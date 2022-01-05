https://tr.sputniknews.com/20220105/veteriner-nural-yasakli-irklar-omur-boyu-5-10-metrekarelik-kafeste-yasamak-zorunda-kaliyorlar-1052440683.html

Veteriner Nural: Yasaklı ırklar, ömür boyu 5-10 metrekarelik kafeste yaşamak zorunda kalacak

Veteriner Nural: Yasaklı ırklar, ömür boyu 5-10 metrekarelik kafeste yaşamak zorunda kalacak

Edirne'de Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki yasaklı ırktan 10 köpek, ömür boyu burada yaşam sürecek. Veteriner hekim Hasan Nural... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T18:27+0300

2022-01-05T18:27+0300

2022-01-05T18:32+0300

edirne

köpek

kısırlaştırma

sokak köpeği

pitbull

ırk

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‘Tehlikeli ırk’ diye belirlenen köpekler için son kısırlaştırma tarihi 14 Ocak 2022 olarak belirlendi. 'Hayvanları Koruma Kanunu'na göre bu hayvanlar, veteriner kliniklerinde kısırlaştırılacak ve mikroçip takılacak. Bu kurala uymayanlara 11 bin, hayvanları sokağa terk edenlere ise 30 bin lira idari para cezası kesilecek.Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 150 köpekten 10’u, sahiplerinin suça karışması veya terk etmeleri nedeniyle ömür boyu misafir edilecek. Barınak görevlileri ise yasanın 'yasaklı ırk' olarak kabul ettiği, iadesi mümkün olmayan köpeklerin günlük bakımını yaparak sağlıklı kalmalarını sağlıyor.Keşan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde veteriner hekim Hasan Nural, barınakta sürekli bakılan yasaklı ırk 10 köpek olduğunu belirterek, "Pitbull ve Dogo Argentino olmak üzere elimizde 10 köpek var. Bu hayvanları kafeslerine tek başlarına koyuyoruz. Yanına bir hayvan koyamıyoruz çünkü kavga ediyorlar. Ömür boyu 5-10 metrekarelik bir kafeste yaşamak zorunda kalıyorlar. Hayvan için bu iyi bir şey değil ama mevzuat böyle olduğu için yapabileceğimiz bir şey yok" dedi.

edirne

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edirne, köpek, kısırlaştırma, sokak köpeği, pitbull, ırk