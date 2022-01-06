ABD'den Kübalı 8 yetkiliye yaptırım

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başkan Joe Biden yönetiminin 8 Kübalı yetkiliye yaptırım uygulama kararı aldığını söyledi.Blinken, yaptığı açıklamada, "Barışçıl protestoculara verilen ağır ve adil olmayan cezalar nedeniyle Dışişleri Bakanlığı, bugün Küba halkının sesini baskı, haksız tutuklamalar ve ağır hapis cezaları yoluyla susturma girişimlerine karışan 8 Kübalı yetkiliye vize kısıtlamaları getirmek üzere adımlar attı" ifadelerini kullandı.Blinken, yaptırım uygulanan yetkililerin isimlerini belirtmedi.Kararın 11 Temmuz'da gerçekleştirilen protestolara katılanların tutuklanması, cezalandırılması ve hapse atılmasıyla ilgili olduğunu ifade eden ABD'li bakan, ayrıca yaklaşık 600 Kübalı protestocunun halihazırda cezaevinde olduğunu ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Washington yönetiminin Kübalı 8 yetkiliye vize kısıtlaması getirdiğini duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başkan Joe Biden yönetiminin 8 Kübalı yetkiliye yaptırım uygulama kararı aldığını söyledi.
Blinken, yaptığı açıklamada, "Barışçıl protestoculara verilen ağır ve adil olmayan cezalar nedeniyle Dışişleri Bakanlığı, bugün Küba halkının sesini baskı, haksız tutuklamalar ve ağır hapis cezaları yoluyla susturma girişimlerine karışan 8 Kübalı yetkiliye vize kısıtlamaları getirmek üzere adımlar attı" ifadelerini kullandı.
Blinken, yaptırım uygulanan yetkililerin isimlerini belirtmedi.
Kararın 11 Temmuz'da gerçekleştirilen protestolara katılanların tutuklanması, cezalandırılması ve hapse atılmasıyla ilgili olduğunu ifade eden ABD'li bakan, ayrıca yaklaşık 600 Kübalı protestocunun halihazırda cezaevinde olduğunu ifade etti.