https://tr.sputniknews.com/20220106/abdde-temsilciler-meclisi-uyesi-oglunun-basketbol-macinda-hakemin-pantolonunu-indirmeye-calisti-1052472003.html
ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi, oğlunun basketbol maçında hakemin pantolonunu indirmeye çalıştı
ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi, oğlunun basketbol maçında hakemin pantolonunu indirmeye çalıştı
ABD'li Temsilciler Meclisi üyesi, oğlunun oynadığı basketbol maçında sinirlenip hakemin pantolonunu indirmeye çalıştı. Tepki çeken üye, daha sonra özür... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T16:04+0300
2022-01-06T16:04+0300
2022-01-06T16:04+0300
dünya
abd
basketbol
tennessee
kavga
özür
hakem
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ABD'nin Tennessee eyaletinde Temsilciler Meclisi Üyesi Jeremy Faison, liselerarası bir basketbol maçında hakeme sinirlenip pantolonunu indirmeye çalıştı.Olay, Providence Academy'nin, kendi evinde Faison'un oğlunun da yer aldığı Lakeway Christian'a karşı oynadığı maçta yaşandı. Karşılaşma esnasında oyuncuların topu ele geçirme mücadelesi sırasında itekleşme yaşanınca, iki oyuncuya sportmenlik dışı davranıştan dolayı teknik faul verildi. Bunun üzerine sinirlenerek sahaya giren Faison'a sahayı terk etmesi söylendiğinde ise, hakeme "Bana sahayı terk etmemi söyleyemezsin, bu senin hatandı" diyerek hakemin pantolonunu indirmeye çalıştı. Olayın sosyal medyada yayılması üzerine bir özür açıklaması yayınlayan Faison, şunları söyledi: "Yıllarca bir ebeveynin bir spor müsabakasında öfkesini kaybetmesinin ne kadar yanlış olduğunu düşündüm. Hristiyanlığa uygun değil, olgun bir davranış değil ve çocuk için utanç verici.Maalesef bu gece aptal gibi davrandım ve bir hakeme sinirlendim. Benimle dövüşmesini istiyordum. Kontrolümü tamamen kaybettim ve spor salonundan atıldım, tamamen aptalcaydı. Rasyonel düşüncelerin önüne geçen duygular asla iyi değildir. Umarım hakemi bulabilir ve af dileyebilirim."
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abd, basketbol, tennessee, kavga, özür, hakem
ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi, oğlunun basketbol maçında hakemin pantolonunu indirmeye çalıştı
ABD'li Temsilciler Meclisi üyesi, oğlunun oynadığı basketbol maçında sinirlenip hakemin pantolonunu indirmeye çalıştı. Tepki çeken üye, daha sonra özür açıklaması yayınladı.
ABD'nin Tennessee eyaletinde Temsilciler Meclisi Üyesi Jeremy Faison, liselerarası bir basketbol maçında hakeme sinirlenip pantolonunu indirmeye çalıştı.
Olay, Providence Academy'nin, kendi evinde Faison'un oğlunun da yer aldığı Lakeway Christian'a karşı oynadığı maçta yaşandı.
Karşılaşma esnasında oyuncuların topu ele geçirme mücadelesi sırasında itekleşme yaşanınca, iki oyuncuya sportmenlik dışı davranıştan dolayı teknik faul verildi.
Bunun üzerine sinirlenerek sahaya giren Faison'a sahayı terk etmesi söylendiğinde ise, hakeme "Bana sahayı terk etmemi söyleyemezsin, bu senin hatandı" diyerek hakemin pantolonunu indirmeye çalıştı.
Olayın sosyal medyada yayılması üzerine bir özür açıklaması yayınlayan Faison, şunları söyledi:
"Yıllarca bir ebeveynin bir spor müsabakasında öfkesini kaybetmesinin ne kadar yanlış olduğunu düşündüm. Hristiyanlığa uygun değil, olgun bir davranış değil ve çocuk için utanç verici.
Maalesef bu gece aptal gibi davrandım ve bir hakeme sinirlendim. Benimle dövüşmesini istiyordum. Kontrolümü tamamen kaybettim ve spor salonundan atıldım, tamamen aptalcaydı. Rasyonel düşüncelerin önüne geçen duygular asla iyi değildir. Umarım hakemi bulabilir ve af dileyebilirim."