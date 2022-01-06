https://tr.sputniknews.com/20220106/20-yildir-kacan-zanli-maske-yasagini-cigneyince-yakalandi-1052450774.html

20 yıldır kaçan zanlı maske yasağını çiğneyince yakalandı

20 yıldır kaçan zanlı maske yasağını çiğneyince yakalandı

Polonya'da 20 yıldır aranan cinayet hükümlüsü, COVID-19 salgını nedeniyle uygulanan maske yasağını delince yakayı ele verdi. 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T01:38+0300

2022-01-06T01:38+0300

2022-01-06T01:38+0300

koronavirüs

polonya

maske

koronavirüs

kovid-19

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Polonya'da Varşova polis müfettişi Elwira Kozlowska, başkentin kuzeydoğusundaki Bielany'de bir dükkanda maskesiz gezdiği için gözaltına alınan kişinin, cinayet suçundan 25 yıl hapis cezası almış bir mahkum olduğunu açıkladı.45 yaşındaki hükümlü cezaevine nakledildi.Firari katilin, 2002 yılında bir kişiyi öldürüp parçalara ayırmak ve kurbanın etlerini yemekten mahkum olduğu açıklandı.

polonya

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

polonya, maske, koronavirüs, kovid-19