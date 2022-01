https://tr.sputniknews.com/20220106/ak-partili-cevheri-kazakistana-her-turlu-maddi-ve-manevi-destege-haziriz-1052473317.html

AK Partili Cevheri: Kazakistan’a her türlü maddi ve manevi desteğe hazırız

AK Partili Cevheri: Kazakistan’a her türlü maddi ve manevi desteğe hazırız

Kazakistan’daki duruma ilişkin Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Türkiye - Kazakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T16:42+0300

2022-01-06T16:42+0300

2022-01-06T16:49+0300

kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar

abd

rusya

orta asya

kazakistan

çin

türkiye

tbmm

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

turan salcı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/05/1052408486_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_283d59e2afdbd40e2a13f866e0ed5f7f.jpg

Kazakistan'da başlayan protesto gösterileri, ülkenin en büyük kenti Almatı'da şiddet eylemleri ve silahlı çatışmalara sahne oldu. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in isteği üzerine bugün protestoların şiddet olaylarına dönüştüğü Kazakistan’a barış güçlerini gönderdi. Türkiye de bu konuyu yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın üyesi olduğu Türk Devletleri Teşkilatı da bir açıklama yayınladı. Açıklamada, “Kazakistan hükümetine ve halkına ihtiyaç duyabilecekleri desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz” ifadelerine yer verildi.‘Sadece zamlardan kaynaklanan bir eylem olduğunu düşünmüyorum’Türkiye’den bir açıklama da Türkiye - Kazakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri’den geldi. Sputnik’e konuşan Cevheri, “Kazakistan’daki bu eylemler bir dost ve kardeş Kazakistan halkı adına Türkiye’ye ve bizleri de derinden üzmüştür. Biz de Türkiye olarak her zaman dost ve kardeş Kazakistan’ın yanındayız. Bir an önce temennimiz orada sağduyunun, aklıselimin egemen olması, insanların yuvalarının çekilmiş olması ve kendi elleriyle yakıp yakmaktan vazgeçmeleridir. Bundan hiç kimse karlı çıkmayacaktır, kaybeden Kazakistan halkı olacaktır ve buna da en çok üzülen başta Türkiye olmak üzere onların kardeş ülkeleri üzülecektir” dedi. Cevheri, şunları ekledi:‘Türkiye olarak her zaman hazırız’“Biz Türkiye olarak nasıl ki Azerbaycan halkını yalnız bırakmamışsak, onları işgal altından kurtarmışsak Kazakistan halkının da yanındayız. Her türlü maddi ve manevi destek noktasında Türkiye olarak biz buna her zaman hazırız” diye devam eden Cevheri, Kazakistan’da olası bir Türk-Rus işbirliğine dair ise “Olursa çok iyi olur. Ancak ben şahsen Kazakistan’ın yerel güçleri ile bu eylemin bitirilmesi taraftarıyım” açıklamasında bulundu.‘Siyasi idareyi hedef alan organize olaylar’Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan ATA (Asya-Türkiye-Avrupa) Platform Koordinatörü Dr. Barış Hasan da olayların çıkış noktası ve gelişmesine dair şunları söyledi:Kazakistan’ın jeopolitik önemiDr. Hasan, Kazakistan'ın jeopolitik durumuna dair ise şu değerlendirmelerde bulundu:‘Türkiye’nin askeri destek vereceğini düşünmüyorum’Peki, Türkiye, Kazakistan için hangi adımları atabilir? Dr. Hasan’ın değerlendirmeleri şu şekilde oldu:‘ABD’nin Orta Asya’da etkinliği çok azaldı’ABD ve Batı’nın Orta Asya’da başka provokasyonları olabileceğini ancak bunların sürdürülebilir olmadığını ifade eden ATA Platformu’ndan Dr. Barış Hasan, “ABD’nin Orta Asya’da etkinliği 20 yıl öncesine göre çok azaldı. Rusya’nın artan gücü bunu kırdı. Yani ABD kışkırtmasıyla başka ülkelerde olaylar çıkabilir ama Rusya veya Çin’in devreye girmesiyle bastırılır, rejim değişikliği olmaz. Buradaki asıl amacın Ukrayna’ya yoğunlaşmış Rusya’yı Orta Asya’ya döndürerek meşgul etmek olduğunu düşünüyorum” diye de ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220106/kgao-nedir-ve-kgao-baris-gucu-neden-kazakistana-gonderildi-1052472990.html

https://tr.sputniknews.com/20220106/kazakistanda-kriz-almati-kentinde-silahli-catismalar-basladi-guvenlik-gucleri-operasyon-baslatti-1052447846.html

rusya

orta asya

kazakistan

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

abd, rusya, orta asya, kazakistan, çin, türkiye, tbmm, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), turan salcı, türk devletleri teşkilatı