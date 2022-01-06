AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kazakistan açıklaması: Can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından Kazakistan'daki gelişmelere ilişkin mesaj paylaştı.Yaptığı paylaşımda Çelik, "Daima dost ve kardeş Kazakistan’ın yanındayız. Bugünlerin atlatılması, Kazakistan’ın her bakımdan huzurlu ve güçlü olması en büyük temennimizdir. Kazakistan halkı büyük bir halktır. Bugünleri sağduyulu şekilde atlatacak basirete sahiptir" ifadelerini kullandı.Çelik, "Kazakistan’daki can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Tüm Kazakistan halkının güven içinde olması en büyük temennimizdir. Kazakistan’ın normale dönmesi en çok Türkiye’yi sevindirecektir" diye ekledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik, "Daima dost ve kardeş Kazakistan’ın yanındayız. Can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Bugünlerin atlatılması, Kazakistan’ın her bakımdan huzurlu ve güçlü olması en büyük temennimizdir" dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından Kazakistan'daki gelişmelere ilişkin mesaj paylaştı.
Yaptığı paylaşımda Çelik, "Daima dost ve kardeş Kazakistan’ın yanındayız. Bugünlerin atlatılması, Kazakistan’ın her bakımdan huzurlu ve güçlü olması en büyük temennimizdir. Kazakistan halkı büyük bir halktır. Bugünleri sağduyulu şekilde atlatacak basirete sahiptir" ifadelerini kullandı.
Çelik, "Kazakistan’daki can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Tüm Kazakistan halkının güven içinde olması en büyük temennimizdir. Kazakistan’ın normale dönmesi en çok Türkiye’yi sevindirecektir" diye ekledi.
Daima dost ve kardeş #Kazakistan’ın yanındayız. Bugünlerin atlatılması, Kazakistan’ın her bakımdan huzurlu ve güçlü olması en büyük temennimizdir. Kazakistan halkı büyük bir halktır. Bugünleri sağduyulu şekilde atlatacak basirete sahiptir.