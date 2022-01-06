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https://tr.sputniknews.com/20220106/abdden-kubali-8-yetkiliye-yaptirim-1052484401.html
ABD'den Kübalı 8 yetkiliye yaptırım
ABD'den Kübalı 8 yetkiliye yaptırım
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Washington yönetiminin Kübalı 8 yetkiliye vize kısıtlaması getirdiğini duyurdu. 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T23:49+0300
2022-01-06T23:49+0300
dünya
abd
küba
antony blinken
protesto
yaptırım
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başkan Joe Biden yönetiminin 8 Kübalı yetkiliye yaptırım uygulama kararı aldığını söyledi.Blinken, yaptığı açıklamada, "Barışçıl protestoculara verilen ağır ve adil olmayan cezalar nedeniyle Dışişleri Bakanlığı, bugün Küba halkının sesini baskı, haksız tutuklamalar ve ağır hapis cezaları yoluyla susturma girişimlerine karışan 8 Kübalı yetkiliye vize kısıtlamaları getirmek üzere adımlar attı" ifadelerini kullandı.Blinken, yaptırım uygulanan yetkililerin isimlerini belirtmedi.Kararın 11 Temmuz'da gerçekleştirilen protestolara katılanların tutuklanması, cezalandırılması ve hapse atılmasıyla ilgili olduğunu ifade eden ABD'li bakan, ayrıca yaklaşık 600 Kübalı protestocunun halihazırda cezaevinde olduğunu ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20210820/abdden-kubali-yetkililere-hukumet-karsiti-protestoculara-siddet-gerekcesiyle-yaptirim-1048176453.html
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abd, küba, antony blinken, protesto, yaptırım

ABD'den Kübalı 8 yetkiliye yaptırım

23:49 06.01.2022
© REUTERS / Octavio JonesKüba - protesto
Küba - protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© REUTERS / Octavio Jones
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Washington yönetiminin Kübalı 8 yetkiliye vize kısıtlaması getirdiğini duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başkan Joe Biden yönetiminin 8 Kübalı yetkiliye yaptırım uygulama kararı aldığını söyledi.
Blinken, yaptığı açıklamada, "Barışçıl protestoculara verilen ağır ve adil olmayan cezalar nedeniyle Dışişleri Bakanlığı, bugün Küba halkının sesini baskı, haksız tutuklamalar ve ağır hapis cezaları yoluyla susturma girişimlerine karışan 8 Kübalı yetkiliye vize kısıtlamaları getirmek üzere adımlar attı" ifadelerini kullandı.
Blinken, yaptırım uygulanan yetkililerin isimlerini belirtmedi.
Kararın 11 Temmuz'da gerçekleştirilen protestolara katılanların tutuklanması, cezalandırılması ve hapse atılmasıyla ilgili olduğunu ifade eden ABD'li bakan, ayrıca yaklaşık 600 Kübalı protestocunun halihazırda cezaevinde olduğunu ifade etti.
Küba'da protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
DÜNYA
ABD'den Kübalı yetkililere, 'hükümet karşıtı protestoculara şiddet' gerekçesiyle yaptırım
20 Ağustos 2021, 01:06
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