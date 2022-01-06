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ABD'de 12-15 yaş grubu için Kovid-19'un destek aşıları tavsiye edildi
ABD'de 12-15 yaş grubu için Kovid-19'un destek aşıları tavsiye edildi
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) panelinde, tam aşılanmış 12-15 yaş arası çocuklara Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşısının takviye dozu yapılması... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T03:41+0300
2022-01-06T03:41+0300
koronavirüs
çocuk
pfizer
takviye
kovid-19
biontech
koronavirüs aşısı
abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)
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CDC danışma kurulu üyesi bilim insanlarının katıldığı panelde, Kovid-19 salgınına karşı ilk iki doz aşılarını yaptırmış 12-15 yaş arası çocukların 5 ay sonra Pfizer/BioNTech destek aşısı yaptırmaları faydalı bulundu.Panele katılan 14 bilim insanından 13'ünün desteklediği kararın uygulamaya geçmesi için son aşama olarak CDC Direktörü Rochelle Walensky'nin imzası beklenecek.CDC panelinde, tavsiye kararının imzadan geçmesi durumunda, ikinci doz aşıdan sonra 5 ayı geride bırakmış yaklaşık 5 milyon çocuğun ek dozlar için hemen uygun olacağı belirtildi.Ayrıca panelde, 12-15 yaşındakiler için bağışıklığın aslında yaşlılarda olduğu gibi azaldığı, destek aşılarının Kovid-19'un Omicron varyantına karşı koruma oranını yüzde 80'e kadar çıkarabildiği bilgisi paylaşıldı.Pfizer/BioNTech Kovid-19'un destek aşısına, 12-15 yaş arası çocuklar için pazartesi günü FDA tarafından acil kullanım izni verilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220103/abdde-12-15-yas-grubu-icin-pfizer-biontech-takviye-asisina-onay-verildi-1052368305.html
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çocuk, pfizer, takviye, kovid-19, biontech , koronavirüs aşısı, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)

ABD'de 12-15 yaş grubu için Kovid-19'un destek aşıları tavsiye edildi

03:41 06.01.2022
© REUTERS / Lukas BarthPfizer - koronavirüs aşısı
Pfizer - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© REUTERS / Lukas Barth
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) panelinde, tam aşılanmış 12-15 yaş arası çocuklara Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşısının takviye dozu yapılması tavsiye edildi.
CDC danışma kurulu üyesi bilim insanlarının katıldığı panelde, Kovid-19 salgınına karşı ilk iki doz aşılarını yaptırmış 12-15 yaş arası çocukların 5 ay sonra Pfizer/BioNTech destek aşısı yaptırmaları faydalı bulundu.
Panele katılan 14 bilim insanından 13'ünün desteklediği kararın uygulamaya geçmesi için son aşama olarak CDC Direktörü Rochelle Walensky'nin imzası beklenecek.
CDC panelinde, tavsiye kararının imzadan geçmesi durumunda, ikinci doz aşıdan sonra 5 ayı geride bırakmış yaklaşık 5 milyon çocuğun ek dozlar için hemen uygun olacağı belirtildi.
Ayrıca panelde, 12-15 yaşındakiler için bağışıklığın aslında yaşlılarda olduğu gibi azaldığı, destek aşılarının Kovid-19'un Omicron varyantına karşı koruma oranını yüzde 80'e kadar çıkarabildiği bilgisi paylaşıldı.
Pfizer/BioNTech Kovid-19'un destek aşısına, 12-15 yaş arası çocuklar için pazartesi günü FDA tarafından acil kullanım izni verilmişti.
Pfizer - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
KORONAVİRÜS
ABD'de 12-15 yaş grubu için Pfizer-BioNTech takviye aşısına onay verildi
3 Ocak, 21:49
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