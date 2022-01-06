AK Partili Demiröz: Bizim başlattığımız yatırımları lütfen mıcırla, betonla doldurmayın

"Biz 84 milyona hitap ediyoruz. Ama bizim başlattığımız yatırımları lütfen getirip mıcırla, betonla doldurmayın. İşte bugün Sancaktepe'de, sabahtan beri belediye başkanımız televizyondan televizyona gidip derdini anlatmaya çalışıyor. Metroyu niye dolduruyorsunuz? Başlayan yatırımı niye durduruyorsunuz? Bu millete faydalı olacağımıza niye zulmediyoruz? Ekonomik sıkıntılarımız var, inanın Türkiye'deki temel göstergelerin tamamı çok güzel bir durumda. Temel göstergelerin hepsi dikkatle takip edilen ve dünyada en iyi durumda olan göstergeler bakmayın spekülatif birtakım ataklara. Bunları da aşacağız.”