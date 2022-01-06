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AK Partili Zeynep Yılmaz’dan CHP’li Mahir Başarır’a dava: 'Hakareti alışkanlık haline getirmiş'
AK Partili Zeynep Yılmaz’dan CHP’li Mahir Başarır’a dava: 'Hakareti alışkanlık haline getirmiş'
AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda kendisine hakaret... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T15:30+0300
2022-01-06T15:31+0300
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chp
mersin
akp
cevap
cumhuriyet halk partisi (chp)
ali mahir başarır
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Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptığını ve bu açıklamayı sosyal medya hesabı Twitter'da paylaştığını bildirdi. Paylaşımını CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın alıntılayarak, 'hakaret ve iftira içeren bir paylaşım yaptığını' ifade eden Yılmaz, "Bu zat özellikle son 2 yıldır şahsıma karşı saldırgan üslubu ve tahkir edici yaklaşımıyla saygı ve güveni ortadan kaldırmış, olası iş birliğini kilitlemiş, şahsi hırslarını öncelemiştir" diye konuştu.Yapılan paylaşımı 'çirkin bir mobbing ve taciz' olarak tanımlayan Yılmaz, şunları kaydetti:Başarır, 3 Ocak tarihinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Polisimize ‘şerefsiz’ diyen, Mersin’in Kurtuluş Günü’nü Ankara’dan kutlayan, Mersin’de navigasyon ile kendi ilçe binasının yerini bulan Zeynep Gül Yılmaz! Sen, mitingimize ve projeleri ile Türkiye’nin takdirini kazanan Vahap Seçer’e dil uzatacak kalibrede değilsin. Kendine gel” demişti.
https://tr.sputniknews.com/20210823/ak-partili-yilmaz-o-kelimeleri-sarf-ettigim-icin-milletimizden-ozur-diliyorum-1048251703.html
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chp, mersin, akp, cevap, cumhuriyet halk partisi (chp), ali mahir başarır, zeynep gül yılmaz

AK Partili Zeynep Yılmaz’dan CHP’li Mahir Başarır’a dava: 'Hakareti alışkanlık haline getirmiş'

15:30 06.01.2022 (güncellendi: 15:31 06.01.2022)
© AAAK Partili Gül Yılmaz’dan CHP’li Mahir Başarır’a dava
AK Partili Gül Yılmaz’dan CHP’li Mahir Başarır’a dava - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© AA
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AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda kendisine hakaret ettiğini belirterek, "Adaletin tesisi noktasında kendisi aleyhinde hukuki yollara başvuracağımı bildiririm" dedi.
Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptığını ve bu açıklamayı sosyal medya hesabı Twitter'da paylaştığını bildirdi.
Paylaşımını CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın alıntılayarak, 'hakaret ve iftira içeren bir paylaşım yaptığını' ifade eden Yılmaz, "Bu zat özellikle son 2 yıldır şahsıma karşı saldırgan üslubu ve tahkir edici yaklaşımıyla saygı ve güveni ortadan kaldırmış, olası iş birliğini kilitlemiş, şahsi hırslarını öncelemiştir" diye konuştu.
Yapılan paylaşımı 'çirkin bir mobbing ve taciz' olarak tanımlayan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Siyasetçi olmam, kimseye şahsıma hakaret edebilme, şahsımı tehdit edebilme hakkı ve özgürlüğü vermez. Kimse, olmayan itibarını şahsıma saldırarak kazanamayacağı gibi bozuk sicilini de aklayamaz. Kendisi hakaret, küfür, iftira ve tehdit ifadelerini milletvekilliği dokunulmazlığı arkasına sığınarak alışkanlık haline getirmiş olup, 'siyaset yapıyorum' zannetmektedir. Adaletin tesisi noktasında kendisi aleyhinde hukuki yollara başvuracağımı bildiririm."
Başarır, 3 Ocak tarihinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Polisimize ‘şerefsiz’ diyen, Mersin’in Kurtuluş Günü’nü Ankara’dan kutlayan, Mersin’de navigasyon ile kendi ilçe binasının yerini bulan Zeynep Gül Yılmaz! Sen, mitingimize ve projeleri ile Türkiye’nin takdirini kazanan Vahap Seçer’e dil uzatacak kalibrede değilsin. Kendine gel” demişti.
Zeynep Gül Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
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