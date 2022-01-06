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AK Parti ekonomi kurmayları: 23 milyon konut abonesi 150 kilovatsaatin altında elektrik tüketiyor
AK Parti ekonomi kurmayları: 23 milyon konut abonesi 150 kilovatsaatin altında elektrik tüketiyor
AK Parti ekonomi kurmayları, "38 milyon mesken abonesinin 23 milyonu 150 kilovatsaatin altında bir tüketim değerine sahip olup başka bir deyişle, toplam konut... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T09:10+0300
2022-01-06T09:10+0300
politika
ak parti
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Kademeli elektrik tarifesi, aylık 150 kilovatsaat tüketime kadar olan ev elektrik tüketimlerinin düşük kademe birim fiyatından, bu tüketimi geçen tüketimlerin ise yüksek kademe birim fiyatından faturalandırılmasını öngörüyor. Bu yıl ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan birinci çeyrek döneminde 38 milyon hane için 150 kilovatsaate kadar olan tüketimler kilovatsaat başına vergiler dâhil 1,37 TL’den faturalandırılacak, bunun üzerindeki her kilovatsaat tüketim için uygulanacak birim fiyat 2,06 TL olacak.Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, AK Parti ekonomi kurmayları, kademeli tarifenin hedefinin enerji kullanımında verimlilik ve özellikle gelir durumu daha az olan tüketicilere daha fazla destek sağlamak olduğunu belirterek şöyle konuştu:"38 milyon mesken abonesinin 23 milyonu 150 kilovatsaatin altında bir tüketim değerine sahip olup başka bir deyişle, toplam konut abonelerinin yüzde 60’ı ay olarak bu rakamın altında yani 150 kilovatsaatin altında tüketim gerçekleştirmektedir. 2002 yılında elektrik ve doğalgaz faturaları için ortalama bir hanenin ödeyeceği toplam tutar net asgari ücretin yüzde 47’sine tekabül ediyor. Bugün bu rakam yeni fiyatlara, yani artış fiyatlarına rağmen 2002 yılında yüzde 47 olmasına rağmen 2022 yılında asgari ücretin yüzde 12,9’u seviyelerine gelmiştir.Konut elektrik fiyatları AB ortalaması 21,92 avro cent/kilovatsaat iken ülkemizde bu 9,16 avro cent/kilovatsaattir. Konut doğalgaz fiyatları AB ortalaması 6,39 avro cent/kilovatsaat iken ülkemizde 1,64 avro cent/kilovatsaattir. Yani 1’e 4 kattır. Maliyet bazlı fiyatlandırmanın, öngörülebilirliğin sağlanması ve enerji piyasalarının sürdürülebilirliği için zorunlu miktar kadar bir düzenleme yapılmış olmakla birlikte dünyadaki gelişmeler ve Avrupa Birliği’ndeki söz konusu fiyatlar dikkate alındığında halkımıza yüksek oranda desteğimiz devam etmektedir ve edecektir."
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ak parti, elektrik

AK Parti ekonomi kurmayları: 23 milyon konut abonesi 150 kilovatsaatin altında elektrik tüketiyor

09:10 06.01.2022
© AAfatura
fatura - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© AA
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AK Parti ekonomi kurmayları, "38 milyon mesken abonesinin 23 milyonu 150 kilovatsaatin altında bir tüketim değerine sahip olup başka bir deyişle, toplam konut abonelerinin yüzde 60’ı ay olarak bu rakamın altında yani 150 kilovatsaatin altında tüketim gerçekleştirmektedir" dedi.
Kademeli elektrik tarifesi, aylık 150 kilovatsaat tüketime kadar olan ev elektrik tüketimlerinin düşük kademe birim fiyatından, bu tüketimi geçen tüketimlerin ise yüksek kademe birim fiyatından faturalandırılmasını öngörüyor. Bu yıl ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan birinci çeyrek döneminde 38 milyon hane için 150 kilovatsaate kadar olan tüketimler kilovatsaat başına vergiler dâhil 1,37 TL’den faturalandırılacak, bunun üzerindeki her kilovatsaat tüketim için uygulanacak birim fiyat 2,06 TL olacak.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, AK Parti ekonomi kurmayları, kademeli tarifenin hedefinin enerji kullanımında verimlilik ve özellikle gelir durumu daha az olan tüketicilere daha fazla destek sağlamak olduğunu belirterek şöyle konuştu:
"38 milyon mesken abonesinin 23 milyonu 150 kilovatsaatin altında bir tüketim değerine sahip olup başka bir deyişle, toplam konut abonelerinin yüzde 60’ı ay olarak bu rakamın altında yani 150 kilovatsaatin altında tüketim gerçekleştirmektedir. 2002 yılında elektrik ve doğalgaz faturaları için ortalama bir hanenin ödeyeceği toplam tutar net asgari ücretin yüzde 47’sine tekabül ediyor. Bugün bu rakam yeni fiyatlara, yani artış fiyatlarına rağmen 2002 yılında yüzde 47 olmasına rağmen 2022 yılında asgari ücretin yüzde 12,9’u seviyelerine gelmiştir.
Konut elektrik fiyatları AB ortalaması 21,92 avro cent/kilovatsaat iken ülkemizde bu 9,16 avro cent/kilovatsaattir. Konut doğalgaz fiyatları AB ortalaması 6,39 avro cent/kilovatsaat iken ülkemizde 1,64 avro cent/kilovatsaattir. Yani 1’e 4 kattır. Maliyet bazlı fiyatlandırmanın, öngörülebilirliğin sağlanması ve enerji piyasalarının sürdürülebilirliği için zorunlu miktar kadar bir düzenleme yapılmış olmakla birlikte dünyadaki gelişmeler ve Avrupa Birliği’ndeki söz konusu fiyatlar dikkate alındığında halkımıza yüksek oranda desteğimiz devam etmektedir ve edecektir."
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