https://tr.sputniknews.com/20220106/2022-erkekler-kainat-guzeli-darya-kamil-elestirilere-yanit-verdi-kiskanclik-yapmanin-anlami-yok-1052473135.html
2022 Erkekler Kainat Güzeli Darya Kamil eleştirilere yanıt verdi: 'Kıskançlık yapmanın anlamı yok'
2022 Erkekler Kainat Güzeli Darya Kamil eleştirilere yanıt verdi: 'Kıskançlık yapmanın anlamı yok'
Irak'ta düzenlenen 2022 Mr. Intercontinental yarışmasının birincisi Kerküklü Darya Kamil, "Bazı insanların benim hakkında ne dedikleri umurumda değil. Boş yere... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T16:33+0300
2022-01-06T16:33+0300
2022-01-06T16:36+0300
irak
yaşam
kainat güzeli yarışması
kıskançlık
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Irak'ta düzenlenen 2022 Mr. Intercontinental adlı güzellik yarışmasının birincisi Darya Kamil oldu. 15 ülkenin katıldığı yarışmada Kerküklü sporcu ve hekim Darya Kamil, birinciliğe layık görüldü.Aynı zamanda Kerkük Spor Hekimliği Birliği Başkanı olan Darya Kamil'in birinciliği sosyal medyada gündem oldu.Kamil'in birinciliği sosyal medyada tartışmalara sebep oldu. Darya Kamil'i beğenmeyenler, ‘Peki bundan kainatın haberi var mı?’, ‘Belki de iç güzelliğine bakmışlardır’, ‘Korona nedeniyle yarışmaya kimse katılmamış mı?’ ve ‘Kainatın dengesi bozuldu’ şeklinde yorumlarda bulundu.‘Ne dedikleri umurumda değil’Snob Magazin'den gazeteci Arif Hür'e konuşan Darya Kamil, kendisini eleştirenlere yanıt verdi. Kamil, "Kendini bilmez bazı insanların benim hakkında ne dedikleri umurumda değil. 'Torpil' iması yapanlara sadece gülüyorum" dedi.'Disiplinli ve tutarlı bir şekilde çalıştım'Sözlerini sürdüren Kamil, "Küçük yaşlardan itibaren disiplinli ve tutarlı bir şekilde çalıştım ve başardım. Boş yere kıskançlık yapmanın bir anlamı yok. Bu unvanı kazandığım için mutluyum" ifadelerini kullandı.‘Gençlerin alkol ve uyuşturucudan uzak durması için çabalıyorum’Kerkük Spor Hekimliği Birliği Başkanı olan Darya Kamil, gençlerin küçük yaşlardan itibaren spora başlaması için elinden geleni yaptığını da söyledi."Arap dünyasındaki gençlere iyi örnek olmak istiyorum" diyen Kamil, sözlerine şöyle devam etti:
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irak, kainat güzeli yarışması, kıskançlık
2022 Erkekler Kainat Güzeli Darya Kamil eleştirilere yanıt verdi: 'Kıskançlık yapmanın anlamı yok'
16:33 06.01.2022 (güncellendi: 16:36 06.01.2022)
Irak'ta düzenlenen 2022 Mr. Intercontinental yarışmasının birincisi Kerküklü Darya Kamil, "Bazı insanların benim hakkında ne dedikleri umurumda değil. Boş yere kıskançlık yapmanın bir anlamı yok" diyerek eleştirilere yanıt verdi.
Irak'ta düzenlenen 2022 Mr. Intercontinental adlı güzellik yarışmasının birincisi Darya Kamil oldu. 15 ülkenin katıldığı yarışmada Kerküklü sporcu ve hekim Darya Kamil, birinciliğe layık görüldü.
Aynı zamanda Kerkük Spor Hekimliği Birliği Başkanı olan Darya Kamil'in birinciliği sosyal medyada gündem oldu.
Kamil'in birinciliği sosyal medyada tartışmalara sebep oldu. Darya Kamil'i beğenmeyenler, ‘Peki bundan kainatın haberi var mı?’, ‘Belki de iç güzelliğine bakmışlardır’, ‘Korona nedeniyle yarışmaya kimse katılmamış mı?’ ve ‘Kainatın dengesi bozuldu’ şeklinde yorumlarda bulundu.
‘Ne dedikleri umurumda değil’
Snob Magazin
'den gazeteci Arif Hür'e konuşan Darya Kamil, kendisini eleştirenlere yanıt verdi. Kamil, "Kendini bilmez bazı insanların benim hakkında ne dedikleri umurumda değil. 'Torpil' iması yapanlara sadece gülüyorum" dedi.
'Disiplinli ve tutarlı bir şekilde çalıştım'
Sözlerini sürdüren Kamil, "Küçük yaşlardan itibaren disiplinli ve tutarlı bir şekilde çalıştım ve başardım. Boş yere kıskançlık yapmanın bir anlamı yok. Bu unvanı kazandığım için mutluyum" ifadelerini kullandı.
‘Gençlerin alkol ve uyuşturucudan uzak durması için çabalıyorum’
Kerkük Spor Hekimliği Birliği Başkanı olan Darya Kamil, gençlerin küçük yaşlardan itibaren spora başlaması için elinden geleni yaptığını da söyledi.
"Arap dünyasındaki gençlere iyi örnek olmak istiyorum" diyen Kamil, sözlerine şöyle devam etti:
"Gençlerin uyuşturucu ve alkolden uzak durması için çabalıyorum. Benim en büyük hayallerim arasında spor alanında iz bırakabilmek, yoksullara ve yetimlere yardım etmek yer alıyor."