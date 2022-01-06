https://tr.sputniknews.com/20220106/ak-parti-sozcusu-celikten-kazakistan-aciklamasi-dost-ve-kardes-kazakistanin-yanindayiz-1052474142.html

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kazakistan açıklaması: Can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kazakistan açıklaması: Can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik, "Daima dost ve kardeş Kazakistan’ın yanındayız. Can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T17:23+0300

2022-01-06T17:23+0300

2022-01-06T17:24+0300

dünya

kazakistan

ömer çelik

mesaj

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AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından Kazakistan'daki gelişmelere ilişkin mesaj paylaştı.Yaptığı paylaşımda Çelik, "Daima dost ve kardeş Kazakistan’ın yanındayız. Bugünlerin atlatılması, Kazakistan’ın her bakımdan huzurlu ve güçlü olması en büyük temennimizdir. Kazakistan halkı büyük bir halktır. Bugünleri sağduyulu şekilde atlatacak basirete sahiptir" ifadelerini kullandı.Çelik, "Kazakistan’daki can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Tüm Kazakistan halkının güven içinde olması en büyük temennimizdir. Kazakistan’ın normale dönmesi en çok Türkiye’yi sevindirecektir" diye ekledi.

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kazakistan, ömer çelik, mesaj, destek, twitter