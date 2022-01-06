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20 yıldır kaçan zanlı maske yasağını çiğneyince yakalandı
20 yıldır kaçan zanlı maske yasağını çiğneyince yakalandı
Polonya'da 20 yıldır aranan cinayet hükümlüsü, COVID-19 salgını nedeniyle uygulanan maske yasağını delince yakayı ele verdi. 06.01.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
polonya
maske
koronavirüs
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Polonya'da Varşova polis müfettişi Elwira Kozlowska, başkentin kuzeydoğusundaki Bielany'de bir dükkanda maskesiz gezdiği için gözaltına alınan kişinin, cinayet suçundan 25 yıl hapis cezası almış bir mahkum olduğunu açıkladı.45 yaşındaki hükümlü cezaevine nakledildi.Firari katilin, 2002 yılında bir kişiyi öldürüp parçalara ayırmak ve kurbanın etlerini yemekten mahkum olduğu açıklandı.
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polonya, maske, koronavirüs, kovid-19

20 yıldır kaçan zanlı maske yasağını çiğneyince yakalandı

01:38 06.01.2022
© SputnikKoronavirüs, maske
Koronavirüs, maske - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© Sputnik
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Polonya'da 20 yıldır aranan cinayet hükümlüsü, COVID-19 salgını nedeniyle uygulanan maske yasağını delince yakayı ele verdi.
Polonya'da Varşova polis müfettişi Elwira Kozlowska, başkentin kuzeydoğusundaki Bielany'de bir dükkanda maskesiz gezdiği için gözaltına alınan kişinin, cinayet suçundan 25 yıl hapis cezası almış bir mahkum olduğunu açıkladı.
45 yaşındaki hükümlü cezaevine nakledildi.
Firari katilin, 2002 yılında bir kişiyi öldürüp parçalara ayırmak ve kurbanın etlerini yemekten mahkum olduğu açıklandı.
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