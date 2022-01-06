https://tr.sputniknews.com/20220106/ak-partili-zeynep-yilmazdan-chpli-mahir-basarira-dava-hakareti-aliskanlik-haline-getirmis-1052470100.html

AK Partili Zeynep Yılmaz’dan CHP’li Mahir Başarır’a dava: 'Hakareti alışkanlık haline getirmiş'

AK Partili Zeynep Yılmaz’dan CHP’li Mahir Başarır’a dava: 'Hakareti alışkanlık haline getirmiş'

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda kendisine hakaret... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T15:30+0300

2022-01-06T15:30+0300

2022-01-06T15:31+0300

türkiye

chp

mersin

akp

cevap

cumhuriyet halk partisi (chp)

ali mahir başarır

zeynep gül yılmaz

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Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptığını ve bu açıklamayı sosyal medya hesabı Twitter'da paylaştığını bildirdi. Paylaşımını CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın alıntılayarak, 'hakaret ve iftira içeren bir paylaşım yaptığını' ifade eden Yılmaz, "Bu zat özellikle son 2 yıldır şahsıma karşı saldırgan üslubu ve tahkir edici yaklaşımıyla saygı ve güveni ortadan kaldırmış, olası iş birliğini kilitlemiş, şahsi hırslarını öncelemiştir" diye konuştu.Yapılan paylaşımı 'çirkin bir mobbing ve taciz' olarak tanımlayan Yılmaz, şunları kaydetti:Başarır, 3 Ocak tarihinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Polisimize ‘şerefsiz’ diyen, Mersin’in Kurtuluş Günü’nü Ankara’dan kutlayan, Mersin’de navigasyon ile kendi ilçe binasının yerini bulan Zeynep Gül Yılmaz! Sen, mitingimize ve projeleri ile Türkiye’nin takdirini kazanan Vahap Seçer’e dil uzatacak kalibrede değilsin. Kendine gel” demişti.

https://tr.sputniknews.com/20210823/ak-partili-yilmaz-o-kelimeleri-sarf-ettigim-icin-milletimizden-ozur-diliyorum-1048251703.html

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chp, mersin, akp, cevap, cumhuriyet halk partisi (chp), ali mahir başarır, zeynep gül yılmaz