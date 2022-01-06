https://tr.sputniknews.com/20220106/abdde-12-15-yas-grubu-icin-kovid-19un-destek-asilari-tavsiye-edildi-1052451792.html

ABD'de 12-15 yaş grubu için Kovid-19'un destek aşıları tavsiye edildi

ABD'de 12-15 yaş grubu için Kovid-19'un destek aşıları tavsiye edildi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) panelinde, tam aşılanmış 12-15 yaş arası çocuklara Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşısının takviye dozu yapılması... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T03:41+0300

2022-01-06T03:41+0300

2022-01-06T03:41+0300

koronavirüs

çocuk

pfizer

takviye

kovid-19

biontech

koronavirüs aşısı

abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)

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CDC danışma kurulu üyesi bilim insanlarının katıldığı panelde, Kovid-19 salgınına karşı ilk iki doz aşılarını yaptırmış 12-15 yaş arası çocukların 5 ay sonra Pfizer/BioNTech destek aşısı yaptırmaları faydalı bulundu.Panele katılan 14 bilim insanından 13'ünün desteklediği kararın uygulamaya geçmesi için son aşama olarak CDC Direktörü Rochelle Walensky'nin imzası beklenecek.CDC panelinde, tavsiye kararının imzadan geçmesi durumunda, ikinci doz aşıdan sonra 5 ayı geride bırakmış yaklaşık 5 milyon çocuğun ek dozlar için hemen uygun olacağı belirtildi.Ayrıca panelde, 12-15 yaşındakiler için bağışıklığın aslında yaşlılarda olduğu gibi azaldığı, destek aşılarının Kovid-19'un Omicron varyantına karşı koruma oranını yüzde 80'e kadar çıkarabildiği bilgisi paylaşıldı.Pfizer/BioNTech Kovid-19'un destek aşısına, 12-15 yaş arası çocuklar için pazartesi günü FDA tarafından acil kullanım izni verilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220103/abdde-12-15-yas-grubu-icin-pfizer-biontech-takviye-asisina-onay-verildi-1052368305.html

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çocuk, pfizer, takviye, kovid-19, biontech , koronavirüs aşısı, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)