merdivenden yuvarladı